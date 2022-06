IndyCar 2023: Alexander Rossi dockt bei McLaren SP an

Audio-Player laden

Nur einen Tag nachdem Andretti Autosport die Trennung von Alexander Rossi zum Ende der laufenden IndyCar-Saison 2022 bekanntgegeben hat, verkündet McLaren SP am Donnerstag nun die Verpflichtung Rossis für mehrere Jahre ab der Saison 2023.

Rossi wird damit beginnend mit der IndyCar-Saison 2023 der McLaren-Teamkollege von Patricio O'Ward. Während der Vertrag des Mexikaners bis einschließlich 2025 verlängert wurde, heißt es zu Rossis Vertrag lediglich, dass er über "mehrere Jahre" läuft.

Nach wie vor offen ist, ob Rossi ab 2023 einen dritten McLaren-Chevrolet auf Vollzeit pilotiert, oder aber ob er das Cockpit von Felix Rosenqvist übernimmt. Die Pläne, von zwei auf drei Autos aufzustocken, sind bei McLaren SP jedenfalls vorhanden.

Ein McLaren-Fahrertrio O'Ward-Rosenqvist-Rossi ist somit wahrscheinlich. Rosenqvist aber hat derzeit noch keinen Vertrag über die laufende Saison 2022 hinaus. Derweil zeit sich Rossi ob der Bestätigung seines eigenen McLaren-Vertrags hocherfreut.

Rossi dankt Andretti und freut sich auf McLaren

"Zunächst einmal möchte ich allen bei Andretti Autosport für sieben unglaubliche Jahre danken. Es war eine großartige Zeit mit einem unglaublichen Team und es war mir eine Ehre, so lange für den Andretti-Namen und für Michael [Andretti] zu fahren", sagt Rossi.

Bei Andretti hat Rossi seit Juni 2019 kein Rennen mehr gewonnen Foto: IndyCar Series

"Ich erkenne in diesem Team das klare Bekenntnis jedem einzelnen gegenüber und auch mir gegenüber. Ich freue mich schon, mit der Arbeit beginnen zu können. Für mich ist es an der Zeit, für einen weiteren großen Namen im Motorsport, nämlich McLaren, zu fahren", freut sich Rossi.

Zak Brown und Taylor Kiel sehen in Rossi eine Verstärkung

McLaren-Boss Zak Brown gibt zu, dass man auf Rossi "schon seit einiger Zeit ein Auge geworfen" hat und erklärt: "Alex ist ein erwiesener Rennsieger und ein Indianapolis 500-Sieger. Genau wie wir, so hat auch er den Drang zu gewinnen."

McLaren-Boss Zak Brown hatte Rossi schon länger im Auge, wie er zugibt Foto: Motorsport Images

Und McLaren-Teampräsident Taylor Kiel sagt: "Alex ist ein Fahrer, der weiß, was es braucht, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Er wird für uns eine Verstärkung darstellen. Er hat die gleiche Siegermentalität, die ich jeden Tag bei Arrow McLaren SP sehe. Ich glaube, gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren viel Erfolg haben."

