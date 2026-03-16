"Dummes Rennen": Mick Schumacher erklärt Arlington-Kollisionen
Mick Schumacher ist nach dem IndyCar-Rennen in Arlington bedient - Nach den Kollisionen spricht er auch über fehlende Pace im Rennen
Satz mit x: Mick Schumacher erlebte ein desaströses Arlington-Rennen
Foto: Penske Entertainment
"Das war einfach ein dummes Rennen." - Die IndyCar-Premiere in Arlington war für Mick Schumacher ein Schlag ins Wasser. Nach einer Durchfahrtsstrafe gleich zu Beginn folgte eine weitere Kollision mit Dreher. Letztlich passte auch die Pace bei Rahal Letterman Lanigan Racing im Rennen nicht, denn auch seine Teamkollegen konnten die Top 10 nur mit dem Fernglas sehen.
Besonders der Zwischenfall mit Christian Lundgaard in der zweiten Runde des Rennens ärgert den Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Die daraus resultierende Durchfahrtsstrafe warf ihn aussichtslos zurück.
"Lundgaard versuchte, außen vorbeizugehen und zog dann wieder nach innen. Ich habe mich für die Innenseite entschieden, dabei haben die Räder blockiert und wir haben uns berührt", schildert der 26-Jährige die Szene, die ihm die Durchfahrtsstrafe einbrachte. "Ich muss mir das Video erst noch einmal genau ansehen, um zu 100 Prozent sicher zu sein."
Der aus seiner Sicht größere Zeitverlust resultierte jedoch aus dem Dreher nach der Berührung mit Josef Newgarden in Runde 40, obschon er seinen Dallara-Honda schnell wieder in die korrekte Fahrtrichtung drehte.
"Es fühlte sich seltsam an. Er kam aus der Box zurück auf die Strecke und für mich sah es so aus, als würde er direkt in meine Linie ziehen. Er war im Schatten der Brücke schwer auszumachen. Das passte einfach zum Rest dieses dummen Rennens."
Pace-Rätsel bei RLL
Was Schumacher jedoch mehr Sorgen bereitet als die Rangeleien auf der Strecke, ist die fehlende Konkurrenzfähigkeit seines Boliden. "Wir hatten phasenweise Pace, konnten aber nichts damit anfangen. Wir müssen verstehen, warum wir den Speed der Top-Leute nicht mitgehen konnten", mahnt er.
Für Schumacher lief es im zweiten Training eigentlich gut, doch dann folgte der erste Rückschlag mit dem Aus in Q1. Laut ihm war die Pace für den Einzug in Q2 zwar vorhanden, konnte aber aus verschiedenen Gründen nicht auf den Punkt abgerufen werden. Das war der Auftakt zu einem Rennen, in dem gar nichts für ihn lief. Mangels Gelbphasen blieb eine Aufholjagd aus.
Hoffnung macht der Blick auf den Kalender. Ende März steht der Barber Motorsports Park auf dem Programm, der erste permanente Rundkurs der Saison. "Barber wird ein guter Ort für einen Neustart sein. Das Team hat dort viel Erfahrung und eine gute Basis. Permanente Rennstrecken liegen uns normalerweise besser", so Schumacher kämpferisch.
Das Rennen nahe Birmingham in Alabama findet am 29. März statt.
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