Indy 500: Takuma Sato führt lebhaftes Abschlusstraining an

Auf dem Indianapolis Motor Speedway haben die 33 Teilnehmer für den IndyCar-Saisonhöhepunkt 2023, die 500 Meilen von Indianapolis, den Trainingsbetrieb abgeschlossen. Am Freitag, dem "Carb Day", fand das zweistündige Abschlusstraining zur 107. Auflage des Indy 500 (Sonntag) statt.

Zwischenfälle gab es letzten Trainingstag mehrere kleine, aber keinen Crash. Neben den routinemäßigen Gelbphasen zur Inspektion der Strecke gab welche, weil sich am Rahal-Honda von Katherine Legge bei der Ausfahrt aus der Boxengasse eine Radmutter gelöst hatte, und weil es am Andretti-Honda von Devlin DeFrancesco einen Reifenschaden vorne rechts gab. Mauerkontakt konnte beide vermeiden.

Abgesehen vom heftigen Crash mit Stefan Wilson und Katherine Legge im Montagstraining gab es im knapp zweiwöchigen Trainings- und Qualifying-Betrieb zum diesjährigen Indy 500 keine Unfälle.

Ganassi, Penske, Andretti im Klassement vorne

Im Abschlusstraining, das unter wolkenlosem Himmel stattfand, waren alle 33 Piloten auf der Strecke. Die im Windschatten gefahrene schnellste Runde des Tages ging an Takuma Sato (Ganassi-Honda) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 227,855 Meilen pro Stunde (366,619 km/h), was einer Rundenzeit von 39,499 Sekunden entspricht.

Die kompletten Top 5 am "Carb Day" lauten: Takuma Sato, gefolgt von Scott Dixon (Ganassi-Honda), Will Power (Penske-Chevrolet), Polesetter Alex Palou (Ganassi-Honda), Kyle Kirkwood (Andretti-Honda).

Dahinter führte Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) als schnellster der Rookies die zweite Hälfte der Top 10 an, gefolgt von Colton Herta (Andretti-Honda), Romain Grosjean (Andretti-Honda), Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) und Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet).

Die meisten Runden im Abschlusstraining, nämlich jeweils 89 Runden, fuhren Josef Newgarden, David Malukas (Coyne-Honda; 16.) und Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet; 33.).

Dass sich VeeKay ganz am Ende der Zeitenliste einreihte, lag nicht zuletzt daran, dass es an seinem weiß/goldenen Carpenter-Chevrolet anfangs größere Vibrationen gab. Am Sonntag startet VeeKay aus der ersten Reihe. In Vorbereitung auf das Rennen wurden am Freitag unter anderem auch am McLaren-Chevrolet von Alexander Rossi (14.) noch größere Umbauten vorgenommen.

Graham Rahal, der bei Dreyer & Reinbold Racing für den verletzten und am Mittwochabend operierten Stefan Wilson einspringt, schloss seinen einzigen Trainingstag im für ihn unbekannten Team und Chevy-betriebenen Boliden auf P30 der Zeitenliste ab.

Ryan Hunter-Reay, der im zweiten Dreyer/Reinbold-Chevrolet P22 belegte, wurde mit der schwarzen Flagge vorzeitig an die Box geholt, weil sein Auto Getriebeöl verlor. Mit 34 Runden war Hunter-Reay letztlich derjenige, der am wenigsten fuhr.

In der Startaufstellung für 107. Indy 500 am Sonntag nimmt Graham Rahal den 33. Platz ein. Für sein angestammtes Team Rahal Letterman Lanigan Racing hatte er sich gar nicht qualifiziert, als Ersatzfahrer für Stefan Wilson bei Dreyer & Reinbold Racing bekommt er aber den letzten Startplatz.

Fotostrecke: Startaufstellung zum 107. Indy 500: 1 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 1. Alex Palou (Ganassi-Honda) 2 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 2. Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) 3 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 3. Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) 4 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 4. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) 5 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 5. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) 6 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 6. Scott Dixon (Ganassi-Honda) 7 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 7. Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) 8 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 8. Takuma Sato (Ganassi-Honda) 9 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 9. Tony Kanaan (McLaren-Chevrolet) 10 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 10. Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) 11 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 11. Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) 12 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 12. Will Power (Penske-Chevrolet) 13 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 13. Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) 14 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 14. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) 15 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 15. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) 16 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 16. Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) 17 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 17. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) 18 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 18. Ryan Hunter-Reay (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) 19 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 19. Romain Grosjean (Andretti-Honda) 20 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 20. Helio Castroneves (Shank-Honda) 21 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 21. Colton Herta (Andretti-Honda) 22 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 22. Simon Pagenaud (Shank-Honda) 23 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 23. David Malukas (Coyne-Honda) 24 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 24. Marco Andretti (Andretti-Honda) 25 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 25. Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) 26 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 26. Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) 27 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 27. Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) 28 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 28. R.C. Enerson (Abel-Chevrolet) 29 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 29. Katherine Legge (Rahal-Honda) 30 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 30. Christian Lundgaard (Rahal-Honda) 31 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 31. Sting Ray Robb (Coyne-Honda) 32 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 32. Jack Harvey (Rahal-Honda) 33 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 33. Graham Rahal (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) * 34 / 34 * Ersatzfahrer für Stefan Wilson, der nach Unfall (Montagstraining) mit Wirbelverletzung ausfällt Foto: IndyCar Series

Der Aufgalopp zum 500-Meilen-Rennen beginnt am Sonntag inklusive der umfangreichen Pre-Race-Show um 11:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr MESZ). Der Start für die zu absolvierende Distanz von 200 Runden erfolgt um 12:45 Uhr (18:45 Uhr MESZ).

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt Sky das Indy 500 der IndyCar-Saison 2023 live ab 18:15 Uhr MESZ. Die aktuelle Wettervorhersage lässt für Sonntag starke Bewölkung, aber keinen Regen erwarten.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.