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Rennbericht
IndyCar Nashville

Gewitter und Regen in Nashville: IndyCar-Rennen auf Montag verschoben

Das Ovalrennen der IndyCar-Serie auf dem Nashville Superspeedway findet wetterbedingt einen Tag später statt - Neue Startzeit am Montag

Mario Fritzsche
Bearbeitet:
Gewitter und Regen in Nashville: IndyCar-Rennen auf Montag verschoben

Mick Schumacher und Co. fahren erst am Montag in Nashville ihr Rennen

Foto: Michael Michael

Das war (noch) nichts! Nachdem die IndyCar-Serie am Sonntag wie geplant extra das Ende des Fußball-WM-Finales abgewartet hat, bevor es auf dem Nashville Superspeedway hätte losgehen sollen, musste zunächst stundenlang dem Wetter geharrt werden.

Ein Gewitter und Regenfälle suchten die Gegend östlich von Nashville heim. Es gab mehrere Unwetterwarnungen, die bedeuteten, dass die Zuschauer vor Ort die Tribüne räumen mussten. Als sich das Gewitter verzogen hatten, waren Regenfälle das Hauptproblem.

Zwischenzeitlich hörte der Regen kurzzeitig auf und man hatte die Strecke schon fast komplett wieder getrocknet. Dann aber begann es erneut zu regnen und die Vorhersage für die weiteren Stunden sah düster aus.

Letzten Endes wurde gut drei Stunden nach dem ursprünglich anvisierten Startzeitpunkt die Entscheidung getroffen, das noch nicht gestartete Rennen komplett zu vertagen. Neuer Startzeitpunkt für das Nashville-Rennen der IndyCar-Saison 2026 ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet Montag, 21:00 Uhr MESZ. In Ortszeit Nashville wird das Rennen um 14:00 Uhr gestartet.

Mick Schumacher (Rahal-Honda) wird das 300-Runden-Rennen vom 16. Startplatz in Angriff nehmen. Von der Pole wird Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) starten, wobei er Lokalmatador und Vorjahressieger Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) neben sich in der ersten Startreihe haben wird (Komplette Startaufstellung in Nashville).

Die Pay-TV-Sender Sky und Motorvision+ übertragen am Montag ab 21:00 Uhr MESZ live.

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