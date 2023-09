IndyCar 2024: David Malukas wechselt anstelle von Alex Palou zu McLaren

Die IndyCar-Abteilung von McLaren hat ihr Fahreraufgebot für die Saison 2024 komplett, wenngleich dieses anders aussieht als man eigentlich geplant hatte. Am Freitag, keine drei Stunden vor dem Saisonfinale 2023 auf dem Laguna Seca Raceway, wurde David Malukas offiziell als McLaren-Neuzugang für 2024 bestätigt.

Malukas kommt von Dale Coyne Racing, wo seine Zeit im Team an diesem Wochenende nach zwei Saisons zu Ende geht. Die bisher besten Ergebnisse in der noch jungen IndyCar-Karriere des 21-Jährigen aus Chicago sind ein zweiter und ein dritter Platz, jeweils erzielt auf dem Gateway-Oval in St. Louis.

Bei seinem neuen Arbeitgeber McLaren hat Malukas einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Er übernimmt das Cockpit des #6 McLaren-Chevrolet von Felix Rosenqvist, der zu Meyer Shank Racing wechselt. Eigentlich war dieses Cockpit für Alex Palou vorgesehen. Der frischgebackene zweimalige IndyCar-Champion wechselt nun aber doch nicht zu McLaren, sondern fährt weiter für Chip Ganassi Racing.

Seinen eigentlich für 2024 gültigen McLaren-Vertrag hat Palou vor wenigen Wochen zum Zorn von Zak Brown gebrochen. Denkbar, dass McLaren dafür noch eine beträchtliche Geldsumme vom nun zweimaligen Champion einklagt. Seine Dienste wird man sich aber nicht mehr sichern.

Malukas folgt bei McLaren auf Rosenqvist, weil Palou nicht kommt

Unmittelbar nachdem Palou am vergangenen Sonntag in Portland den IndyCar-Titel 2023 vorzeitig unter Dach und Fach gebracht hat, wurde von Teambesitzer Chip Ganassi noch in der Victory Lane öffentlich bestätigt: "Alex Palou wird [in der IndyCar-Saison 2024] in unserem Auto sitzen. Das kann ich mit Sicherheit sagen."

Aus dem #18 Coyne-Honda springt Malukas in den #6 McLaren-Chevrolet Foto: Motorsport Images

Nun, da McLaren ohne Alex Palou plant, hat man sich als Nachfolger für Felix Rosenqvist also die Dienste von David Malukas gesichert. "Ich kann es kaum erwarten, in der kommenden Saison in Papaya anzutreten", spielt der Neuzugang auf das charakteristische Orange von McLaren an.

"Arrow McLaren war während der gesamten Saison dicht an den Spitzenteams dran. Ich freue mich sehr, dem Team beizutreten und bin gespannt darauf, wozu der Chevrolet-Motor imstande ist", so Malukas, der bislang mit einem Honda-Motor angetreten ist.

Gesamte Familie Malukas stellt sich für 2024 neu auf

Malukas wurde in Chicago geboren, hat aber litauische Wurzeln. Sowohl Mutter Daiva als auch Vater Henry stammen aus Litauen und sind vor Jahren in die USA ausgewandert. Henry Malukas ist heute der Besitzer von HMD Motorsports, einem Rennteam, das allen voran in der Indy-NXT-Serie (vormals Indy Lights) antritt und das in den IndyCar-Saison 2022 und 2023 Kooperationspartner von David Malukas' Engagement bei Dale Coyne Racing war.

David Malukas mit Mutter Daiva und Vater Henry Foto: Motorsport Images

Für 2024 werden die Weichen im Hause Malukas neu gestellt. HMD trennt sich vom Coyne-Team. David Malukas wird in McLarens Vollzeitprogramm mit drei Autos der Teamkollege von Patricio O'Ward und Alexander Rossi. "'Pato' und Alexander wissen beide, was es braucht, um zu gewinnen. Ich freue mich darauf, an ihrer Seite zu fahren und von ihnen zu lernen", sagt Malukas. Ein vierter McLaren-Chevrolet wird im Mai beim Indy 500 für NASCAR-Star Kyle Larson eingesetzt.

IndyCar-Topteams für 2024 schon fast komplett besetzt

Übrigens: Dass die Zusammenarbeit zwischen Coyne und Malukas nicht über 2023 hinaus fortgesetzt wird, das steht bereits seit Monaten fest. Weil das McLaren-Cockpit zur damaligen Zeit aber noch nicht verfügbar war, wollte Malukas für 2024 eigentlich zu Andretti Autosport wechseln.

Aufgrund des Vertragsbruchs von Alex Palou mit McLaren hat der Youngster aus Chicago nun aber bei Zak Brown und Co. angedockt. Das Andretti-Cockpit hat sich derweil Marcus Ericsson geangelt, der im Ganassi-Team durch Linus Lundqvist ersetzt wird.

Mit Bildmaterial von McLaren.