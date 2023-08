Dixon fordert: Hybrid in IndyCar-Serie soll vom Fahrer direkt genutzt werden

Die IndyCar-Serie wird in der Saison 2024 einen Hybridantrieb einführen, aber noch ist nicht klar, wie das System die Leistung des Autos beeinflussen wird. Scott Dixon hat eine klare Vorstellung: Die elektrische Energie soll auf Wunsch des Fahrers freigesetzt werden können. So könnte ein Push-to-pass ähnliches strategisches Werkzeug entstehen, das die Spannung in den Rennen erhöht.

Dixon hat das neue System bereits mit Honda und Chip Ganassi getestet, denn der Hybrid wird von beiden Marken gemeinsam entwickelt - bei Chevrolet ist Penske das Entwicklungsteam. Beide Marken setzen auf ein Einheitsteil, das bis zu 150 zusätzliche Pferdestärken liefern soll. Das entspricht in etwa dem Niveau, das mit dem heutigen Push-to-pass-System auf Rennstrecken und Straßenkursen erreicht wird.

Zuletzt testeten Dixon und Power das Hybridsystem in Sebring, wo sowohl ein fahrergesteuertes als auch ein automatisches Programm ausprobiert wurde. Nun muss noch entschieden werden, welche Option im Rennen zum Einsatz kommt. "Die Technologie ist wirklich cool", sagt Dixon, der bereits in der GTP-Klasse der IMSA-Serie Erfahrungen mit Hybridantrieben gesammelt hat.

"Es ist nicht das typische System, das in der IMSA oder anderen Serien verwendet wird, und ich hoffe, dass wir das nicht automatisieren, damit der Fahrer weiterhin Einfluss hat. Das würde dem Rennsport noch mehr Würze verleihen", sagt der sechsfache Champion. "Ich hoffe, dass sie die Technologie ins Rampenlicht rücken."

Bei der Entwicklung des Systems habe es laut Dixon einige Hürden gegeben, da sich der Prozess immer wieder verzögert habe. Eigentlich sollte der Hybrid schon 2023 kommen, doch aufgrund von Problemen in der weltweiten Lieferkette musste IndyCar seine Pläne verschieben. "Es ist immer noch ein laufender Prozess", sagt Dixon. "Aber ich denke, die letzten Änderungen waren ein großer Schritt nach vorne."

Der 43-jährige Neuseeländer freut sich auf die Hybrid-Technologie, die nicht nur für spannendere Rennen sorgen soll, sondern auch den Herstellern ein Testfeld bietet. "Ich glaube, dass diese Technologie für die Hersteller sehr wichtig ist", sagt Dixon. "Hybrid ist besonders wichtig für Honda, und ich weiß, dass dort viel Arbeit investiert wird. Das Gleiche gilt für IndyCar, denn die Serie hat sich dieser Technologie verschrieben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.