IndyCar 2025: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

Der IndyCar-Kalender 2025 steht der Kalender bereits seit Juni 2024 fest. Demnach umfasst die IndyCar-Saison 2025 wieder 17 Rennen. Auftakt ist am 2. März in St. Petersburg (Florida), Finale schon am 31. August in Nashville (Tennessee). Es gibt wieder einen guten Mix aus Stadtkursen, permanenten Rundstrecken und Ovalen.

Mit welchen fahrerischen Aufgeboten die dann elf Vollzeit-Teams in der IndyCar-Saison 2025 antreten, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Als elftes Team hinzu kommt Prema. Der Rennstall mit Hauptsitz in Italien schlägt in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana eine Zweigstelle für sein IndyCar-Programm auf.

Hinsichtlich der Besetzungen aller IndyCar-Teams 2025 gibt es bereits den einen oder anderen Fahrerwechsel zu vermelden. Allerdings sind noch nicht alle Cockpits für die neue Saison fest vergeben. Wir geben in Form einer Fotostrecke und auch einer Übersicht (unten) einen Überblick über die Silly-Season für die IndyCar-Saison 2025 mit allen Piloten und Teams.

Neuestes Update: Übersicht (7. September)

FOTOSTRECKE: Fahrer, Teams, Fahrerwechsel IndyCar 2025

Im Team Penske bleibt, wie schon in jüngster Vergangenheit, auch für 2025 alles wie gehabt. Josef Newgarden, Scott McLaughlin und Will Power stehen im Topteam von Chevrolet allesamt fest unter Vertrag.

Bei McLaren ist Patricio O'Ward ebenso für 2025 gesetzt wie Nolan Siegel, der seit Mitte 2024 für das Team fährt. Neu ist der Fahrer des dritten Autos. Es handelt sich um Christian Lundgaard, der vom Rahal-Team zu McLaren stößt. Noch nicht abschließend geklärt ist, ob es beim Indy 500 wieder einen zusätzlichen McLaren-Chevrolet geben wird.

Mehrere Veränderungen gibt es bei Chip Ganassi Racing. Von fünf Vollzeit-Autos rüstet das Topteam von Honda für 2025 auf nur noch drei Vollzeit-Autos zurück. Das wirkt sich zwangsläufig auf die Besetzung der Cockpits aus. Die mehrmaligen Champions Alex Palou und Scott Dixon sind gesetzt. Wer das dritte Auto fahren wird, ist ebenso noch offen wie die Frage, ob es auf Teilzeitbasis zusätzliche Ganassi-Boliden geben wird.

A.J. Foyt Enterprises nimmt ebenfalls Änderungen vor. Das Team, welches eine technische Kooperation mit Penske unterhält, hat den von Meyer Shank Racing kommenden David Malukas als Neuzugang für 2025 verpflichtet. Wer sein Teamkollege wird, ist noch offen.

Auch bei Rahal Letterman Lanigan Racing tut sich etwas. Während Graham Rahal Vertrag hat, sind die anderen zwei Cockpits offiziell noch nicht besetzt. Eines davon ist der Platz als Nachfolger für Christian Lundgaard, der zu McLaren wechselt.

Dale Coyne Racing ist traditionell dasjenige Team im IndyCar-Feld, das seine Piloten am spätesten bekanntgibt. Derzeit ist noch keines der beiden Autos besetzt.

Bei Ed Carpenter Racing könnte es Veränderungen geben. Offiziell bestätigt ist für 2025 noch kein Stammpilot. Das schließt Teambesitzer Ed Carpenter selber mit ein. 2024 hat er sein Teilzeitprogramm als Fahrer noch weiter zurückgeschraubt als ohnehin schon.

Andretti Global hingegen ist eines der wenigen Teams, bei denen zumindest die Stammfahrer für 2025 feststehen. Colton Herta, Kyle Kirkwood und Marcus Ericsson bleiben dem Team von Michael Andretti allesamt erhalten. Noch nicht offiziell bestätigt ist, ob es beim Indy 500 wieder einen vierten Andretti-Honda gibt.

Bei Meyer Shank Racing, wo man für 2025 eine technische Kooperation mit Ganassi plant, hat Felix Rosenqvist Vertrag für 2025. Wer sein Teamkollege, und damit Nachfolger von David Malukas wird, ist noch nicht bestätigt. Ebenfalls noch nicht bestätigt ist, ob das Team beim Indy 500 wieder ein zusätzliches Auto an den Start bringen wird.

Juncos Hollinger Racing hat sich für 2025 noch auf keinen seiner beiden Stammpiloten festgelegt.

Und auch das neue IndyCar-Team Prema muss noch beide Cockpits für die Saison 2025 besetzen.

Teams und Fahrer für die IndyCar-Saison 2025

Penske (Chevrolet) - drei Autos:

Josef Newgarden, Scott McLaughlin, Will Power

McLaren (Chevrolet) - vier Autos? (drei Vollzeit):

Patricio O'Ward, Nolan Siegel, Christian Lundgaard, Kyle Larson? *

Ganassi (Honda) - drei Autos:

Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Armstrong? Kyffin Simpson?

Foyt (Chevrolet) - zwei Autos:

David Malukas, Santino Ferrucci? Sting Ray Robb?

Rahal (Honda) - drei Autos:

Graham Rahal Pietro Fittipaldi?, Alexander Rossi?

Coyne (Honda) - zwei Autos:

??, ??

Carpenter (Chevrolet) - drei Autos? (zwei Vollzeit?):

Christian Rasmussen?, Rinus VeeKay?, Ed Carpenter? *

Andretti (Honda) - vier Autos? (drei Vollzeit):

Colton Herta, Kyle Kirkwood, Marcus Ericsson, Marco Andretti? *

Shank (Honda) - drei Autos? (zwei Vollzeit):

Felix Rosenqvist, Linus Lundqvist?, Helio Castroneves? *

Juncos (Chevrolet) - zwei Autos:

Romain Grosjean?, ??

Prema (Chevrolet) - zwei Autos:

??, ??

* ausgewählte Rennen