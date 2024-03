Fotostrecke: Das Starterfeld der IndyCar-Saison 2024

Nach sechs Monaten Rennpause geht sie am 10. März auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) endlich los: die Saison 2024 der IndyCar-Serie. Zwar wird noch nicht direkt von Saisonbeginn an mit den Hybridmotoren gefahren, sondern - sofern es keine erneute Verschiebung gibt - erst mit Beginn der zweiten Saisonhälfte. Das aber tut der Spannung keinen Abbruch.

Wieder sind 27 Autos auf Vollzeitbasis für die gesamte IndyCar-Saison gemeldet. In den 27 Cockpits finden sich vier Champions, dazu zehn weitere Fahrer, die schon mindestens ein Rennen gewonnen haben, und nicht zuletzt vier Kandidaten für den Gewinn der Rookie-Wertung.

Das alles geht in einher mit einigen neuen Fahrer-Team-Paarungen und neuen Autodesigns. Unsere Fotostrecke zeigt das Starterfeld für die IndyCar-Saison 2024 mit allen 27 auf Vollzeitbasis gemeldeten Autos: