Ilott oder Pourchaire? Harter Kampf um McLaren-IndyCar-Cockpit entbrannt

McLaren ist auf der Suche nach einem Nachfolger für David Malukas in seinem IndyCar-Team. Einer der Kandidaten ist laut McLaren-Geschäftsführer Zak Brown der Brite Callum Ilott, der 2024 bereits zwei Rennen für den Rennstall bestritten hat, darunter das Indy 500, das er nach Elektrikproblemen in der Aufwärmrunde als Elfter beendete. Ilott könnte also 2025 als Vollzeitfahrer in die amerikanische Formelserie zurückkehren, aber auch Theo Pourchaire hat Chancen.

Der 25-jährige Ilott verlor Ende 2023 sein Cockpit bei Juncos-Hollinger und startet daher 2024 für Jota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), in der er derzeit Zweiter ist. Seit der Vertragsauflösung von Malukas bei McLaren hat er jedoch weitere Chancen in der IndyCar-Serie. Malukas hatte sich bei einem Mountainbike-Unfall am Handgelenk verletzt und verpasste deshalb einige Rennen. McLaren zog den Stecker und setzte den Fahrer vor die Tür.

Ilott und Theo Pourchaire sprangen als Ersatzfahrer ein. Ilott wurde beim Saisonauftakt in St. Petersburg Elfter und fuhr auch beim All-Star-Rennen im Thermal Club. Pourchaire fuhr die restlichen Rennen, die Ilott aufgrund seiner Verpflichtungen in der WEC nicht bestreiten konnte. Mit Pourchaire hat McLaren den aktuellen Formel-2-Champion für das Cockpit in der Hinterhand. Er wird alle weiteren IndyCar-Rennen bestreiten, für Ilott war das Indy 500 der vorerst letzte Einsatz.

"Er hat einen guten Job gemacht", sagt Brown über Ilott. "Wir wollten ihn im Oval sehen, weil Theo dort noch nie gefahren ist. Aber Theo hat jetzt einen Test in St. Louis absolviert, und wir sind mit seinen Leistungen auf Rund- und Straßenkursen sehr zufrieden. Jetzt wollen wir sehen, was Theo auf den Ovalen kann, da wird er ins kalte Wasser geworfen. Aber Callum steht auf jeden Fall auf unserer Liste." Pourchaires bestes Ergebnis ist wie bei Ilott ein elfter Platz in Long Beach.

Eine Entscheidung, wie McLaren die IndyCar-Saison 2025 angehen wird, soll kurz nach dem Indianapolis 500 fallen. Pato O'Ward hat einen langfristigen Vertrag mit McLaren, der Mexikaner wurde beim Indy 500 Zweiter. Ob Alexander Rossi weiter für das Team fahren wird, ist unklar. Sollte Rossi das Team verlassen, könnten Ilott und Pourchaire zum Team stoßen.

Pourchaire hat ebenfalls Chancen auf das Cockpit Foto: Penske Entertainment

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.