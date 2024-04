IndyCar 2025: Prema steigt als neues Team mit zwei Autos ein

Die IndyCar-Serie begrüßt für die kommende Saison ein neues Team in ihren Reihen. Ab 2025 tritt Prema Racing, einer der erfolgreichsten Rennställe überhaupt im Formelsport, mit einem Zweiwagenteam auf Vollzeitbasis in der höchsten US-Formelrennserie an.

Das IndyCar-Programm des italienischen Rennstalls wird von einem neuen Standort im US-Bundesstaat Indiana aus betrieben, der laut Angaben des Teams "auf dem höchsten Stand" sein wird. Die Motoren liefert Chevrolet. Das Chassis kommt wie für alle IndyCar-Teams von Dallara. Die Fahrer stehen noch nicht fest.

Teamchef Rene Rosin bezeichnet die Bekanntgabe als einen "entscheidenden Moment in der Geschichte von Prema Racing" und erklärt: "Der Einstieg in die IndyCar-Serie und die Teilnahme am weltberühmten Indianapolis 500, das für unsere Familie und alle Beteiligten in unserem Unternehmen ein Traum, der wahr wird."

"Wir haben großen Respekt vor IndyCar, den einzigartigen Herausforderungen und der sensationellen Geschichte. Wir freuen uns darauf, ein Teil davon zu sein. Die Teilnahme an der Rennserie wird nicht einfach sein, aber wir sind entschlossen, unser Bestes zu geben, um so schnell wie möglich zu lernen und von Beginn an vorne mitzufahren. Der Wunsch, um den Sieg zu kämpfen, ist unsere treibende Kraft", so Rosin.

In der Expansion des Teams aus Italien in die USA sieht Prema große Chancen Foto: Motorsport Images

In der Expansion seines Rennstalls aus zahlreichen europäischen Formelserien auf die populäre US-Formelserie sieht der Prema-Teamchef für seine Mitarbeiter "erstaunliche Lernmöglichkeiten und Know-how-Transfer" und sagt: "Wir können es kaum erwarten, den Betrieb an unserem Standort in Indiana aufzunehmen und so bald wie möglich auf die Strecke zu gehen."

Gegründet wurde der Prema-Rennstall im Jahr 1983 von Angelo Rosin, dem Vater des heutigen Teamchefs. Vom Gründungsstandort Grisignano di Zocco in der italienischen Region Veneto rund um Venedig wurden im Laufe der Jahre sage und schreibe mehr als 80 Titelgewinne in unterschiedlichen Rennserien gefeiert, die meisten davon in europäischen Formelrennserien.

Aktuell ist Prema Racing unter anderem in der Formel 2, der Formel 3, der F1-Academy, der Italienischen Formel 4, und abseits des Formelsports in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) aktiv. Namhafte Piloten, die bisher für Prema am Start und erfolgreich waren, sind unter anderem Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Felix Rosenqvist, Jacques Villeneuve und viele mehr.

