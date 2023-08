IndyCar 2024: Marcus Ericsson wechselt von Ganassi zu Andretti

Marcus Ericsson wechselt für die IndyCar-Saison 2024 die Fronten. Von Chip Ganassi Racing, wo er seit 2020 unter Vertrag steht, zieht es den Indy-500-Sieger des Jahres 2022 zu Andretti Autosport. Dem Vernehmen nach findet er dort erstmals in seiner seit 2019 laufenden IndyCar-Karriere ein Szenario vor, in dem er kein Geld mitbringen muss, sondern für das Fahrern bezahlt wird.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, in der kommenden Saison für Andretti Autosport zu fahren. Andretti ist einer der legendärsten Namen im Motorsport. Daher ist es für mich ein wahr gewordener Traum, in diesem Team zu fahren", sagt Ericsson und spricht von einem "äußerst aufregenden neuen Kapitel in meiner Karriere".

Teambesitzer Michael Andretti teilt mit: "Wie alle anderen, so haben auch wir Marcus' Erfolge in der IndyCar-Serie aufmerksam verfolgt und waren beeindruckt, wie schnell er bewiesen hat, dass er in diesem wohl am engsten umkämpften Feld zu den Spitzenfahrern gehört."

Im Andretti-Team wird Ericsson in der IndyCar-Saison 2024 Teamkollege von den bereits bestätigten Colton Herta und Kyle Kirkwood sein. Ob der Neuzugang das Auto von Romain Grosjean übernimmt oder aber jenes von Devlin DeFrancesco, das ist derzeit ebenso noch offen wie die Frage, wer der vierte Andretti-Pilot 2024 sein wird.

Michael Andretti sagt derzeit nur so viel: "Es ist kein Geheimnis, dass wir Rennen und Titel gewinnen wollen. Um das zu erreichen, brauchen wir Fahrer wie Marcus, die das Talent und die Entschlossenheit haben. Ich bin gespannt darauf, was wir in der kommenden Saison gemeinsam erreichen können."

Romain Grosjeans Zukunft bei Andretti ist offen - Bleibt er oder geht er? Foto: Motorsport Images

Sein Debüt in der IndyCar-Serie gab Ericsson in der Saison 2019 beim damaligen Schmidt/Peterson-Rennstall, aus dem später das heutige McLaren-Team hervorgegangen ist. Seine Rookie-Saison beendete der ehemalige Formel-1-Pilot nach einem Podestplatz auf dem 17. Gesamtrang. Zur Saison 2020 wechselte er ins Ganassi-Team.

Bei Ganassi hat es Ericsson bis kurz vor Ende seiner vierten Saison im Team auf vier Siege gebracht, darunter der prestigeträchtige Indy-500-Triumph 2022. Nachdem er die Gesamtwertung in den Jahren 2021 (zwei Siege) und 2022 (ein Sieg) jeweils als Sechster abgeschlossen hat, rangiert er drei Rennen vor Schluss der Saison 2023 nach bislang einem Saisonsieg ebenfalls auf dem sechsten Gesamtrang.

Was das Ganassi-Team betrifft, so steht der Nachfolger für Ericsson offiziell noch nicht fest. Die Anzeichen verdichten sich aber, dass es sein schwedischer Landsmann Linus Lundqvist wird. Er ist der letztjährige Champion der Indy-Lights-Serie (mittlerweile Indy NXT) und hat in den vergangenen Wochen bei seinen ersten IndyCar-Einsätzen für Meyer Shank Racing absolut überzeugt.

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.