Indy-500-Vortest: Zweiter Testtag aufgrund von Dauerregen abgesagt

Deja-vu am Indianapolis Motor Speedway: Das, was beim IndyCar-Test in Vorbereitung auf die 500 Meilen von Indianapolis schon im vergangenen Jahr passierte, das ist auch diesmal eingetreten. Der eigentlich auf zwei Tage angesetzte Indy-500-Vortest umfasst de facto nur einen Tag, weil am zweiten Tag nicht gefahren werden kann.

Genau wie im April 2023, so ist auch jetzt im April 2024 das Wetter der Grund. Am Donnerstag, dem eigentlich geplanten zweiten Testtag, bestimmt Dauerregen das Bild am Indianapolis Motor Speedway. Weil die Wettervorhersage bis in den Abend hinein keine Besserung erwarten lässt, wurde die Entscheidung zur Absage frühzeitig verkündet, nämlich schon kurz nach 08:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MESZ).

Und noch etwas ist genauso wie vor einem Jahr: Der einzige Tag des Indy-500-Vortests, an dem gefahren wurde, endete auch diesmal mit Josef Newgarden an der Spitze. Der Penske-Pilot war im Zuge des verkürzten Fahrbetriebs am Mittwoch der Schnellste. NASCAR-Star Kyle Larson, der im McLaren-Team vor seinem Debüt beim berühmtesten aller IndyCar-Rennen steht, schloss den Test als Zweitschnellster ab.

FOTOS: Indy-500-Vortest 2024

Ausgetragen wird die insgesamt 108. Auflage des Indy 500 am Sonntag, 26. Mai. Bis dahin stehen für die Stammpiloten der IndyCar-Saison 2024 zunächst noch drei andere Rennen auf dem Programm (IndyCar-Kalender 2024). Mitte Mai - konkret am Dienstag, 14. Mai - beginnen dann die offiziellen Trainings zum Indy 500. Das Qualifying für den Saisonhöhepunkt findet am Wochenende 18./19. Mai statt.

Aktuell ist für das Indy 500 von mindestens 34 Meldungen - möglicherweise sogar 35 - auszugehen. Das heißt, dass das zweitägige Qualifying auch in diesem Jahr das traditionelle "Bumping" beinhalten wird. Die 35. Meldung, nämlich die von Abel Motorsports, ist mangels Sponsoren noch nicht unter Dach und Fach. Aus diesem Grund fehlte dieses Team bei den Testfahrten in dieser Woche.

Aber auch für den Fall, dass das Einwagenteam von Bill Abel diesmal nicht zu den offiziellen Trainings und zum Qualifying antreten sollte, würde es mit dann 34 Meldungen dazu kommen, dass nicht alle Autos auf der Meldeliste tatsächlich am Rennen teilnehmen. Die Starterfeldgröße für das Indy 500 ist traditionell auf 33 Autos begrenzt.

Mit Bildmaterial von Penske Entertainment.