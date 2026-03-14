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Qualifyingbericht
IndyCar Arlington

IndyCar Arlington 2026: Mick Schumacher erneut in Q1 ausgeschieden

Mick Schumacher bleibt auch bei seinem zweiten Qualifying auf einem IndyCar-Stadtkurs in Q1 hängen - Diesmal wäre mehr drin gewesen

Mario Fritzsche
Bearbeitet:
IndyCar Arlington 2026: Mick Schumacher erneut in Q1 ausgeschieden

Mick Schumacher ist im Arlington-Qualifying an der Q1-Hürde gescheitert

Foto: Penske Entertainment

Diesmal ist es bitter: IndyCar-Rookie Mick Schumacher (Rahal-Honda) hat im Qualifying zum Grand Prix von Arlington erneut den Einzug in das zweite Segment (Q2 beziehungsweise "Fast 12") verfehlt. Seine Zeit von 1:34.839 Minuten in seiner Qualifying-Gruppe 1 reichte nicht aus, um auf dem brandneuen Stadtkurs im US-Bundesstaat Texas den Q2-Einzug zu schaffen.

Das Wochenende hatte für den Deutschen eigentlich am Samstagmorgen im zweiten Freien Training eine vielversprechende Wendung genommen, als er sich lange Zeit unter den Top 10 aufhielt. Als aber im Qualifying die rot markierten weichen Reifen ("Reds") aufgezogen wurden, konnte sich der Rookie in Diensten von Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) nicht ausreichend steigern.

Schumacher startet am Sonntag von Platz 17 und somit aus Startreihe 9 ins Rennen über 70 Runden. Louis Foster, einer seiner zwei Teamkollegen, hat es in Gruppe 1 ebenfalls nicht ins zwölfköpfige Q2-Segment geschafft. Graham Rahal im dritten Rahal-Honda fährt in Gruppe 2.

Seite neu laden! Weitere Informationen und ein Bericht zum weiteren Verlauf des Qualifyings in Kürze an dieser Stelle.

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