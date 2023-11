IndyCar 2024: Romain Grosjean ersetzt Callum Ilott bei Juncos

Romain Grosjean geht auch 2024 in der IndyCar-Serie an den Start. Nach der Trennung von Andretti Autosport nach zwei Saisons, die Grosjean mit einer Klage gegen das Team abgeschlossen hat, tritt der ehemalige Formel-1-Pilot in der neuen Saison für Juncos Hollinger Racing (JHR) an.

Im Team von Ricardo Juncos und Brad Hollinger übernimmt Grosjean das Cockpit des Juncos-Chevrolet mit der Startnummer 77 von Callum Ilott. Dass Ilott den Rennstall nach zwei Jahren verlässt, das wurde vor wenigen Tagen seitens des Teams bestätigt. In Person von Grosjean hat man schnell einen Nachfolger für den Briten gefunden.

In Grosjeans IndyCar-Karriere ist Juncos das dritte Team. Seine Rookie-Saison 2021 bestritt der in Genf (Schweiz) geborene Franzose für Dale Coyne Racing. Die Ovalrennen ließ er damals mit Ausnahme von St. Louis noch aus. In der Rookie-Wertung wurde er aber nur knapp von Penske-Pilot Scott McLaughlin geschlagen.

Zur Saison 2022 wechselte Grosjean zu Andretti Autosport. Dort fügte er in zwei Jahren zu seinen zwei Podestplätzen und einer Pole, die er 2021 für das Coyne-Team erzielt hatte, drei weitere Podestplätze und zwei weitere Poles hinzu. Mit einem Sieg hat es für Grosjean in bislang drei IndyCar-Jahren aber noch nicht geklappt.

Grosjean fährt IndyCar für Juncos und IMSA für Lamborghini

Zu seinem Wechsel ins Juncos-Team sagt Grosjean: "Ich habe den Aufstieg von JHR in den vergangenen Saisons genau verfolgt. Das Team hat ein beachtliches Wachstum hingelegt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, sodass wir eine starke Saison 2024 anstreben können."

Teambesitzer Ricardo Juncos erklärt: "Romain Grosjean verweist auf eine unvergleichliche Laufbahn im Motorsport. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung sind genau das, was wir brauchen, um JHR in der IndyCar-Serie auf ein neues Level zu haben."

Nicht nur bei Juncos, auch bei Lamborghini steht Grosjean unter Vertrag Foto: Lamborghini S.p.A.

Grosjean wird 2024 aber nicht nur die komplette Saison der IndyCar-Serie bestreiten. Parallel zu seinem Engagement bei Juncos Hollinger Racing steht er bei Lamborghini unter Vertrag. Für den italienischen Hersteller fährt er ausgewählte Langstreckenrennen der IMSA-Serie, und zwar in der GTP-Klasse im brandneuen Lamborghini SC63.

Neben den bereits bestätigten IMSA-Starts bei den 24h Daytona, den 12h Sebring und dem Petit Le Mans ist für Grosjean auch ein Start für Lamborghini bei WEC-Saisonhöhepunkt, den 24h Le Mans am 15./16. Juni, denkbar. Der Klassiker überschneidet sich terminlich nicht mit dem IndyCar-Kalender.

Callum Ilotts Zukunft nach Aus bei Juncos

Während die Zukunft von Romain Grosjean geklärt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, wie es mit Callum Ilott weitergeht.

Eine Möglichkeit für den Briten ist ein Tausch der IndyCar-Cockpits mit Grosjean, sprich ein Wechsel ins Andretti-Team. Dort ist das vierte Auto für die Saison 2024 noch unbesetzt, denn man hat sich nicht nur von Grosjean, sondern auch von Devlin DeFrancesco getrennt.

Callum Ilott, der bei Juncos raus ist, könnte bei Andretti unterkommen Foto: Motorsport Images

Den #28 Andretti-Honda, den Grosjean zwei Jahre lang fuhr, pilotiert ab 2024 der von Ganassi kommende Marcus Ericsson. Für den #29 Andretti-Honda sind abgesehen von Ilott auch Tatiana Calderon und Andretti-Nachwuchspilot Hunter McElrea im Gespräch.

Dass Grosjean das Andretti-Team verklagt hat, liegt dem Vernehmen nach daran, dass ihm ein Vertrag für 2024 angeboten wurde, der trotz Grosjeans Unterschrift dann aber doch nicht seitens des Team geschlossen wurde.

Überraschungsmann Agustin Canapino bleibt bei Juncos

Und wie sieht es bei Juncos Hollinger Racing aus? Während es im Cockpit des #77 Juncos-Chevrolet den Fahrerwechsel von Ilott auf Grosjean gibt, bleibt die Besetzung des zweiten Autos unverändert. Der Juncos-Chevrolet mit der Startnummer 78 wird auch 2024 von Agustin Canapino gefahren. Das wurde seitens des Teams kurz vor der Bekanntgabe der Trennung von Ilott bestätigt.

Canapino ließ in der IndyCar-Saison 2023 als Rookie aufhorchen. Obwohl es seine erste Saison überhaupt im Formelsport war, schloss der Argentinier die Rookie-Wertung hinter Ganassi-Pilot Marcus Armstrong, aber deutlich vor Sting Ray Robb (Coyne) und Benjamin Pedersen (Foyt) ab. Die beiden letztgenannten Piloten kamen im Gegensatz zu Canapino mit jahrelanger Formelsporterfahrung in die IndyCar-Serie.

Agustin Canapino fährt auch 2024 für Juncos, dann mit Grosjean als Teamkollege Foto: Motorsport Images

Canapino hingegen kommt aus dem Tourenwagensport. In der Argentinischen Tourenwagen-Meisterschaft hat er in der Topklasse (Super TC2000) zweimal den Titel errungen. Über alle Klassen des Verbands gerechnet hat er es sogar auf mehr als ein Dutzend Titel gebracht.

In der IndyCar-Saison 2024 könnten Grosjean und Canapino im Juncos-Team für die eine oder andere Überraschung gut sein. Ein Fragezeichen allerdings gibt es. Denn der Umstieg auf die Hybridmotoren wird vor allem für die kleineren und budgetschwächeren Teams, zu denen Juncos gehört, zu einer Herausforderung.

Während die Topteams Ganassi, Penske, McLaren und Andretti bereits Testfahrten mit den Hybridmotoren unternommen haben, trifft das auf die Mittelfeldteams bis dato noch nicht zu. Auftakt der IndyCar-Saison 2024 und damit das Renndebüt der Hybridmotoren ist am 10. März in St. Petersburg (Florida). (IndyCar-Kalender 2024)

