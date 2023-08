IndyCar 2024: Nashville-Stadtkurs mit neuem Layout als Saisonfinale

An diesem Wochenende gastiert die IndyCar-Serie zum dritten Mal in Downtown Nashville, um den Music City Grand Prix auszutragen. Auch in der bevorstehenden Saison 2024 wird die höchste US-Formelrennserie auf den Straßen Nashvilles ein Rennen austragen. Das findet dann aber nicht mehr Anfang August, sondern Mitte September als neues Saisonfinale statt. Zudem wird bei dieser Gelegenheit einen neues Streckenlayout Premiere feiern.

Grund dafür, dass der Stadtkurs in Nashville ab 2024 anders angelegt wird als in den Jahren 2021 bis 2023 ist die Tatsche, dass auf dem Gelände des Football-Stadions der Tennessee Titans, dem Nissan-Stadium, umfangreiche Umbaumaßnahmen angekündigt sind. Deshalb muss die IndyCar-Serie diesen Teil der Stadt ab 2024 größtenteils meiden.

Was unabhängig vom veränderten Streckenlayout bleiben wird, ist die zweimalige Überquerung des Cumberland River über die Korean Veterans Memorial Bridge. Allerdings wird die Brücke künftig nicht mehr zuerst von Nord nach Süd und anschließend von Süd nach Nord überquert, sondern genau umgekehrt.

Während sich der Großteil des aktuellen Nashville-Stadtkurses auf der Nordseite des Flusses rund um das Nissan-Stadium befindet, ist der Großteil des neuen Streckenlayouts für die Südseite geplant. Dabei wird auch der berühmte Broadway mit einbezogen und von den IndyCars befahren. Während das an diesem Wochenende zum letzten Mal genutzte Streckenlayout elf Kurven aufweist, gibt es auf dem neuen Layout ab 2024 nur noch sieben Kurven.

Beginnen wird der neue Nashville-Stadtkurs auf der 4th Avenue in südöstlicher Richtung. Die meisten Kurven des neuen Layouts sind 90-Grad-Kurven. Die erste davon geht links herum auf den Korean Veterans Boulevard. Der führt über die gleichnamige Brücke. Auf der Nordseite des Flusses gibt es dann in dem Bereich, in dem sich auf dem jetzigen Layout die ersten Kurve nach dem Start (Kurve 9) befindet, eine Wendeschleife.

Dort, wird derzeit gestartet wird, gibt es künftig eine Wendeschleife Foto: IndyCar Series

Im Anschluss an die Wendeschleife geht es zurück über die Brücke und somit wieder auf die Südseite des Flusses. Dort wird dann aber nicht wie momentan nach links in den ultraengen Streckenteil abgebogen. Stattdessen führt eine 90-Grad-Rechtskurve (Kurve 5) die IndyCar-Boliden auf die 1st Avenue in nordwestlicher Richtung. Dort geht es unter einer Fußgängerbrücke hindurch bis zum Broadway.

Kurve 6 ist eine 90-Grad-Linkskurve, die auf den Broadway führt. Der wird vom Fluss kommend stadteinwärts befahren bis zur 4th Avenue. Diese Straße ist die Start/Ziel-Gerade und auf die geht es mit einer weiteren 90-Grad-Linkskuve, womit die Runde abgeschlossen wird.

Als Termin für das nächstjährige Nashville-Stadtrennen, das im noch nicht herausgegebenen IndyCar-Kalender 2024 das Saisonfinale sein wird, steht der 15. September 2024 bereits fest. Damit endet die neue Saison genauso früh wie die in jüngster Vergangenheit, einschließlich der laufenden Saison 2023. Nur der Ort und der Streckentyp sind dann andere.

In der laufenden IndyCar-Saison 2023 richtet der Laguna Seca Raceway in Monterey (Kalifornien) zum letzten Mal das Saisonfinale aus. Wenngleich man diesen Slot im Kalender verliert, so wird die Berg-und-Talbahn mit ihrer berühmten Corkscrew-Passage nicht aus dem Kalender fliegen. Die Chancen stehen gut, dass Laguna Seca in die erste Saisonhälfte rückt. Auftakt der IndyCar-Saison wird auch 2024 wieder auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) sein.

Streckenlayout: IndyCar-Stadtkurs in Nashville ab 2024 Foto: IndyCar Series

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.