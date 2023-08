IndyCar 2024: Castroneves fährt nur noch Indy und macht Platz für Blomqvist

Helio Castroneves, einer der routiniertesten IndyCar-Piloten der Geschichte, fährt seine Aktivitäten in der Rennserie für die Saison 2024 von einem Vollzeitprogramm auf ein Teilzeitprogramm zurück. Der bei Meyer Shank Racing unter Vertrag stehende Brasilianer geht in der kommenden Saison nur noch beim Indy 500 an den Start.

Das Indy 500 hat Castroneves in seiner langen Karriere bereits viermal gewonnen. Mit einem fünften Sieg würde er sich zum alleinigen Rekordhalter machen. Bei Meyer Shank Racing muss der "Spiderman" zwar sein Vollzeitcockpit räumen, bekommt aber Anteile am Team und tritt beim Indy 500 in einem dritten Auto des Teams an.

Bezogen auf die Ergebnisse ist bei Castroneves in dieser Saison - wie beim gesamten Zwei-Wagen-Team von Michael Shank und Jim Meyer - der Wurm drin. Das beste Einzelergebnis des Teams ist ein zehnter Platz, den Castroneves im April auf dem Texas Motor Speedway eingefahren hat. Abgesehen davon ist weder ihm noch Teamkollege Simon Pagenaud (derzeit nicht im Einsatz) noch einem von Pagenauds drei Ersatzfahrern eine Top-10-Platzierung gelungen.

Einer von Pagenauds Ersatzfahrern war Tom Blomqvist. Der 29-jährige Brite kam Mitte Juli auf dem Stadtkurs in Toronto kurzerhand zu seinem IndyCar-Debüt. Dieses endete für ihn aufgrund eines unverschuldeten Unfalls aber schon in der ersten Kurve. Dennoch hat Blomqvist das Team, für das er in der US-Sportwagenserie IMSA in der Saison 2022 gemeinsam mit Oliver Jarvis den Titel errang, überzeugt.

Helio Castroneves fährt nur noch Indy 500

Castroneves, dessen Cockpit zur kommenden Saison von Blomqvist übernommen wird, sagt: "Zunächst möchte ich Mike, Jim und Liberty [Media] dafür danken, dass sie mich als Teil der Eigentümergruppe akzeptiert haben. Während meiner gesamten Karriere hatte ich das Glück, mich mit einer erstaunlichen Gruppe von Menschen zu umgeben. Dieser Schritt wird nun das nächste Kapitel für mich und ich kann es kaum erwarten. Mit dem Fahren habe ich noch nicht abgeschlossen und das werde ich weiterhin beim Indy 500 tun."

Im Team von Michael Shank (re.) und Jim Meyer (li.) bekommt Castroneves Anteile Foto: Motorsport Images

Einer von Castroneves' vier Indy-500-Siegen kam in Diensten von Meyer Shank Racing zustande, nämlich im Jahr 2021. Zuvor hat der Brasilianer das berühmtestes Ovalrennen der Welt dreimal (2001, 2002, 2009) in Diensten des Penske-Teams gewonnen.

Für Penske bestritt Castroneves den Großteil seiner fast 400 Rennen umfassenden IndyCar-Karriere. Seine Rookie-Saison fuhr er 1998, damals in der CART-Serie, zunächst im Team von Tony Bettenhausen. Zur Saison 199 wechselte er ins Team von Carl Hogan und erzielte in Milwaukee den ersten seiner bislang 31 IndyCar-Siege.

Von 2000 bis einschließlich 2017 war Castroneves einer der Stammfahrer im Penske-Team. In diesem Zeitraum sind ihm 29 weitere Rennsiege gelungen, aber kein Titelgewinn. Viermal war er Vizechampion und dreimal Gesamtdritter. Als er Ende 2017 sein Vollzeitcockpit im IndyCar-Team von Roger Penske räumen musste, wurde Castroneves für drei Jahre ins IMSA-Programm des Teams transferiert. Dort gelang ihm in der Saison 2020 zusammen mit Ricky Taylor der ersehnte Titelgewinn als Penske-Pilot.

Alle Penske-Champions in ALMS, Can-Am, IMSA, IndyCar, NASCAR, Supercars: 1 / 34 Foto: Michael Tan 1968, 1969, 1971 - Trans-Am: Mark Donohue (Chevrolet Camaro / AMC Javelin) 2 / 34 10 Saisonsiege 1968, 6 Saisonsiege 1969, 7 Saisonsiege 1971 (Foto: Chevrolet Camaro von 1968) Foto: LAT Images 1972 - Can-Am: George Follmer (Porsche 917/10) 3 / 34 5 Saisonsiege (Braselton, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Laguna Seca, Riverside) Foto: LAT Images 1973 - Can-Am: Mark Donohue (Porsche 917/30) 4 / 34 6 Saisonsiege (Watkins Glen, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Edmonton, Laguna Seca, Riverside) Foto: LAT Images 1977 - USAC: Tom Sneva (Penske-Cosworth PC5 / McLaren-Cosworth M24) 5 / 34 2 Saisonsiege (College Station I, Pocono) Foto: LAT Images 1978 - USAC: Tom Sneva (Penske-Cosworth PC6; 2.v.l.) 6 / 34 kein Saisonsieg Foto: LAT Images 1979 - CART: Rick Mears (Penske-Cosworth PC6 und PC7) 7 / 34 3 Saisonsiege (Indy 500, Trenton III, Atlanta III) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1981 - CART: Rick Mears (Penske-Cosworth PC9B) 8 / 34 6 Saisonsiege (Atlanta I, Atlanta II, Riverside, Brooklyn, Watkins Glen, Mexico City) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1982 - CART: Rick Mears (Penske-Cosworth PC10) 9 / 34 4 Saisonsiege (Phoenix I, Atlanta, Pocono, Riverside) Foto: LAT Images 1983 - CART: Al Unser (Penske-Cosworth PC10B und PC11) 10 / 34 1 Saisonsieg (Cleveland) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1985 - CART: Al Unser (March-Cosworth 85C) 11 / 34 1 Saisonsieg (Phoenix) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1988 - CART: Danny Sullivan (Penske-Chevrolet PC17) 12 / 34 4 Saisonsiege (Portland, Brooklyn, Nazareth, Laguna Seca) Foto: Indianapolis Motor Speedway 1994 - CART: Al Unser Jr. (Penske-Ilmor PC23 / Penske-Mercedes PC23) 13 / 34 8 Saisonsiege (Long Beach, Indy 500, Milwaukee, Portland, Cleveland, Mid-Ohio, Loudon, Vancouver) Foto: IndyCar Series 2000 - CART: Gil de Ferran (Reynard-Honda 2KI) 14 / 34 2 Saisonsiege (Nazareth, Portland) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2001 - CART: Gil de Ferran (Reynard-Honda 2KI und 01i) 15 / 34 2 Saisonsiege (Rockingham, Houston) Foto: KOZ 2006 - IRL: Sam Hornish Jr. (Dallara-Honda IR03) 16 / 34 4 Saisonsiege (Indy 500, Richmond, Kansas City, Sparta) Foto: Earl Ma 2006 - ALMS (LMP2): Sascha Maassen/Lucas Luhr (Porsche RS Spyder) * 17 / 34 * jeweils 3 Saisonsiege für Maassen (Salt Lake City, Elkhart Lake, Braselton) und Luhr (Salt Lake City, Mosport, Laguna Seca) Foto: Tom Haapanen 2007 - ALMS (LMP2): Romain Dumas/Timo Bernhard (Porsche RS Spyder) 18 / 34 8 Saisonsiege (Long Beach, Houston, Mid-Ohio, Elkhart Lake, Mosport, Detroit, Braselton, Laguna Seca) Foto: Richard Sloop 2008 - ALMS (LMP2): Romain Dumas/Timo Bernhard (Porsche RS Spyder) 19 / 34 4 Saisonsiege (Sebring, St. Petersburg, Salt Lake City, Mid-Ohio) Foto: Luis Betancourt 2010 - NASCAR Nationwide: Brad Keselowski (Dodge Charger und Challenger) 20 / 34 6 Saisonsiege (Talladega, Richmond I, Nashville, Brooklyn, Charlotte II, St. Louis II) Foto: Michael C. Johnson 2012 - NASCAR Cup: Brad Keselowski (Dodge Charger) 21 / 34 5 Saisonsiege (Bristol I, Talladega I, Sparta, Chicago, Dover II) Foto: Getty Images 2014 - IndyCar: Will Power (Dallara-Chevrolet DW12) 22 / 34 3 Saisonsiege (St. Petersburg, Detroit I, Milwaukee) Foto: John Cote 2016 - IndyCar: Simon Pagenaud (Dallara-Chevrolet IR12) 23 / 34 5 Saisonsiege (Long Beach, Birmingham, GP Indianapolis, Mid-Ohio, Sonoma) Foto: IndyCar Series 2017 - IndyCar: Josef Newgarden (Dallara-Chevrolet IR12) 24 / 34 4 Saisonsiege (Birmingham, Toronto, Mid-Ohio, St. Louis) Foto: Indianapolis Motor Speedway 2018 - NASCAR Cup: Joey Logano (Ford Fusion) 25 / 34 3 Saisonsiege (Talladega I, Martinsville II, Homestead) Foto: Logan Whitton / Motorsport Images 2018 - Supercars: Scott McLaughlin (Ford Falcon FG X) 26 / 34 9 Saisonsiege (Melbourne I, Phillip Island I, Phillip Island II, Barbagallo I, Barbagallo II, Hidden Valley I, Ipswich I, Pukekohe II, Newcastle I) Foto: Dirk Klynsmith / Motorsport Images 2019 - IndyCar: Josef Newgarden (Dallara-Chevrolet IR12) 27 / 34 4 Saisonsiege (St. Petersburg, Detroit I, Fort Worth, Newton) Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 2019 - IMSA: Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (Acura ARX-05) 28 / 34 3 Saisonsiege (Mid-Ohio, Detroit, Laguna Seca) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2019 - Supercars: Scott McLaughlin (Ford Mustang GT) 29 / 34 18 Saisonsiege (Adelaide I, Adelaide II, Melbourne I, Melbourne II, Melbourne IV, Symmons Plains I, Phillip Island I, Barbagallo II, Winton I, Winton II, Hidden Valley I, Hidden Valley II, Townsville I, Ipswich II, Tailem Bend I, Tailem Bend II, Pukekohe II, Bathurst) Foto: Edge Photographics 2020 - Supercars: Scott McLaughlin (Ford Mustang GT) 30 / 34 13 Saisonsiege (Adelaide II, Eastern Creek I, Eastern Creek III, Eastern Creek IV, Hidden Valley II, Hidden Valley IV, Hidden Valley V, Hidden Valley VI, Townsville III, Townsville IV, Tailem Bend III, Tailem Bend IV, Tailem Bend V) Foto: Edge Photographics 2020 - NASCAR Xfinity: Austin Cindric (Ford Mustang) 31 / 34 6 Saisonsiege (Sparta I, Sparta II, Fort Worth I, Elkhart Lake, Daytona-Rundkurs, Phoenix II) Foto: John Harrelson / Motorsport Images 2020 - IMSA: Helio Castroneves/Ricky Taylor (Acura ARX-05) 32 / 34 4 Saisonsiege (Elkhart Lake, 6h Road Atlanta, Mid-Ohio, Laguna Seca) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2022 - IndyCar: Will Power (Dallara-Chevrolet IR12) 33 / 34 1 Saisonsieg (Detroit) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2022 - NASCAR Cup: Joey Logano (Ford Mustang) 34 / 34 4 Saisonsiege (Darlington, St. Louis, Las Vegas, Phoenix) Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Parallel zum IMSA-Programm fuhr Castroneves in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils das Indy 500 in einem zusätzlichen IndyCar-Boliden des Penske-Teams. Aus diesem Teilzeitprogramm wurde für ihn kurz nach dem Wechsel zu Meyer Shank Racing wieder ein Vollzeitprogramm. 2021 war es zwar noch nicht soweit, aber in jenem Jahr erzielte er direkt bei seinem ersten Einsatz im neuen Team seinen insgesamt vierten Indy-500-Sieg.

Zur IndyCar-Saison 2022 schnürte ihm das Team von Michael Shank und Jim Meyer dann ein Vollzeitprogramm für zwei Jahre. Dieses Programm endet für Castroneves in vier Wochen (10. September) beim Saisonfinale auf dem Laguna Seca Raceway. 2024 wird man den "Spiderman" beim Indy 500 wieder im Cockpit sehen, während Blomqvist als Rookie die volle IndyCar-Saison fahren wird.

Tom Blomqvist bekommt eins von zwei Vollzeitcockpits

Blomqvist, dessen Vertrag über "mehrere Jahre" läuft, ist 2024 einer von zwei Vollzeitfahrern im IndyCar-Programm von Meyer Shank Racing.

"Zunächst möchte ich mich bei Mike und Jim und allen Partnern dafür bedanken, dass sie an mich geglaubt und mir diese Chance geben", so Blomqvist und weiter: "Die vergangenen zwei Jahre in der IMSA waren eine gute Erfahrung, aber es hat mich gejuckt, den Schritt in die IndyCar-Serie zu wagen. Ich bin motiviert, das Beste aus dieser Chance zu machen."

Tom Blomqvist wechselt aus der IMSA- in die IndyCar-Serie und übernimmt Castroneves' Auto Foto: Motorsport Images

Ob das zweite Auto von Meyer Shank Racing auch in der IndyCar-Saison 2024 weiterhin von Simon Pagenaud pilotiert wird, steht noch nicht fest. Aktueller Ersatzfahrer für den seit Mid-Ohio außer Gefecht gesetzten Franzosen ist Linus Lundqvist. Der 24-jährige Schwede hat am vergangenen Wochenende in Nashville bei seinem IndyCar-Debüt auf Anhieb schwer beeindruckt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.