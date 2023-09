IndyCar 2024: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

IndyCar 2024: Wer fährt für welches Team? 1 / 48 Die Saison 2024 wird in der IndyCar-Serie die erste, in der Hybridmotoren zum Einsatz kommen. Welche Fahrer bei Beginn der neuen Ära für welche Teams an den Start gehen, das zeigt unsere Fotostrecke: Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Team Penske (Chevrolet) 2 / 48 2023 angetreten mit Josef Newgarden (#2), Scott McLaughlin (#3) und Will Power (#12) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Josef Newgarden (USA) 3 / 48 Josef Newgarden (seit 2017 im Team) fährt auch 2024 den Penske-Chevrolet mit der Startnummer 2 Foto: IndyCar Series

Bestätigt für 2024: Scott McLaughlin (Neuseeland) 4 / 48 Scott McLaughlin (seit 2021 im Team) fährt auch 2024 den Penske-Chevrolet mit der Startnummer 3 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Will Power (Australien) 5 / 48 Will Power (seit 2009 im Team) fährt auch 2024 den Penske-Chevrolet mit der Startnummer 12 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

McLaren (Chevrolet) 6 / 48 2023 angetreten mit Patricio O'Ward (#5), Felix Rosenqvist (#6) und Alexander Rossi (#7) sowie beim Indy 500 mit Tony Kanaan (#66; nicht im Bild) Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Patricio O'Ward (Mexiko) 7 / 48 Patricio O'Ward (seit 2020 im Team) fährt auch 2024 den McLaren-Chevrolet mit der Startnummer 5 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Alexander Rossi (USA) 8 / 48 Alexander Rossi (seit 2023 im Team) fährt auch 2024 den McLaren-Chevrolet mit der Startnummer 7 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Bestätigt als McLaren-Neuzugang 2024: Kyle Larson (USA) * 9 / 48 * Kyle Larson, der in der NASCAR Cup Series seit 2021 für Hendrick Motorsports fährt und 2021 den Titel errang, tritt 2024 beim Indy 500 in einem zusätzlichen McLaren-Chevrolet (Startnummer 17) an. Eingesetzt wird das Auto in Kooperation mit Hendrick. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Felix Rosenqvist ? 10 / 48 Dass Felix Rosenqvist (seit 2021 im Team) auch 2024 für McLaren fährt, ist unwahrscheinlich. Weil Alex Palou nun doch nicht von Ganassi zu McLaren kommt, sind Rosenqvists Chancen auf Verbleib zwar prinzipiell gestiegen. Der Schwede wird aber stark mit anderen Teams in Verbindung gebracht. Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

David Malukas ? 11 / 48 Wechselt David Malukas von Dale Coyne Racing zu McLaren? Sein Abschied aus dem Team von Dale Coyne zum Saisonende 2023 steht fest, seine neue Anlaufstelle noch nicht. McLaren ist eines der Teams, die in Frage kommen, wenn Felix Rosenqvist das Team verlässt. Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Meyer Shank Racing (Honda) 12 / 48 2023 angetreten mit Helio Castroneves (#06) und Simon Pagenaud (#60) Foto: IndyCar Series

Bestätigt als Shank-Neuzugang 2024: Tom Blomqvist (Großbritannien) 13 / 48 Tom Blomqvist ist in der IndyCar-Saison 2024 einer der Rookies. Der Brite steht bei Meyer Shank Racing seit 2022 unter Vertrag, war aber bislang in der IMSA-Serie am Start. Dort errang er 2022 gemeinsam mit Oliver Jarvis den Titel. Zudem war er 2022 und 2023 Teil des siegreichen Aufgebots bei den 24h Daytona. In der IndyCar-Serie übernimmt Blomqvist das Auto von Helio Castroneves. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Helio Castroneves (Brasilien) * 14 / 48 * Helio Castroneves fährt 2024 keine volle IndyCar-Saison mehr, sondern für Meyer Shank Racing nur noch das Indy 500. Dieses bestreitet er in einem dritten Shank-Honda. Die Startnummer wurde noch nicht bekanntgegeben. Neu ist, dass Castroneves im Team von Michael Shank und Jim Meyer auch selber Teamanteile besitzt. Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Simon Pagenaud ? 15 / 48 Ob Simon Pagenaud (seit 2022 im Team) auch 2024 für Meyer Shank Racing fährt, ist offen. Seit seinem schweren Unfall am 30. Juni 2023 in Mid-Ohio ist der Franzose außer Gefecht gesetzt und wird seither von mehreren Piloten vertreten. Fest steht aktuell nur, dass Pagenauds Vertrag Ende 2023 ausläuft. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Felix Rosenqvist ? 16 / 48 Wechselt Felix Rosenqvist von McLaren zu Meyer Shank Racing? Neben dem bestätigten Tom Blomqvist würde das Team gerne einen routinierten Piloten anstatt ein weiteren Rookie einsetzen. Für den Fall, dass Simon Pagenauds Vertrag als Vollzeitfahrer nicht verlängert wird, gilt Rosenqvist als Topkandidat für dessen Cockpit. Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Chip Ganassi Racing (Honda) 17 / 48 2023 angetreten mit Marcus Ericsson (#8), Scott Dixon (#9), Alex Palou (#10) sowie Marcus Armstrong und Takuma Sato (#11; nicht im Bild) Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Scott Dixon (Neuseeland) 18 / 48 Scott Dixon (seit 2002 im Team) fährt auch 2024 den Ganassi-Honda mit der Startnummer 9 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Bestätigt als Ganassi-Neuzugang 2024: Linus Lundqvist (Schweden) 19 / 48 Linus Lundqvist fährt beginnend mit der IndyCar-Saison 2024 für Chip Ganassi Racing. Er übernimmt das Cockpit seines schwedischen Landsmanns Marcus Ericsson, der das Team am Saisonende 2023 verlässt. Lundqvist, der Indy-Lights-Champion von 2022, fuhr 2023 drei IndyCar-Rennen als Ersatz für Simon Pagenaud bei Meyer Shank Racing. Dabei überzeugte er auf Anhieb. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Alex Palou ? 20 / 48 Ob Alex Palou (seit 2021 im Team) auch 2024 für Chip Ganassi Racing fährt, ist noch nicht bestätigt. Es deutet aber alles darauf hin, dass der IndyCar-Champion von 2021 dem Team nun doch erhalten bleibt. Aus seinem eigentlich für 2024 gültigen Vertrag mit McLaren ist Palou sehr zum Zorn von McLaren-Boss Zak Brown ausgestiegen. Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Marcus Armstrong ? 21 / 48 Ob Marcus Armstrong, in der IndyCar-Saison 2023 derzeit der punktbeste Rookie, auch 2024 für Chip Ganassi Racing fährt, ist noch nicht bestätigt. Der Neuseeländer hofft auf ein Vollzeitcockpit, nachdem er sich in seiner Rookie-Saison das Auto mit IndyCar-Routinier Takuma Sato teilen musste. Foto: IndyCar Series

Takuma Sato ? 22 / 48 Ob Takuma Sato (seit 2023 im Team) auch 2024 ausgewählte Rennen für Chip Ganassi Racing fährt, ist offen. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

A.J. Foyt Enterprises (Chevrolet) 23 / 48 2023 angetreten mit Santino Ferrucci (#14) und Benjamin Pedersen (#55) Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Benjamin Pedersen (Dänemark) 24 / 48 Benjamin Pedersen (seit 2023 im Team) fährt auch 2024 den Foyt-Chevrolet mit der Startnummer 55 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Santino Ferrucci ? 25 / 48 A.J. Foyt Enterprises unterhält seit Ende 2023 eine technische Kooperation mit dem Team Penske. Ob Santino Ferrucci (seit 2023 im Team) auch 2024 für das Foyt-Tem fährt, ist nicht bestätigt. Foto: Gregg Feistman / Motorsport Images

Rahal Letterman Lanigan Racing (Honda) 26 / 48 2023 angetreten mit Graham Rahal (#15), mehreren Fahrern (#30) und Christian Lundgaard (#45) Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Graham Rahal (USA) 27 / 48 Graham Rahal (seit 2013 im Team) fährt auch 2024 den Rahal-Honda mit der Startnummer 15 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Christian Lundgaard (Dänemark) 28 / 48 Christian Lundgaard (seit 2022 im Team) fährt auch 2024 den Rahal-Honda mit der Startnummer 45. Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Jüri Vips ? 29 / 48 Im dritten Rahal-Honda wird ein Nachfolger für den im August 2023 entlassenen Jack Harvey gesucht. Ex-Red-Bull-Junior Jüri Vips hat die Zusage für die letzten zwei Saisonrennen erhalten. Zuvor hat der Este schon mehrfach für das Team getestet. Er macht sich seit geraumer Zeit Hoffnungen auf einen Vollzeit-Einstieg in die IndyCar-Serie. Foto: Red Bull Content Pool

David Malukas ? 30 / 48 Oder wechselt David Malukas von Dale Coyne Racing zu Rahal Letterman Lanigan Racing? Dass er das Team von Dale Coyne nach zwei Jahren verlässt, steht fest. Sofern er nicht bei McLaren unterkommt, könnte Malukas' neuer Arbeitgeber das Team von Bobby Rahal werden. Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Dale Coyne Racing (Honda) 31 / 48 2023 angetreten mit David Malukas (#18) und Sting Ray Robb (#51) Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Danial Frost ? 32 / 48 Steigt Danial Frost aus der Indy-NXT-Serie auf, um 2024 in der IndyCar-Serie zu fahren? Bei Dale Coyne Racing rechnet sich der 21-Jährige aus Singapur gute Chancen aus, das Cockpit von David Malukas zu übernehmen. Malukas verlässt das Team, Frost hat bereits getestet. Foto: IndyCar Series

Sting Ray Robb ? 33 / 48 Ob Sting Ray Robb (seit 2023 im Team) auch 2024 für Dale Coyne Racing fährt, ist nicht bestätigt. Foto: Josh Tons / Motorsport Images

Romain Grosjean ? 34 / 48 Wechselt Romain Grosjean von Andretti Autosport zurück zu Dale Coyne Racing? Sein Andretti-Vertrag wird nach zwei Jahren nicht verlängert wird. Ins Team von Dale Coyne, wo er bereits 2021 fuhr, könnte Grosjean zurückkehren. Das Coyne-Team tritt 2024 mit mindestens einfacher, möglicherweise sogar doppelter Neubesetzung an. Foto: Joe Skibinski

Devlin DeFrancesco ? 35 / 48 Oder wechselt Devlin DeFrancesco von Andretti Autosport zu Dale Coyne Racing? Auch sein Vertrag im Team von Michael Andretti wird nach zwei Saisons nicht verlängert. Im Team von Dale Coyne könnte der Kanadier unterkommen. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Ed Carpenter Racing (Chevrolet) 36 / 48 2023 angetreten mit Conor Daly (#20), Rinus VeeKay (#21) sowie bei ausgewählten Rennen mit Ed Carpenter (#33; nicht im Bild) Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Rinus VeeKay (Niederlande) 37 / 48 Rinus VeeKay (seit 2020 im Team) fährt auch 2024 den Carpenter-Chevrolet mit der Startnummer 21 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Ryan Hunter-Reay ? 38 / 48 Ob Ryan Hunter-Reay (seit 2023 im Team) auch 2024 für Ed Carpenter Racing fährt, ist offen. Foto: IndyCar Series

Devlin DeFrancesco ? 39 / 48 Wechselt Devlin DeFrancesco von Andretti Autosport zu Ed Carpenter Racing? Der Kanadier, dessen Andretti-Vertrag am Saisonende 2023 ausläuft, ist einer der Kandidaten, die für das Team von Ed Carpenter fahren könnten. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Ed Carpenter ? 40 / 48 Ob Ed Carpenter, dem der Rennstall Ed Carpenter Racing gehört, auch 2024 wieder die Ovalrennen in einem dritten Carpenter-Chevrolet fährt, hat er noch nicht verlauten lassen. Ein solches Teilzeitprogramm fährt er seit 2014, aber erst seit 2022 in einem dritten Auto. Bis 2021 teilte er sich eines der Vollzeitautos seines Teams mit einem anderen Fahrer. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Andretti Autosport (Honda) 41 / 48 2023 angetreten mit Colton Herta (#26), Kyle Kirkwood (#27), Romain Grosjean (#28), Devlin DeFrancesco (#29; nicht im Bild) sowie beim Indy 500 mit Marco Andretti (#98; nicht im Bild) Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Colton Herta (USA) 42 / 48 Colton Herta (seit 2020 im Team) fährt auch 2024 den Andretti-Honda mit der Startnummer 26 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Kyle Kirkwood (USA) 43 / 48 Kyle Kirkwood (seit 2023 im Team) fährt auch 2024 den Andretti-Honda mit der Startnummer 27 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Bestätigt als Andretti-Neuzugang 2024: Marcus Ericsson (Schweden) 44 / 48 Marcus Ericsson wechselt von Chip Ganassi Racing zu Andretti Autosport. Offen ist, ob das Andretti-Team weiterhin vier Autos auf Vollzeitbasis einsetzen wird oder aber auf drei Autos zurückrüstet. Romain Grosjean und Devlin DeFrancesco verlassen das Team Ende 2023. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Bestätigt für 2024: Marco Andretti (USA) * 45 / 48 * Marco Andretti, der seit 2021 für Andretti Autosport nur noch das Indy 500 fährt, hat angekündigt, ein solches Teilzeitprogramm auch 2024 zu fahren. Springen keine Sponsoren ab, dann fährt der Sohn von Teambesitzer Michael Andretti beim Saisonhöhepunkt abermals einen zusätzlichen Andretti-Honda. Foto: IndyCar Series

Juncos Hollinger Racing (Chevrolet) 46 / 48 2023 angetreten mit Callum Ilott (#77) und Agustin Canapino (#78) Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Callum Ilott ? 47 / 48 Ob Callum Ilott (seit 2022 im Team) auch 2024 für Juncos Hollinger Racing fährt, ist noch nicht bestätigt. Kommt der Brite aus seinem Vertrag heraus, dann könnte er in eines der Teams wechseln, in die David Malukas nicht wechselt (McLaren oder Rahal). Gerüchten zufolge steht auch eine Kooperation zwischen McLaren und Juncos im Raum. Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images