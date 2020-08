Indy 500: Fällt heute der "Andretti-Fluch"?

Pole-Position, in allen Freien Trainings (außer Carb Day) in den Top 3, hochmotiviert: Marco Andretti hat heute Abend ab 20:30 Uhr die wohl beste Chance auf den Indy-500-Sieg, seit er beinahe sensationell bei seinem Debüt 2006 gewonnen hätte. Damals fing ihn Sam Hornish jun. auf den allerletzten Metern aus dem Windschatten ab und siegte mit 63 Tausendstelsekunden Vorsprung.

Fotostrecke: Alle Sieger des Indy 500:

Fotostrecke Liste 1911: Ray Harroun 1 / 103 Foto: IndyCar Series 1912: Joe Dawson 2 / 103 Foto: IndyCar Series 1913: Jules Goux 3 / 103 Foto: IndyCar Series 1914: René Thomas 4 / 103 Foto: IndyCar Series 1915: Ralph DePalma 5 / 103 Foto: IndyCar Series 1916: Dario Resta 6 / 103 Foto: IndyCar Series 1919: Howdy Wilcox (1917 und 1918 kein Indy 500; Erster Weltkrieg) 7 / 103 Foto: IndyCar Series 1920: Gaston Chevrolet 8 / 103 Foto: IndyCar Series 1921: Tommy Milton 9 / 103 Foto: IndyCar Series 1922: Jimmy Murphy 10 / 103 Foto: IndyCar Series 1923: Tommy Milton 11 / 103 Foto: IndyCar Series 1924: Lora L. Corum und Joe Boyer 12 / 103 Foto: IndyCar Series 1925: Peter DePaolo 13 / 103 Foto: IndyCar Series 1926: Frank Lockhart 14 / 103 Foto: IndyCar Series 1927: George Souders 15 / 103 Foto: IndyCar Series 1928: Louis Meyer 16 / 103 Foto: IndyCar Series 1929: Ray Keech 17 / 103 Foto: IndyCar Series 1930: Billy Arnold 18 / 103 Foto: IndyCar Series 1931: Louis Schneider 19 / 103 Foto: IndyCar Series 1932: Fred Frame 20 / 103 Foto: IndyCar Series 1933: Louis Meyer 21 / 103 Foto: IndyCar Series 1934: Bill Cummings 22 / 103 Foto: IndyCar Series 1935: Kelly Petillo 23 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1936: Louis Meyer 24 / 103 Foto: IndyCar Series 1937: Wilbur Shaw 25 / 103 Foto: IndyCar Series 1938: Floyd Roberts 26 / 103 Foto: IndyCar Series 1939: Wilbur Shaw 27 / 103 Foto: IndyCar Series 1940: Wilbur Shaw 28 / 103 Foto: IndyCar Series 1941: Floyd Davis und Mauri Rose 29 / 103 Foto: IndyCar Series 1946: George Robson (1942 bis 1945 kein Indy 500; Zweiter Weltkrieg) 30 / 103 Foto: IndyCar Series 1947: Mauri Rose 31 / 103 Foto: IndyCar Series 1948: Mauri Rose 32 / 103 Foto: IndyCar Series 1949: Bill Holland 33 / 103 Foto: IndyCar Series 1950: Johnnie Parsons 34 / 103 Foto: IndyCar Series 1951: Lee Wallard 35 / 103 Foto: IndyCar Series 1952: Troy Ruttman 36 / 103 Foto: IndyCar Series 1953: Bill Vukovich 37 / 103 Foto: IndyCar Series 1954: Bill Vukovich 38 / 103 Foto: IndyCar Series 1955: Bob Sweikert 39 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1956: Pat Flaherty 40 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1957: Sam Hanks 41 / 103 Foto: IndyCar Series 1958: Jimmy Bryan 42 / 103 Foto: IndyCar Series 1959: Rodger Ward 43 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1960: Jim Rathmann 44 / 103 Foto: IndyCar Series 1961: A.J. Foyt 45 / 103 Foto: IndyCar Series 1962: Rodger Ward 46 / 103 Foto: IndyCar Series 1963: Parnelli Jones 47 / 103 Foto: IndyCar Series 1964: A.J. Foyt 48 / 103 Foto: IndyCar Series 1965: Jim Clark 49 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1966: Graham Hill 50 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1967: A.J. Foyt 51 / 103 Foto: IndyCar Series 1968: Bobby Unser 52 / 103 Foto: IndyCar Series 1969: Mario Andretti 53 / 103 Foto: IndyCar Series 1970: Al Unser 54 / 103 Foto: IndyCar Series 1971: Al Unser 55 / 103 Foto: IndyCar Series 1972: Mark Donohue 56 / 103 Foto: IndyCar Series 1973: Gordon Johncock 57 / 103 Foto: IndyCar Series 1974: Johnny Rutherford 58 / 103 Foto: IndyCar Series 1975: Bobby Unser 59 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1976: Johnny Rutherford 60 / 103 Foto: IndyCar Series 1977: A.J. Foyt 61 / 103 Foto: IndyCar Series 1978: Al Unser 62 / 103 Foto: IndyCar Series 1979: Rick Mears 63 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1980: Johnny Rutherford 64 / 103 Foto: IndyCar Series 1981: Bobby Unser 65 / 103 Foto: IndyCar Series 1982: Gordon Johncock 66 / 103 Foto: IndyCar Series 1983: Tom Sneva 67 / 103 Foto: IndyCar Series 1984: Rick Mears 68 / 103 Foto: IndyCar Series 1985: Danny Sullivan 69 / 103 Foto: IndyCar Series 1986: Bobby Rahal 70 / 103 Foto: IndyCar Series 1987: Al Unser 71 / 103 Foto: IndyCar Series 1988: Rick Mears 72 / 103 Foto: IndyCar Series 1989: Emerson Fittipaldi 73 / 103 Foto: Ron McQueeney - IMS 1990: Arie Luyendyk 74 / 103 Foto: IndyCar Series 1991: Rick Mears 75 / 103 Foto: IndyCar Series 1992: Al Unser Jr. 76 / 103 Foto: IndyCar Series 1993: Emerson Fittipaldi 77 / 103 Foto: IndyCar Series 1994: Al Unser Jr. 78 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 1995: Jacques Villeneuve 79 / 103 Foto: IndyCar Series 1996: Buddy Lazier 80 / 103 Foto: IndyCar Series 1997: Arie Luyendyk 81 / 103 Foto: IndyCar Series 1998: Eddie Cheever 82 / 103 Foto: IndyCar Series 1999: Kenny Bräck 83 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 2000: Juan Pablo Montoya 84 / 103 Foto: IndyCar Series 2001: Helio Castroneves 85 / 103 Foto: Sutton Images 2002: Helio Castroneves 86 / 103 Foto: Sutton Images 2003: Gil de Ferran 87 / 103 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2004: Buddy Rice 88 / 103 Foto: Michael C. Johnson 2005: Dan Wheldon 89 / 103 2006: Sam Hornish Jr. 90 / 103 Foto: Michael C. Johnson 2007: Dario Franchitti 91 / 103 2008: Scott Dixon 92 / 103 Foto: Dan Streck 2009: Helio Castroneves 93 / 103 Foto: Indianapolis Motor Speedway 2010: Dario Franchitti 94 / 103 Foto: Dan Streck 2011: Dan Wheldon 95 / 103 Foto: Michael C. Johnson 2012: Dario Franchitti 96 / 103 Foto: Eric Gilbert 2013: Tony Kanaan 97 / 103 Foto: Michael C. Johnson 2014: Ryan Hunter-Reay 98 / 103 Foto: Michael C. Johnson 2015: Juan Pablo Montoya 99 / 103 Foto: IndyCar Series 2016: Alexander Rossi 100 / 103 Foto: IndyCar Series 2017: Takuma Sato 101 / 103 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 2018: Will Power 102 / 103 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 2019: Simon Pagenaud 103 / 103 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

So nah wie 2006 war Andretti seitdem nicht mehr am größten Sieg des US-Motorsports. "2016 waren wir gut und 2015 haben wir uns auch Honda-intern gut geschlagen", sagt der 33-Jährige.

"2014 wusste ich, dass wir es packen können. Aber ich hätte das Auto [für den letzten Stint] trimmen sollen. Mein Vater hat das bei Ryan [Hunter-Reay] getan. Ich war so sauer auf ihn!" Hunter-Reay gewann das Rennen, Andretti wurde Dritter.

Nun wird er von der Pole-Position aus ins Rennen gehen, hat aber starke Konkurrenz durch Scott Dixon. Am Ende des "Fast 9"-Shootouts war er nach 2:35 Minuten in den vier Runden 0,0113 Sekunden schneller als der Ganassi-Pilot. Oder, in der Oval-Währung Meilen pro Stunde ausgedrückt, 0,017 mph.

Intensive vier Runden zur Pole

Er holte das vor allem mit einer sehr starken letzten Runde, nachdem in den Runden zwei und drei Dixon schneller gewesen war. "Ich habe gesehen, dass es eng wird", gibt er zu. Viel Zeit, auf das Delta zu schauen, hatte er aber nicht.

"Man ist so beschäftigt im Cockpit mit dem Finden der Einlenkpunkte, dem Einstellen auf das Rutschen durch die nächste Kurve, weil man so wenig Abtrieb hat, dem Verändern der Linie auf jeder Runde, weil die Reifen jede Runde nachlassen. Und auf den Geraden arbeitet man mit dem 'Weight-Jacker' - je nachdem aus welcher Richtung der Wind weht und wie man sich in der letzten Kurve gefühlt hat. Das hört nie auf!"

Dass es letztlich so eng wurde, wie es war, kann er selbst kaum glauben: "Aber es ist auch unglaublich, dass 0,017 mph bloß der drittkleinste Abstand hier gewesen ist! Das ist doch verrückt! Ich hatte eigentlich gedacht, dass es nie enger gewesen ist."

Noch enger war es 2012 zwischen Ryan Briscoe und James Hinchcliffe (0,0023 Sekunden beziehungsweise 0,003 mph) und 1970 zwischen Al Unser sen. und Johnny Rutherford (0,01 Sekunden beziehungsweise 0,009 mph).

Die Pole ist für ihn schon einiges wert: "In diesem Rennen wird es um 'Track Position' gehen. Ich habe das Gefühl, dass es [mit dem Aeroscreen] schwieriger geworden ist zu überholen. Es geht also darum, all die kleinen Details richtig hinzubekommen, wie In- und Outlaps, Boxenstopps und Restarts."

"Aber wir müssen uns auf 'Dirty Air' einstellen. Sei es wegen Überrundungen oder etwas, das uns zurückwirft. Dann braucht man ein Auto, das im Windschatten gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir das haben."

Vereint gegen den "Andretti-Fluch"

Also, alles für den Sieg beisammen? Noch nicht ganz. Ein ganz besonderer metaphysischer Gegner stellt sich Marco Andretti nämlich noch entgegen: Der "Andretti-Fluch", ("Andretti curse"), der die komplette Dynastie seit 51 Jahren daran zu hindern scheint, dass ein Andretti als Fahrer das Rennen gewinnt.

Sechsmal hat Michael Andretti als Teambesitzer gewonnen, jedoch nie als Fahrer. Mario Andretti konnte nach seinem Sieg 1969 trotz 25 weiterer Versuche keinen weiteren mehr hinzufügen. Marco Andrettis knappe Niederlage 2006 gilt für viele als der bisherige Höhepunkt des Fluchs. Es war die zweitknappste Entscheidung in der Geschichte des Rennens nach 1992.

Auslöser ist der Legende zufolge entweder ein Kuss auf Andrettis Wange von Andy Granatelli im überschwänglichen Siegesrausch in der Victory Lane 1969 oder ein Fluch, den die Frau von Clint Brawner ausgesprochen haben soll. Granatelli und Brawner zerstritten sich im gemeinsamen Team und Mario Andretti stellte sich auf Granatellis Seite.

Der Andretti-Herta-Honda erwies sich in den zwei Indianapolis-Wochen als wahre Rakete Foto: Motorsport Images

Marco Andretti sieht es pragmatisch: Wenn es einen Fluch gibt, gelte der doch ohnehin nur für den Mai, aber nicht für den August. Und auch seine Familie tut alles, um sich dem Fluch entgegenzustellen. Am Sonntag werden vor dem Rennen nämlich drei Generationen Andretti das Feld anführen. Das hat es noch nie gegeben.

Mario Andretti steuert schon seit Jahren einen Doppelsitzer, mit dem bekannte Persönlichkeiten oder glückliche Fans in den Einführungsrunden mitfahren dürfen. Zu diesem Anlass wird der Passagier Michael Andretti heißen. Marco folgt dann auf der Pole-Position.

Die Startaufstellung zum 104. Indy 500

"Die Andretti-Familie hat eine solch unglaubliche Geschichte und Tradition beim Indianapolis 500. Was für eine schöne Art und Weise es ist, ihr Vermächtnis erstmals mit drei Generationen gleichzeitig auf der Strecke zu feiern", sagt Doug Boles, Chef des Indianapolis Motor Speedway.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.