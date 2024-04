Disqualifikation: Josef Newgarden verliert Sieg vom IndyCar-Auftakt 2024!

Knapp sieben Wochen nachdem auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) das Auftaktrennen der IndyCar-Saison 2024 stattgefunden hat, wurde seitens IndyCar am Mittwoch ein neues Rennergebnis veröffentlicht. Anlass sind harte Strafen gegen die drei Penske-Piloten.

Josef Newgarden, der das Rennen in St. Petersburg am 10. März dominiert und gewonnen hatte, ist nachträglich disqualifiziert worden. Teamkollege Scott McLaughlin, der als Dritter ins Ziel kam, ist ebenfalls disqualifiziert worden. Und Will Power, der als Vierter ins Ziel kam, hat man zehn Punkte aberkannt.

Mit der Disqualifikation von Newgarden ist der in St. Petersburg als Zweiter ins Ziel gekommene McLaren-Pilot Patricio O'Ward nun der neue Sieger des IndyCar-Auftaktrennens 2024. Will Power rückt von P4 auf P2 vor, erhält aufgrund des Punktabzugs aber nur 30 statt der sonst üblichen 40 Punkte. Colton Herta (Andretti-Honda) ist neuer Dritter. (Neues Rennergebnis: IndyCar-Auftakt 2024 in St. Petersburg)

Laut der IndyCar-Mitteilung vom Mittwoch hat das Penske-Team in St. Petersburg gegen die Vorgaben für den Einsatz der technischen Überholhilfe "Push to Pass" verstoßen. Eine Datenanalyse hat ergeben, dass die Penske-Piloten das System früher als erlaubt nutzen konnten. Aufmerksam wurde man darauf während des Warm-Ups am vergangenen Wochenende in Long Beach, dem zweiten von 17 Punkterennen im IndyCar-Kalender 2024.

In der Mitteilung heißt es: "Eine umfassende Überprüfung der Daten des Rennens in St. Petersburg hat ergeben, dass das Team Penske das Überholsystem so manipulierte, dass die Fahrzeuge mit den Startnummern 2, 3 und 12 die Möglichkeit hatten, bei Starts und Restarts "Push to Pass" zu verwenden. Laut IndyCar-Reglement ist der Einsatz des Überholsystems bei Meisterschaftsrennen erst dann möglich, nachdem das Auto die alternative Start/Ziel-Linie erreicht hat."

"Es wurde festgestellt, dass sich für die Startnummern 2 (Newgarden) und 3 (McLaughlin) ein Wettbewerbsvorteil ergab, indem sie "Push to Pass" bei Restarts einsetzten, wohingegen das auf die Startnummer 12 (Power) nicht zutraf. Darüber hinaus wurden alle drei Fahrzeuge mit einer Geldstrafe in Höhe von jeweils 25.000 US-Dollar belegt und verlieren zudem alle Preisgelder des Rennens in St. Petersburg."

IndyCar-Präsident Jay Frye teilt mit: "Die Integrität der IndyCar-Serie steht für uns über allem. Nachdem der Verstoß in St. Petersburg unentdeckt blieb, hat man seitens IndyCar die Manipulation während des Warm-Ups in Long Beach entdeckt und ist sofort dagegen vorgegangen, um sicherzustellen, dass beim Grand Prix von Long Beach alle Autos dem Regelwerk entsprachen."

Penske erklärt Regelverstoß und akzeptiert Strafen

Das Team Penske liefert im Namen von Teampräsident Tim Cindric die Erklärung für den Regelverstoß: "Leider wurde nach den kurz zuvor stattgefundenen Testfahrten mit Hybridmotoren die Push-to-Pass-Software aus den IndyCars vom Team Penske nicht entfernt."

"Die Software", so Cindric weiter, "ermöglichte es, dass 'Push to Pass' beim Grand Prix von St. Petersburg während Restarts eingesetzt wurde, was nicht erlaubt war. Sowohl im Auto mit der Startnummer 2, gefahren von Josef Newgarden, als auch im Auto mit der Startnummer 3, gefahren von Scott McLaughlin, wurde 'Push to Pass' bei einem Restart eingesetzt, was gegen die IndyCar-Regeln verstieß. Das Team Penske akzeptiert die seitens IndyCar verhängten Strafen".

IndyCar-Präsident Jay Frye lässt wissen: "Ab dem Rennen am kommenden Wochenende im Barber Motorsports Park wird es neue technische Inspektionsverfahren geben, um derartige Verstöße zu verhindern."

Aufgrund der Disqualifikation aus St. Petersburg ist Josef Newgarden nun vor dem Rennen im Barber Motorsports Park vom ersten auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Scott McLaughlin ist jetzt als 29. gar Letzter der Gesamtwertung. Er hatte am vergangenen Sonntag in Long Beach einen technisch bedingten Ausfall und steht aktuell bei gerade mal fünf Punkten. Neuer Tabellenführer ist Long-Beach-Sieger Scott Dixon (Ganassi-Honda).

