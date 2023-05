Indy 500: Graham Rahal vertritt verletzten Stefan Wilson im Rennen!

Stefan Wilson liegt infolge des schweren Unfalls aus dem Montagstraining zum Indy 500 mit einer Wirbelfraktur im Krankenhaus. Wenngleich der 33-jährige Brite beim Rennen am Sonntag nicht antreten kann, wird der IndyCar-Saisonhöhepunkt dennoch mit allen 33 qualifizierten Autos über die Bühne gehen. Im Dreyer/Reinbold-Chevrolet mit der Startnummer 24 kommt anstelle von Wilson ein Ersatzfahrer zum Einsatz.

Wie Dreyer & Reinbold Racing und Kooperationspartner Cusick Motorsports am Dienstag auf einer Pressekonferenz am Indianapolis Motor Speedway bekanntgegeben haben, ist die Wahl für den Wilson-Ersatz auf Graham Rahal gefallen. Rahal war in den Trainings und Qualifyings zum Indy 500 eigentlich für Rahal Letterman Lanigan Racing dabei, hatte am Sonntag aber im direkten Duell gegen Teamkollege Jack Harvey die Qualifikation für das Rennen verpasst.

So hatte sich der Sohn von Teammitbesitzer Bobby Rahal schon darauf eingestellt, beim Indy 500 am kommenden Sonntag nur Zuschauer zu sein - genau wie es sein Vater vor 30 Jahren nach seiner eigenen Nicht-Qualifikation war.

Aufgrund der Verletzung von Stefan Wilson kommt Graham Rahal nun aber doch noch dazu, das 107. Indy 500 zu bestreiten. Denn beim Indy 500 werden traditionell die Autos qualifziert, nicht die Fahrer.

"Zuerst möchte ich sagen, dass es mir leid tut für 'Stef'. Was ihm passiert ist, das ist niemals gut. Ich weiß, welche Achterbahn er gefühlsmäßig gerade fährt", so Graham Rahal. "Aber als ich den Anruf von Dennis [Reinbold] bekommen habe, war mir klar, dass ich zusagen muss, um zu helfen. Es ist mir eine Ehre."

UPDATE, 20:30 Uhr MESZ: Indes hat sich Wilson am Dienstag mit einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus gemeldet. Darin teilt er mit, dass es ihm "alles in allem gut" geht und dass er 2024 dann wieder am Indy 500 teilnehmen möchte.

Dass die Wahl von Dreyer & Reinbold Racing als Wilson-Ersatz für Sonntag auf Graham Rahal gefallen ist, ist insofern eine kleine Überraschung, da Rahal eigentlich für ein Honda-Team fährt, das Team von Dennis Reinbold aber ein Chevrolet-Team ist. "Ich bedanke mich bei Chevrolet, bei Honda und bei allen Sponsoren für die Erlaubnis", so Graham Rahal.

Der #24 Dreyer/Reinbold-Chevrolet wird ab Freitag von Graham Rahal gefahren Foto: IndyCar Series

Kurios: In seiner IndyCar-Karriere steht Graham Rahal aktuell bei 263 Rennen. Vater Bobby Rahal hat 264 Rennen bestritten. Und nachdem sich Graham Rahal eigentlich nicht für das diesjährige Indy 500 qualifiziert hatte, wird er nun aufgrund der unvorhergesehen Umstände doch direkt am kommenden Sonntag mit seinem Vater gleichziehen.

Am Freitag geht das Abschlusstraining über die Bühne. In diesem wird Graham Rahal erstmals im Auto von Stefan Wilson sitzen. In der Startaufstellung für das 107. Indy 500 am Sonntag darf Rahal aber nicht den 25. Startplatz einnehmen, für den sich Wilson zwei Tage vor seinem schweren Unfall qualifiziert hat. Stattdessen rückt der Ersatzfahrer im #24 Dreyer/Reinbold-Chevrolet auf den 33. und damit letzten Startplatz nach hinten.

Fotostrecke: Startaufstellung zum 107. Indy 500: 1 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 1. Alex Palou (Ganassi-Honda) 2 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 2. Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) 3 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 3. Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) 4 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 4. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) 5 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 5. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) 6 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 6. Scott Dixon (Ganassi-Honda) 7 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 7. Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) 8 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 8. Takuma Sato (Ganassi-Honda) 9 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 9. Tony Kanaan (McLaren-Chevrolet) 10 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 10. Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) 11 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 11. Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) 12 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 12. Will Power (Penske-Chevrolet) 13 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 13. Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) 14 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 14. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) 15 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 15. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) 16 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 16. Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) 17 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 17. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) 18 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 18. Ryan Hunter-Reay (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) 19 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 19. Romain Grosjean (Andretti-Honda) 20 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 20. Helio Castroneves (Shank-Honda) 21 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 21. Colton Herta (Andretti-Honda) 22 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 22. Simon Pagenaud (Shank-Honda) 23 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 23. David Malukas (Coyne-Honda) 24 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 24. Marco Andretti (Andretti-Honda) 25 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 25. Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) 26 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 26. Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) 27 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 27. Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) 28 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 28. R.C. Enerson (Abel-Chevrolet) 29 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 29. Katherine Legge (Rahal-Honda) 30 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 30. Christian Lundgaard (Rahal-Honda) 31 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 31. Sting Ray Robb (Coyne-Honda) 32 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 32. Jack Harvey (Rahal-Honda) 33 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 33. Graham Rahal (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) * 34 / 34 * Ersatzfahrer für Stefan Wilson, der nach Unfall (Montagstraining) mit Wirbelverletzung ausfällt Foto: LAT Images

Graham Rahals Rahal-Teamkollegin Katherine Legge, die im Montagstraining in den Unfall mit Wilson verwickelt war, ist unverletzt geblieben. Die 42-jährige Britin hat sich im Qualifying am Samstag den 30. Startplatz gesichert. Daraus wird für sie aufgrund des Fahrerwechsels bei Dreyer & Reinbold nun de facto der 29. Startplatz. Legge ist die einzige Frau im Starterfeld des 107. Indy 500.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.