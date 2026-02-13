F1-Vorgänger zurück bei IndyCar: Pikanter Gegner für Mick Schumacher

Ex-Formel-1-Fahrer Romain Grosjean kehrt zu den IndyCars zurück, womit es ein pikantes Duell geben wird: Grosjean trifft damit erstmals auf Mick Schumacher, der ihn für die Formel-1-Saison 2021 bei Haas ersetzte. Während Schumacher für das Team RLL fährt, bekommt Grosjean ein Cockpit bei Dale Coyne Racing, womit sich für ihn ein Kreis schließt.

Der Franzose, der auch die Schweizer Staatsbürgerschaft hält, wechselte nach seinem Aus in der Formel 1, das durch den Feuerunfall in Bahrain 2020 verfrüht eintrat, zu den IndyCars und fuhr 2021 schon einmal für Dale Coyne, damals in Kooperation mit Rick Ware Racing. Er zeigte beim Hinterbänkler-Team ansprechende Leistungen und fuhr dreimal aufs Podest.

Anschließend wechselte er zu Andretti, wo er den erhöhten Erwartungen aber nicht gerecht werden konnte und mehrfach mit seinem Teamkollegen Colton Herta aneinandergeriet. Daher wurde er bei Andretti entlassen, was zu einer Klage führte. 2024 fuhr er noch für Juncos Hollinger, in der Saison 2025 bekam er nur eine Ersatzfahrerrolle beim Debütantenteam Prema.

Jetzt kehrt der 39-Jährige zu seinem ursprünglichen Team zurück und wird die bekannte #18 steuern, mit der er bereits beim Sebring-Test dabei war. Er wird Teamkollege von Rookie Dennis Hauger, der aus der Formel 2 kommt und als schärfster Rivale für Mick Schumacher in der Rookie-Wertung gilt.

Während Schumacher mit Graham Rahal einen erfahrenen Lehrmeister hat, wird Hauger sich künftig an Grosjean orientieren können. "Die Kombination aus einem außergewöhnlichen Rookie wie Dennis und einem bewährten Veteranen wie Romain verschafft uns eine starke Wettbewerbsbasis", sagt Teambesitzer Dale Coyne.

"Wir bringen wichtige Teile unserer Geschichte wieder zusammen und bauen gleichzeitig neue globale Partnerschaften auf, sodass wir für 2026 gut aufgestellt sind."

Finanziert wird das Unterfangen über eine Kryptowährung und eine KI-Investment-App. Für Erstere wird Grosjean sogar Markenbotschafter.

Milton ‘Todd' Ault, Gründer besagter Firmen, sagt: "Romain ist der perfekte globale Botschafter für die Marke. Seine Geschichte und seine Professionalität verkörpern genau das, wofür wir stehen."