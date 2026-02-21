Zum Hauptinhalt springen

Evergreen
IndyCar

Die Vorgänger von Mick Schumacher: Wie Ex-F1-Piloten bei IndyCar abschnitten

Übersicht der mehr als 70 Fahrer, die nach oder während ihrer Formel-1-Karriere noch IndyCar-Rennen fuhren, und welche Ergebnisse sie erzielt haben

Mario Fritzsche
Veröffentlicht:
Die Vorgänger von Mick Schumacher: Wie Ex-F1-Piloten bei IndyCar abschnitten

Max Papis und Alex Zanardi: Zwei von über 70, die mit F1-Erfahrung IndyCar fuhren

Foto: Jamie Squire / Getty Images

Mick Schumacher ist der neueste, aber alles andere als der erste, der sich mit Formel-1-Rennerfahrung zum Wechsel in die IndyCar-Serie entschieden hat.

Tatsächlich gab es vor Mick Schumacher schon über 70 Piloten, die sich nach oder während einer mehr oder weniger erfolgreichen Formel-1-Karriere für genau diesen Schritt entschieden und ihr Glück in der Top-Formelrennserie Nordamerikas gesucht haben.

Bei acht von ihnen, darunter Fernando Alonso, Jean Alesi und Nelson Piquet, beschränkte sich dieser Schritt auf das Indy 500. Wir haben die insgesamt mehr als 70 Fahrer in einer ausführlichen Fotostrecke zusammengetragen und zeigen auf, welche Ergebnisse sie in beiden Rennserien erzielt haben.

Hinweis: Die Fotostrecke bildet in erster Linie die Fahrer ab, die ihr erstes IndyCar-Rennen nach ihrem letzten Formel-1-Rennen bestritten haben. Es gibt aber ein paar namhafte Ausnahmen, die nach ihrem IndyCar-Debüt nochmals Formel 1 gefahren sind. Dazu zählen Nigel Mansell, Alex Zanardi und Fernando Alonso, sowie lange vor ihnen Jack Brabham, Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart, Jochen Rindt und andere.

Hingegen ist der umgekehrte Fall in dieser Fotostrecke nicht abgebildet, also Piloten, die ihr Formel-1-Debüt erst nach ihrem IndyCar-Debüt gegeben haben. Dazu zählen allen voran Mario Andretti, Danny Sullivan, Roberto Moreno, Michael Andretti, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Cristiano da Matta, Sebastien Bourdais und andere.

Von den mehr als 70 Fahrern in der Fotostrecke haben nach oder während ihrer Formel-1-Karriere deren 19 Fahrer mindestens einen IndyCar-Sieg erzielt.

Nigel Mansell ist nicht nur das Kunststück gelungen, zeitgleich Formel-1-Weltmeister und IndyCar-Champion zu sein, denn er hatte im September 1993 eine Woche lang beide Titel inne. Mansell ist bis heute auch der einzige Ex-Formel-1-Pilot, der im Anschluss an seine IndyCar-Karriere nochmals ein Formel-1-Rennen gewonnen hat.

Übrigens: Die 11 Ausgaben des Indy 500 im Zeitraum 1950 bis 1960, welche offiziell zur Formel-1-WM zählten, sind in der Fotostrecke außen vor gelassen. Alberto Ascari beispielsweise hat einmal das Indy 500 bestritten, aber eben zu einer Zeit, als dieses kein IndyCar-Rennen, sondern ein Formel-1-Rennen war. Juan Manuel Fangio versuchte es, hat sich für das berühmteste aller Ovalrennen aber nicht qualifiziert.

