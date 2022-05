Indy 500 2022 live: Watchalong mit Pete Fink und Stefan Ehlen

Audio-Player laden

Deutscher Expertenkommentar zum legendären Indianapolis 500: Das bieten wir den Fans bei der diesjährigen Ausgabe des US-amerikanischen Motorsport-Klassikers am 29. Mai 2022 live auf dem YouTube-Kanal von 'Motorsport-Total.com'.

Dort melden sich Pete Fink und Stefan Ehlen am Sonntag ab 18:15 Uhr im Watchalong-Livestream zum Indy 500, pünktlich zum Übertragungsbeginn bei Sky hier ein Ticket buchen und das Indy 500 live streamen mit Sky!, dem TV-Partner der IndyCar-Serie in Deutschland.

Watchalongs auf Zuschauerfragen aus dem Livestream-Chat auf YouTube ein. Wer also eine Frage hat zum Indy 500, zum aktuellen Rennverlauf oder zu IndyCar allgemein - hier ist die Gelegenheit, diese Frage live zu stellen!

Vorschau: Die wichtigsten Fakten zum Indy 500 2022

Zur Einstimmung auf den Livestream am Sonntag haben Pete Fink und Stefan Ehlen die wichtigsten Fakten zum Qualifying und der Startaufstellung für das Indianapolis 500 2022 zusammengetragen.

In einem Vorschau-Video klären die beiden Motorsport-Kommentatoren interessante Fragen wie: Wer sind die Favoriten in Indianapolis? Auf was ist im Rennen zu achten? Und was ist dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Romain Grosjean bei dessen Indy-500-Premiere zuzutrauen?

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.