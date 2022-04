Indy 500: Neues Qualifying-Format feiert im Mai 2022 Premiere

Audio-Player laden

In weniger als vier Wochen, am 21./22. Mai, geht das zweitägige Qualifying für die 2022er-Auflage der 500 Meilen von Indianapolis über die Bühne. Das Format wird dabei ein anderes sein als man es aus den vergangenen Jahren gewohnt war.

Im Bemühen, den Ablauf des Qualifyings beim Saisonhöhepunkt dem Qualifying-Ablauf eines "normalen" IndyCar-Wochenendes anzunähern, gibt es nun auch auf dem Indianapolis-Oval drei Qualifying-Segmente mit schrittweise weniger Teilnehmern. Den Abschluss bildet wie auf Rundstrecken und Stadtkursen ab sofort auch beim Indy 500 ein sechsköpfiges letztes Segment.

Wie sieht das neue Qualifying-Format beim Indy 500 im Detail aus? Am ersten Qualifying-Tag (Samstag, 21. Mai) fahren zunächst alle gemeldeten Teilnehmer mindestens einen Vier-Runden-Run, auf Wunsch mehrere Vier-Runden-Runs. Die Reihenfolge beim Fallen der Karierten Flagge am Samstag ist die, auf deren Basis es in den zweiten Qualifying-Tag (Pole-Day) geht. So weit, so bekannt.

Top-12- statt Top-9-Shootout, aber nur als Vorentscheidung

Am Pole-Day (Sonntag, 22. Mai) fahren zunächst die Piloten von P13 aufwärts des Ergebnisses vom Samstag in umgekehrter Reihenfolge die Startplätze 13 bis 33 aus. Für diese Session gilt, dass jeder Fahrer nur einen Vier-Runden-Run hat, nicht mehrere.

Für den in diesem Jahr zunehmend unwahrscheinlichen Fall, dass die Meldeliste für das Indy 500 mehr als 33 Teilnehmer umfasst, werden sonntags zunächst nur die Startplätze 13 bis 30 ermittelt. Die letzte Startreihe (P31 bis P33) wird dann im separaten Last-Row-Shootout ermittelt. Diese Session fällt jedoch weg, sollte es nur 33 (oder sogar weniger) Meldungen geben.

Zunächst fahren die Top 12 des Ergebnisses vom Samstag in umgekehrter Reihenfolge ihren Vier-Runden-Run am Sonntag. Dabei werden aber nicht gleich die ersten zwölf Startplätze fest vergeben, sondern nur die Startplätze 7 bis 12.

Top-6-Shootout um die ersten zwei Startreihen

Anschließend fahren die Top 6 des Top-12-Shootouts in umgekehrter Reihenfolge nochmals einen Vier-Runden-Run. Erst dieses sechsköpfige letzte Qualifying-Segment ("Firestone Fast Six") entscheidet über P1 bis P6 in der Startaufstellung.

Zusammengefasst: Das Shootout um die prestigeträchtige Indy-500-Pole stockt man beginnend mit diesem Jahr von neun auf zwölf Piloten auf. Nachdem alle zwölf einen Vier-Runden-Run am Sonntag absolviert haben, gibt es nochmals einen Cut. Zum Abschluss fahren die Top 6 dieser Session ihren entscheidenden zweiten Vier-Runden-Run am Sonntag.

"Die Indy-500-Pole zu erringen ist eine Errungenschaft für sich. Und dank dieses neuen Formats wird das nun eine noch größere Herausforderung", kommentiert IndyCar-Präsident Jay Frye das neue Qualifying-Format für den Saisonhöhepunkt.

Geblieben ist auch, dass das Rennen, nämlich das Indy 500 selbst, das einzige Rennen im IndyCar-Kalender ist, für das es doppelte Punkte gibt.

Bevor das neue Indy-500-Qualifying am Wochenende 21./22. Mai seine Premiere feiert, finden ab Dienstag, 17. Mai, vier Tage lang Freie Trainings statt. Nach dem zweitägigen Qualifying gibt es dann noch zwei Freie Trainings: am Montag, 23. Mai, und am Freitag, 27. Mai. Das Rennen über die Distanz von 200 Runden steigt am Sonntag, 29. Mai.

