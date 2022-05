Faszination Indianapolis: Verrückt, verrückter, Indy 500!

Audio-Player laden

Einige tausend Ticketinhaber verpassen das Rennen. Dabei haben manche ihre Karten vor Gericht erstritten. Am Ende trinkt der Sieger Milch. Und das sind nur wenige der schrägen Fakten, die das jährliche Indianapolis 500 - oder kurz: Indy 500 - zu einem besonderen Motorsport-Spektakel machen. (Hier das Rennen am Sonntag im Watchalong mit Pete Fink und Stefan Ehlen verfolgen!)

Im neuen Video auf dem YouTube-Kanal von 'Motorsport-Total.com' gehen Stefan Ehlen und Motorsport-Experte Stefan Heinrich auf die Spur der Faszination Indianapolis und erklären, warum viele Superlative auf diese Veranstaltung tatsächlich zutreffen - bei fast 400 km/h im Oval!

Denn da ist auch eine unfassbar große Historie: Schon seit 1911 wird im sogenannten Brickyard in Indianapolis gefahren. Was das bedeutet und wie diese Bezeichnung auch heute noch nachwirkt, das ist Thema in diesem Video.

Und auch die Gefahr fährt mit: Bei derart hohen Geschwindigkeiten und 33 Autos im Rennen gleicht der Motorsport-Klassiker einem Drahtseilakt, den nur wahre Könner zu meistern verstehen. Auch Fernando Alonso hat es schon probiert und lag sogar in Führung, der Indy-Sieg aber fehlt ihm noch bei seinem Streben nach der "Triple Crown", die ebenfalls erklärt wird.

Kurzum: Das neue Video mit Stefan Heinrich auf dem YouTube-Kanal von 'Motorsport-Total.com' ist die ideale Einstimmung auf das Indianapolis 500 am 29. Mai 2022! Für das Rennen bieten wir ebenfalls auf YouTube einen Watchalong mit Pete Fink und Stefan Ehlen an - hier klicken!

