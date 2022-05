Indy 500: Überschlag von Colton Herta im Abschlusstraining Colton Herta überschlägt sich am "Carb-Day" in Indianapolis in letzter Trainingssession vor dem 106. Indy 500 - Crash von David Malukas - Bestzeit für Tony Kanaan

Autor: Mario Fritzsche Audio-Player laden Mit zwei Stunden Verspätung und letztlich nur eineinhalb statt zwei Stunden lang, aber es hat stattgefunden: Das Abschlusstraining zum Indianapolis 500 der IndyCar-Saison 2022. ANZEIGE - Streame alle Rennen live mit Sky Ticket! Am Freitag, dem traditionellen "Carb-Day", hatte es über dem Indianapolis Motor Speedway zunächst mal wieder geregnet. Als das Abschlusstraining um 11:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr MESZ) hätte losgehen solle, wurde die Strecke getrocknet. Nach einer Verzögerung von zwei Stunden übernahmen dann aber doch die IndyCars. Zwar wurde es keine 120-minütige Session. Aber 90 Minuten hatten die 33 Indy-500-Teilnehmer immerhin noch Zeit, um das Handling ihrer Boliden im dichten Verkehr zu checken. Colton Herta mit Überschlag und früher Entwarnung Im Verlauf der eineinhalb Stunden Streckenzeit gab es zwei Zwischenfälle. Beide gingen gut aus. Für den spektakulärsten sorgte Colton Herta (Andretti-Honda) gut 20 Minuten vor Schluss. In Turn 1 des 2,5-Meilen-Ovals geriet Herta knapp hinter Takuma Sato (Coyne-Honda) fahrend ins Übersteuern. Beim Aufprall in die äußere SAFER-Barriere wurde Hertas Auto ausgehoben und überschlug sich. Mit dem Unterboden nach oben blieb das Auto im Bereich von Turn 2 schließlich liegen. Bemerkenswert: Noch bevor es zum Stillstand gekommen war, gab Herta über Funk schon Entwarnung, dass "alles gut" sei. Abgesehen davon, dass die Andretti-Crew für das Rennen am Sonntag das Ersatzauto heranziehen muss, blieb der Überschlag ohne größere Folgen. "Ich war wohl einfach ein bisschen zu schnell und dann bekam ich Unterluft", so Herta nach dem routinemäßigen Check im Medical-Center im Infield des Ovals. Unerschrocken hält der 22-jährige Andretti-Pilot fest: "Jetzt müssen wir halt das Ersatzauto herausholen. Für das Rennen mache ich mir aber keine großen Sorgen. Auch das sollte ein gutes Auto sein." Crash von David Malukas nach Kollision Den anderen Zwischenfall hatte es bei Halbzeit der Session gegeben. Auf der Start/Ziel-Gerade hatten sich die Autos von David Malukas (Coyne-Honda) und Santino Ferrucci (Dreyer/Reinbold-Chevrolet) leicht berührt, nachdem Malukas vor Turn 1 innen an Ferrucci vorbei wollte. Malukas konnte daraufhin einen Dreher mitsamt Kontakt der äußeren Streckenbegrenzung nicht vermeiden. Es war ein vergleichsweise harmloser Zwischenfall und der zweite von letztlich dreien im gesamten Fahrbetrieb seit dem Trainingsauftakt (17. Mai). Den ersten hatte es am Montag in Form eines Crashs von Dalton Kellett (Foyt-Chevrolet) gegeben. Ferrucci wurde als Versucher der Kollision mit Malukas ausgemacht und musste zur Strafe die letzten Minuten des 90-minütigen Trainings in der Boxengasse verbringen. Tagesbestzeit für Tony Kanaan im Windschatten Die Tagesbestzeit wurde auch an diesem letzten Trainingstag wieder mit Unterstützung eines Windschattens erzielt, und zwar von Tony Kanaan (Ganassi-Honda). Allerdings sagt die von Kanaan gesetzte Rundenzeit von 39,628 Sekunden (227,114 Meilen pro Stunde) wenig aus. ERGEBNIS: Abschlusstraining (Carb-Day) zum 106. Indy 500 Denn für das 500-Meilen-Rennen (200 Runden) am Sonntag ist laut Wettervorhersage mit Sonnenschein und höheren Temperaturen zu rechnen als am stark bewölkten Freitag, an dem das Thermometer nicht über 18 Grad Celsius hinauskam. Die komplette Startaufstellung zum 106. Indy 500: 1 / 34 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 1. Scott Dixon, Chip Ganassi Racing, Honda 2 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 2. Alex Palou, Chip Ganassi Racing, Honda 3 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 3. Rinus VeeKay, Ed Carpenter Racing, Chevrolet 4 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 4. Ed Carpenter, Ed Carpenter Racing, Chevrolet 5 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 5. Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing, Honda 6 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 6. Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing, Honda 7 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 7. Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP, Chevrolet 8 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 8. Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP, Chevrolet 9 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 9. Romain Grosjean, Andretti Autosport, Honda 10 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 10. Takuma Sato, Dale Coyne Racing, Honda 11 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 11. Will Power, Team Penske, Chevrolet 12 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 12. Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing, Honda 13 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 13. David Malukas, Dale Coyne Racing, Honda 14 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 14. Josef Newgarden, Team Penske, Chevrolet 15 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 15. Santino Ferrucci, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet 16 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 16. Simon Pagenaud, Meyer Shank Racing, Honda 17 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 17. J.R. Hildebrand, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet 18 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 18. Conor Daly, Ed Carpenter Racing, Chevrolet 19 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 19. Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing, Chevrolet 20 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 20. Alexander Rossi, Andretti Autosport, Honda 21 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 21. Graham Rahal, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 22 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 22. Sage Karam, Dreyer & Reinbold Racing, Chevrolet 23 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 23. Marco Andretti, Andretti Autosport, Honda 24 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 24. Devlin DeFrancesco, Andretti Autosport, Honda 25 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 25. Colton Herta, Andretti Autosport, Honda 26 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 26. Scott McLaughlin, Team Penske, Chevrolet 27 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 27. Helio Castroneves, Meyer Shank Racing, Honda 28 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 28. Kyle Kirkwood, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet 29 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 29. Dalton Kellett, A.J. Foyt Enterprises, Chevrolet 30 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 30. Juan Pablo Montoya, Arrow McLaren SP, Chevrolet 31 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 31. Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 32 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 32. Jack Harvey, Rahal Letterman Lanigan Racing, Honda 33 / 34 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 33. Stefan Wilson, DragonSpeed/Cusick Motorsports, Chevrolet 34 / 34 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Am Sonntag beginnt die Pre-Race-Show zum IndyCar-Saisonhöhepunkt um 11:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr MESZ). Der Start zur 106. Auflage des Indy erfolgt um 12:45 Uhr (18:45 Uhr MESZ). Sky Sport F1 überträgt ab 18:15 Uhr MESZ live. Parallel dazu gibt es ein Watchalong (Audiokommentar) auf dem YouTube-Kanal von Motorsport-Total.com. Mit Bildmaterial von IndyCar Series.