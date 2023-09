IndyCar 2024: All-Star-Race in Palm Springs füllt Kalenderlücke im März

Die NASCAR hat seit Jahrzehnten ihr All-Star-Race, bei dem es nicht um Punkte für die Gesamtwertung, sondern um ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar geht. 2024 gibt es ein solches Geldrennen um einen ebenso hohen Betrag erstmals auch in der IndyCar-Serie.

Wie am Rande des IndyCar-Saisonfinale 2023 auf dem Laguna Seca Raceway verkündet wurde, findet das punktelose Rennen am 24. März 2024 auf der Rennstrecke The Thermal Club in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Ebendort fand im Februar dieses Jahres der offizielle Vorsaisontest in Vorbereitung auf die IndyCar-Saison 2023 statt.

Im März 2024 wird in Palm Springs nicht an zwei, sondern an drei Tagen gefahren. Vom Zeitplan her ist All-Star-Wochenende ähnlich wie ein normales Rennwochenende angelegt, vom Format her gibt es aber Unterschiede.

Am Freitag (22. März) gibt es zunächst einen Testtag. Am Samstag (23. März) gibt es ein Qualifying und im Anschluss daran zwei Heat-Races, wie sie von einzelnen NASCAR-Rennen und nicht zuletzt aus der SRX bekannt sind.

Konkret ziehen am IndyCar-Wochenende 2024 in Palm Springs die Top 6 beider Heat-Races in das Hauptrennen ein. Dieses Hauptrennen um eine Million US-Dollar steigt dann am Sonntag (24. März) und wird, wie für die IndyCar-Serie üblich, vom TV-Sender NBC live übertragen.

"Die IndyCar-Serie nimmt mit dem Rennspektakel im Thermal Club im nächsten Jahr eine unglaubliche neue Veranstaltung in ihren Terminkalender auf", sagt Mark Miles, als Präsident der Penske Entertainnment Corporation der Geschäftsführer der IndyCar-Serie.

Über den Kurs in Palm Springs sagt Miles: "Dieser Weltklasse-Austragungsort, der nur einen Katzensprung vom wichtigsten Unterhaltungsmarkt der Welt entfernt ist, ist der perfekte Ort, um unsere heiß umkämpften Rennen und unsere Stars zu präsentieren."

FOTOS: IndyCar-Vorsaisontest 2023 in Palm Springs

Während das All-Star-Race 2024 nun am Laguna-Seca-Sonntag offiziell angekündigt wurde, lässt der Rennkalender mit den Meisterschaftsläufen für die IndyCar-Saison 2024 noch auf sich warten. Er soll aber nach aktuellem Stand der Dinge noch vor Ende September 2023 veröffentlicht werden.

Die Eckdaten zum IndyCar-Kalender 2024 gibt es bereits. Der Saisonauftakt ist für 3. März in St. Petersburg (Florida) vorgesehen. Das Finale steigt am 15. September auf dem neuen Stadtkurs-Layout in Nashville (Tennessee).

