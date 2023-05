"Guter Dinge": Stefan Wilson nach Indy-Unfall an der Wirbelsäule operiert

Am Samstag hatte Stefan Wilson im Qualifying für die diesjährige Ausgabe der 500 Meilen von Indianapolis den 25. Startplatz herausgefahren. Zwei Tage später aber, im Freien Training am Montag, verletzte sich der für Dreyer & Reinbold Racing angetretene Brite beim schweren Unfall, an dem auch Katherine Legge (Rahal-Honda) beteiligt war.

Wilson, der nach dem Crash ansprechbar war und beim Transport in den Krankenwagen eine erste Entwarnung per Handzeichen gab, wurde für weitere Untersuchungen ins Methodist Hospital in Indianapolis eingeliefert. Dort wurde beim 33-Jährigen eine Fraktur des zwölften Brustwirbels diagnostiziert. Am Mittwoch erfolgte eine Operation.

Wie Cusick Motorsports, der Kooperationspartner von Dreyer & Reinbold Racing für das von Wilson pilotierte Auto mit der Startnummer 24, mitteilt, war die Operation erfolgreich.

"Am Mittwochabend (24. Mai) wurde Stefan auf der Intensivstation des Methodist Hospital operiert. Dabei wurden der zehnte und der zwölfte Brustwirbel stabilisiert und es wurde eine interne Fixierung des Bruchs vorgenommen", heißt es im Statement, das am Donnerstag herausgegeben wurde.

"Die Operation war erfolgreich. Stefan ist guter Dinge und bereit, mit der Genesung zu beginnen", teilt das Team mit und kündigt an, weitere Informationen "zu gegebener Zeit" bereitzustellen. Weil Wilson aufgrund seiner Verletzung am Rennen am Sonntag nicht teilnehmen kann, hat man sich auf Graham Rahal als Ersatzfahrer festgelegt.

Im Rahal-Honda mit der Startnummer 15, den er auf Vollzeitbasis in der gesamten IndyCar-Saison 2023 fährt, hatte Rahal die Qualifikation für das Indy 500 am Sonntag verpasst.

Aufgrund Wilsons Verletzung aber kommt Rahal in dessen Dreyer/Reinbold-Chevrolet mit der Startnummer 24 doch zur Rennteilnahme am Sonntag. Wie der ehemalige Teamkollege von Stefan Wilsons verunglücktem Bruder Justin Wilson erklärte, fühlt er sich angesichts seiner Beziehung zur Wilson-Familie "berufen", einzuspringen.

Fotostrecke: Startaufstellung zum 107. Indy 500: 1 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 1. Alex Palou (Ganassi-Honda) 2 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 2. Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) 3 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 3. Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) 4 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 4. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) 5 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 5. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) 6 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 6. Scott Dixon (Ganassi-Honda) 7 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 7. Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) 8 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 8. Takuma Sato (Ganassi-Honda) 9 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 9. Tony Kanaan (McLaren-Chevrolet) 10 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 10. Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) 11 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 11. Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) 12 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 12. Will Power (Penske-Chevrolet) 13 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 13. Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) 14 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 14. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) 15 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 15. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) 16 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 16. Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) 17 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 17. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) 18 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 18. Ryan Hunter-Reay (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) 19 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 19. Romain Grosjean (Andretti-Honda) 20 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 20. Helio Castroneves (Shank-Honda) 21 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 21. Colton Herta (Andretti-Honda) 22 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 22. Simon Pagenaud (Shank-Honda) 23 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 23. David Malukas (Coyne-Honda) 24 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 24. Marco Andretti (Andretti-Honda) 25 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 25. Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) 26 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 26. Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) 27 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 27. Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) 28 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 28. R.C. Enerson (Abel-Chevrolet) 29 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 29. Katherine Legge (Rahal-Honda) 30 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 30. Christian Lundgaard (Rahal-Honda) 31 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 31. Sting Ray Robb (Coyne-Honda) 32 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 32. Jack Harvey (Rahal-Honda) 33 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 33. Graham Rahal (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) * 34 / 34 * Ersatzfahrer für Stefan Wilson, der nach Unfall (Montagstraining) mit Wirbelverletzung ausfällt Foto: LAT Images

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.