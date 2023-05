Indy 500: Erster Trainingstag fällt komplett ins Wasser

Eigentlich hätte am ersten Trainingstag zu den 500 Meilen von Indianapolis der IndyCar-Saison 2023 mehr als sieben Stunden lang gefahren werden sollen. Weil aber das Wetter zu Beginn der Trainingswoche noch nicht mitspielte, kam am Dienstag überhaupt keine Streckenzeit zustande.

Am Vormittag konnte aufgrund von Regenschauern nicht gefahren werden. Am frühen Nachmittag kurz nach 14:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr MESZ) begaben sich dann die meisten der 34 gemeldeten IndyCar-Piloten in Richtung Boxengasse.

Weil aber nur wenige Minuten später erneut Regen einsetzte, war ein Fahren noch immer nicht zu denken. Kurz nach 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MESZ) wurde seitens der IndyCar-Serie die Information herausgegeben, dass der Trainingstag komplett ausfällt.

Für den Vormittag war in Indianapolis eigentlich eine gut zweistündige Trainingssitzung geplant, an der nur die Routiniers hätten teilnehmen dürfen. Für den frühen Nachmittag waren zwei Stunden nur für die Rookies und die sogenannten Refresher vorgesehen. Und als Abschluss des Tages hätten alle 34 Piloten drei Stunden lang trainieren sollen. Letzten Endes wurde aus all dem nichts.

Waren es beim offiziellen Indy-500-Vortest vor vier Wochen noch 33 Autos gewesen, so ist das 34. Auto mittlerweile hinzugekommen. Es handelt sich wie damals bereits angekündigt um die Meldung von Abel Motorsports mit R.C. Enerson als Fahrer des rot/weißen Abel-Chevrolet (Startnummer 50).

Enerson, der als einziger das Programm für Rookies und Refresher noch absolvieren muss, soll aufgrund des Ausfalls dieser Session nun am Mittwochvormittag die Gelegenheit bekommen, sein Programm noch nachzuholen. Erst danach darf er gemeinsam mit allen anderen Piloten an den Freien Trainings teilnehmen.

Insgesamt soll am Mittwoch, dem offiziell zweiten Trainingstag, anhand des angepassten Zeitplans dann acht statt sechs Stunden lang gefahren werden. Enerson darf ab 10:15 Uhr Ortszeit (16:15 Uhr MESZ) auf die Strecke, alle anderen ab 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ).

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.