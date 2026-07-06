IndyCar 2027: Scott Dixon wechselt zu McLaren

Was sich in den vergangenen Tagen bereits als Gerücht abgezeichnet hatte, ist nun offizielle Gewissheit - und das in einem noch weitaus größeren Ausmaß als erwartet. Wie das Team McLaren offiziell bekanntgab, wird der sechsmalige IndyCar-Champion Scott Dixon ab der Saison 2027 für die Mannschaft in Papaya-Orange an den Start gehen.

Damit aber nicht genug: Neben dem Neuseeländer kehrt auch der amtierende Indianapolis-500-Sieger Felix Rosenqvist mit einem Mehrjahresvertrag zum Team zurück. Nach der verlorenen Schlacht um Alex Palou, obschon ein Gericht dieses Jahr McLaren Recht gab, hat McLaren damit zwei große Namen verpflichtet.

Zusammen mit dem gesetzten Pato O'Ward bilden Dixon und Rosenqvist das feste Drei-Wagen-Aufgebot für die komplette Saison 2027. Diese spektakuläre Neuaufstellung bedeutet gleichzeitig das Cockpit-Aus für Christian Lundgaard und Nolan Siegel, deren Verträge am Ende der laufenden Saison 2026 auslaufen und nicht verlängert werden.

Zudem kündigte das Team einen prominenten Rückkehrer für das 111. Indianapolis 500 im Mai 2027 an: Der frisch ernannte Sportdirektor Ryan Hunter-Reay, Indy-500-Sieger von 2014, wird wie schon dieses Jahr in einem vierten Auto des Teams Platz nehmen.

Für McLaren-Teamchef Tony Kanaan war die Verpflichtung dieses Star-Ensembles eine logische Konsequenz im sportlichen Entwicklungsprozess, auch wenn sie harte teaminterne Entscheidungen forderte. So musste Lundgaard etwa wegen schwacher Leistungen im Oval gehen.

"Es ist nie eine leichte Entscheidung, aber wenn man die Möglichkeit hat, Fahrer dieses Kalibers in sein Team zu holen, nimmt man das ernst. Scotts Erfolge sprechen für sich selbst. Felix ist der diesjährige 500-Sieger, konstant schnell und absolut konkurrenzfähig, und Ryan hat ohne Zweifel die Erfahrung und die Fähigkeit, das Indy 500 erneut zu gewinnen", so der Ex-IndyCar-Fahrer.

Die dre McLaren-Stammfahrer 2027: Felix Rosenqvist, Patricio O'Ward, Scott Dixon Foto: Arrow McLaren

"Wenn man dieses Talent mit dem kombiniert, was wir mit Pato haben, der an die Tür seines eigenen 500-Sieges klopft, dann sind wir genau die Anwärter in der Meisterschaft und beim Indy 500, die wir versucht haben zu werden."

Gleichzeitig würdigt er die aktuelle Besetzung: "Christian und Nolan waren großartige Teamkollegen und sie haben in den vergangenen zwei Jahren viel dazu beigetragen, dieses Team aufzubauen. Wir werden unseren Fokus für den Rest der Saison darauf richten, das Maximum für sie herauszuholen."

Das große Ziel: Die Triple Crown der Papaya-Ära

"Unser IndyCar-Team hat eine fantastische Dynamik gezeigt, und dieses Line-up aus Pato, Scott, Felix und Ryan wird jeden Aspekt unseres Programms stärken", erklärt McLaren-CEO Zak Brown. "Wir haben unseren Blick fest auf die Meisterschaft sowie auf den Sieg beim Indianapolis 500 gewendet, um uns die Triple Crown in der Papaya-Ära zu sichern."

"Diese vier Fahrer bringen eine Fülle an Erfahrung sowie eine großartige Chemie mit und werden zweifellos einen positiven Einfluss auf unser gesamtes Team haben."

Für Scott Dixon, der nach fast einem Vierteljahrhundert bei Ganassi eine neue Herausforderung gesucht hat, schließt sich mit dem Wechsel auch ein emotionaler Kreis zu seinen eigenen Wurzeln. Der Neuseeländer blickt voller Vorfreude auf das neue Kapitel ab 2027:

"Der Wechsel zu McLaren im Jahr 2027 ist ein aufregender nächster Schritt in meiner Karriere. Es war eine große Entscheidung für mich und meine Familie, und ich freue mich darauf, zu dem beizutragen, was das Team, Zak und Tony dort aufbauen."

"Als Neuseeländer wird es etwas ganz Besonderes sein, Teil des Vermächtnisses von Bruce McLaren zu sein; sein Geist und seine Entschlossenheit sind immer noch fest in diesem Team verwurzelt, und ich freue mich darauf, das fortzuführen."

Rosenqvist und Hunter-Reay runden das Starensemble ab

Felix Rosenqvist kehrt unterdessen an eine vertraute Wirkungsstätte zurück. Der Schwede, der bereits von 2021 bis 2023 für McLaren im Cockpit saß, kommt mit dem Selbstbewusstsein des historisch engsten Indy-500-Sieges der Geschichte zurück.

"Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison zu McLaren zurückzukehren und wieder mit Pato, aber natürlich auch mit Tony, Zak und der Crew sowie den Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Es gibt viele bekannte Gesichter und wir haben ein unglaubliches Aufgebot mit Scott und Ryans Rückkehr für die 500. Ich denke, unsere kollektive Erfahrung wird ein riesiger Vorteil sein", sagt der 34-Jährige.

Unterstützen werden die drei Vollzeit-Piloten im Mai 2027 von Ryan Hunter-Reay. Der US-Amerikaner sieht seine Doppelrolle als Sportdirektor und Teilzeit-Pilot als perfekten Hebel für den Erfolg auf dem Speedway:

Ryan Hunter-Reay fuhr bereits 2026 den vierten McLaren beim Indy 500 Foto: Penske Entertainment

"Ich habe mit dem Indy 500 noch eine offene Rechnung, und dieses Team ebenfalls. Unser Fokus liegt ganz auf Indy; aus der Vergangenheit lernen und das klare Ziel, das Rennen zu gewinnen. Die Prediction von uns vieren passt: Wir kennen definitiv unseren Weg rund um den Speedway. In der Zwischenzeit bietet mir die Vollzeitarbeit als Sportdirektor die einzigartige Gelegenheit, direkten Einfluss auf unsere ehrgeizigen Entwicklungspläne für die Saison 2027, das Indy 500 und darüber hinaus zu nehmen."

Details zu den genauen Startnummern für die Saison 2027 will McLaren zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Damit ist das Fahrerkarussell der IndyCar-Serie für die kommenden Jahre endgültig explodiert.