Graham Rahal mit Kampfansage: "Erwartet uns im Titelkampf!"

Die IndyCar-Saison steht in den Startlöchern: Der Auftakt findet am 27. Februar 2022 in St. Petersburg statt und läutet damit den Titelkampf mit vielen potenziellen Kandidaten ein. Einer davon ist Graham Rahal, der in seine 16. IndyCar-Saison - seine zehnte in Folge mit Rahal Letterman Lanigan (RLL) - startet. Der 33-Jährige lobt die Vorbereitung im Winter und möchte gleich von Beginn an vorne mitmischen.

"Meine Erwartungen und Ziele sind dieselben wie jedes Jahr, nur etwas intensiver", sagt er vor dem Start in die neue IndyCar-Saison. "Wir wollen gewinnen und das von Beginn an. St. Pete, wir kommen! Ich denke, dass wir definitiv zu den Titelkandidaten gehören. Das hätte auch vergangenes Jahr schon so sein müssen, jedoch hat uns das Indy 500 mit doppelten Punkten einen Strich durch die Rechnung gemacht."

Rahal verlor beim IndyCar-Saisonhighlight 2021 nach einem Boxenstopp einen Reifen und krachte in die Mauer. Deshalb war die Punkteausbeute mager. "Wir werden sicherstellen, dass solche Missgeschicke nicht noch einmal passieren", stellt er klar. "Erwartet uns im Titelkampf!" Doch was macht den erfahrenen Rennfahrer aus New Albany in Ohio so selbstbewusst?

Mehr Erfahrung hilfreich

"Meine Denkweise hat sich mit zunehmendem Alter geändert", erklärt Rahal. "Jedes Jahr ist für mich sehr wichtig und kritisch, weshalb wir rausgehen und das Maximum herausholen. Wir versuchen, aus jeder Möglichkeit, die wir bekommen, einen Vorteil zu ziehen und gute Leistungen zu erzielen - egal, ob es ein Test- oder Renntag ist. Wir wollen vorne dabei und konkurrenzfähig sein."

Ein Podium in Texas und elf Top-10-Ergebnisse brachten Rahal in der Saison 2021 einen soliden siebten Platz in der Gesamtwertung ein. "Den Schwung" wolle das Team mitnehmen, um endgültig an der Spitze anzugreifen und sich zu den Topteam wie Andretti, Ganassi und Penske zu gesellen.

RLL stockt auf drei Autos auf

"Es fühlt sich an, ans würde unser Auto zu denen gehören, die es zu schlagen gilt", so Rahal. "Hoffentlich werden wir früh einige Rennen gewinnen, um den Schwung ins gesamte Jahr tragen zu können." Rahal hat jedoch auch eine lange Durststrecke hinter sich: Er hat bisher sechs IndyCar-Rennen gewonnen und stand zuletzt im Jahr 2017 in Detroit in der Victory-Lane. Die lange Sieglosserie soll in der Saison 2022 reißen.

Rahal glaubt, mit RLL in der Saison 2022 vorne angreifen zu können Foto: Motorsport Images Außerdem hat RLL die Schlagzahl für das neue Jahr erhöht und ein drittes Auto gemeldet. Rahals Teamkollegen sind Jack Harvey aus Großbritannien und der Däne Christian Lundgaard. "Wir haben als Team etwas spät mit der Vorbereitung begonnen, da wir das Personal zusammenbekommen mussten, um von zwei auf drei Autos aufzustocken, aber das Team hat einen großartigen Job gemacht", so Rahal.

Neues, talentiertes Personal und gute Tests

Der Rennstall habe "nicht nur sehr gutes Personal" eingestellt, sondern Menschen gefunden "die gut" in das "System" passen würden, erklärt der IndyCar-Veteran. Aufgrund der positiven Reputation des Teams gibt es eine viel Nachwuchs mit einer Menge Talent, die sich als Mechaniker oder Ingenieur in der IndyCar-Serie versuchen wollen. Genau diese Talente hat RLL im Winter gefunden und eingestellt.

Beim IndyCar-Test in Sebring fuhr Rahal auf Platz sechs von 17 gemeldeten Autos. Das gute Resultat weckt in ihm aber Zweifel. "Wir waren konkurrenzfähig, was nicht normal ist", witzelt er. "Das macht mich etwas nervös, denn normalerweise sind wir da nicht gut, dann aber in St. Pete konkurrenzfähig." Mit ernsten Worten fügt er hinzu: "Ich erwarte, dass wir in St. Pete stark sein werden."

Die Durststrecke von RLL soll im Jahr 2022 enden, weshalb Rahal einen Punkt für extrem wichtig hält: "Das Team muss wieder lernen, zu gewinnen!" Der Rennstall stand schon einige Male vor dem Durchbruch, doch ein erster Platz sprang nie heraus. "Wir haben es nicht geschafft, das Glück auf unsere Seite zu ziehen", sagt Rahal. "Hoffentlich ändert sich das im Jahr 2022, sodass wir den Umschwung schaffen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.