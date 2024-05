Indy 500: Scott McLaughlin an verkürztem zweiten Trainingstag auf P1

Auf dem Indianapolis Motor Speedway sind am Mittwoch mit Verspätung die ersten Stunden Freies Training in Vorbereitung auf das Indianapolis 500 der IndyCar-Saison 2024 über die Bühne gegangen. Ein kompletter Trainingstag war es wetterbedingt zwar nicht, aber immerhin konnten deutlich mehr Runden gedreht werden als es am Dienstag, dem Eröffnungstag der diesjährigen Trainingswoche der Fall war.

Nachdem es am Dienstag gerade mal 23 Minuten Fahrzeit gegeben hatte, bevor Regen den Rest des Tages bestimmte, gab es auch am Mittwochvormittag noch stundenlang Regen. Weil am Dienstag nahezu der komplette Trainingstag abgesagt werden musste, hatte man sich für Mittwoch darauf verständigt, zwei Stunden früher als eigentlich vorgesehen beginnen zu wollen. Aber aus dem vorgezogenen Beginn (10:00 Uhr statt 12:00 Uhr Ortszeit) wurde nichts.

Der Regen hörte nämlich erst am frühen Nachmittag auf. Und bis das Indianapolis-Oval auf seiner kompletten Länge von 2,5 Meilen (4,023 Kilometer) mit Hilfe der Jet-Dryer getrocknet war, verging nochmals einiges an Zeit. Um 15:05 Uhr Ortszeit (21:05 Uhr MESZ) war es dann aber soweit: Als erster der 34 für Training und Qualifying gemeldeten IndyCar-Piloten fuhr Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) auf die Strecke.

Um den Ausfall des Vormittags zumindest ein wenig zu kompensieren, stand die Strecke am Nachmittag länger in den Abend hinein offen, nämlich bis 19:00 Uhr Ortszeit (1:00 Uhr MESZ). Für den Donnerstag hat man die Zeit für den geplanten Trainingsbetrieb ebenfalls verlängert. Details dazu am Ende dieses Tagesberichts vom Mittwoch.

So sah es am Indianapolis Motor Speedway am Mittwoch stundenlang aus Foto: Penske Entertainment

Im Verlauf von letztlich nur etwas mehr als Stunden, als die Strecke am Mittwochnachmittag tatsächlich befahrbar war, rückten alle 34 Piloten zu Trainingsrunden aus. Die schnellste Runde des Tages wurde von Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) gefahren. Mit einer Zeit von 39,216 Sekunden, die er mit Unterstützung eines Windschattens erzielte, wurde für den Neuseeländer eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 229,493 Meilen pro Stunde (369,254 km/h) notiert.

Im Tagesklassement auf den Positionen zwei bis zehn hinter McLaughlin reihten sich ein: Will Power (Penske-Chevrolet), Colton Herta (Andretti-Honda), Josef Newgarden (Penske-Chevrolet), Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) sowie Andretti-Pilot Kyle Kirkwood, Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet), Alex Palou (Ganassi-Honda), Ryan Hunter-Reay (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) und Helio Castroneves (Shank-Honda). (

NASCAR-Star Kyle Larson (McLaren/Hendrick-Chevrolet) schloss den Tag als schnellster der Rookies auf P15 ab. Die meisten Runden des Tages - 105 an der Zahl - fuhr ein anderer Rookie, nämlich Tom Blomqvist (Shank-Honda; 28.).

Auf das Fahren in Alleinfahrt, also ohne Windschatten, wurde am Mittwoch noch kein Wert gelegt. Das wird sich aber ändern, je näher das Qualifying (Samstag/Sonntag) rückt. Die schnellste der wenigen Runden in Alleinfahrt am Mittwoch ließ sich Takuma Sato (Rahal-Honda; 17.) mit 221,219 Meilen pro Stunde (355,941 km/h) gutschreiben.

Abgesehen von den routinemäßigen Streckeninspektionen und einer Rückkehr von Nieselregen in der letzten Stunde gab es am Mittwoch nur eine weitere Unterbrechung des Fahrbetriebs. Nach knapp einer Stunde hatte sich der Belüftungsschlauch am Helm von Helio Castroneves gelöst und war in Turn 1 auf der Fahrbahn liegengeblieben.

Für Donnerstag wird in Indianapolis derzeit kein Regen vorausgesagt. Geplant ist ein verlängerter Fahrbetrieb mit acht statt sechs Stunden Freies Training, und zwar von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr bis Mitternacht MESZ). Trainingsbeginn am dritten Tag ist somit zwei Stunden früher als ursprünglich vorgesehen.

