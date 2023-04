Indy-500-Vortest: Regen in Indianapolis - Zweiter Testtag fällt ins Wasser

Angesichts der schlechten Wettervorhersage für Freitag war es schon am Donnerstag zu befürchten: Der zweite geplante Streckentag des offiziellen Vortests für die 500 Meilen von Indianapolis der IndyCar-Saison 2023 muss wetterbedingt ausfallen.

Am Freitag regnet es in Indianapolis schon seit der Nacht stundenlang. Eigentlich waren für den zweiten Testtag sechs Stunden Streckenzeit geplant. Daraus wird nichts. Noch bevor es um 10:00 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr MESZ) hätte losgehen soll, hat IndyCar den Testtag aufgrund des Wetters komplett abgesagt.

Somit bleibt der Fahrbetrieb vom Donnerstag, als Penske-Pilot Josef Newgarden in einer größeren Gruppe mit Windschatten-Unterstützung die Tagesbestzeit fuhr, der einzige Fahrbetrieb des diesjährigen Indy-500-Vortests.

FOTOS: Vortest zum 107. Indy 500

Weiter geht es in der IndyCar-Saison 2023 zunächst mit Rennbetrieb. Am Sonntag, 30. April, steht im Barber Motorsports Park in Birmingham (Alabama) das vierte von 17 Saisonrennen auf dem Programm. Knapp zwei Wochen später - am Samstag, 13. Mai - findet auf dem Indianapolis-Rundkurs das fünfte Saisonrennen statt.

Und drei Tage nach dem Indianapolis-Grand-Prix beginnen am Dienstag, 16. Mai, die umfangreichen Freien Trainings zum Indy 500. Das auf zwei Tage angesetzte Qualifying zum Indy 500 steht für das Wochenende 20./21. Mai im Plan. Der Saisonhöhepunkt, nämlich die 107. Auflage des berühmten 500-Meilen-Rennens, findet am Sonntag, 28. Mai, statt.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.