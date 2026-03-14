IndyCar Arlington 2026: Mick Schumacher im FT2 stark verbessert

Nach einem eher behäbigen Auftakt am Freitag zeigte sich Mick Schumacher (RLL-Honda; 14.) im zweiten Training am Samstagmorgen Ortszeit hellwach. Er mischte von Anfang an in den Top 10 der Session mit und beendete die Generalprobe vor dem Qualifying letztlich als 14. und schnellster Fahrer seines Teams Rahal Letterman Lanigan Racing und als bester Rookie. (Ergebnis)

Es ist eine deutliche Steigerung zum Freitag, als er noch als 21. einen großen Rückstand aufwies. Zeitweise mischte er in der Kollektivphase des Trainings in den ersten 40 Minuten unter den Top 5 mit und belegte einen soliden neunten Rang, bevor es in die Gruppenphase ging.

In dieser steigerte er sich nicht weiter, brachte aber 20 nahezu problemlose Runden zusammen. Wie das Gros des Feldes verzichtete er auf die rot markierten weichen Reifen, um sie für das Qualifying zu sparen. Auf Platz sechs fehlten ihm beim "Heimrennen" nicht einmal drei Zehntelsekunden, während vorne fünf Fahrzeuge Reißaus nahmen (siehe unten).

Alte Garde crasht und Catering auf der Strecke

Während Schumacher bis auf einen Verbremser zu Beginn eine problemlose Sitzung hatte, forderte die buckelige Strecke von anderen Piloten Opfer, und das ausgerechnet bei den erfahrensten Fahrern im Feld.

Die beiden nicht so besten Freunde Scott Dixon (Ganassi-Honda; 15.) und Will Power (Andretti-Honda; 4.) gerieten mal wieder aneinander, diesmal allerdings ohne böses Blut. Dixon drehte sich in Kurve 4. Als Power angeflogen kam, waren die gelben Flaggen noch nicht draußen und der Australier krachte dem Neuseeländer, der am Einlenkpunkt nicht zu sehen war, in die Seite. Beide fuhren weiter.

Das galt nicht für Josef Newgarden (Penske-Chevrolet; 12.), der seinen Dallara kurz vor Ende der Kollektivsitzung in Kurve 2 in die Mauer setzte. Das Manöver erinnerte an Michael Schumacher in Monaco 2006: Übersteuern beim Einlenken, dann überkorrigiert. Er zerstörte sich dabei die Aufhängung vorne links. (FAQ IndyCar: 25 Fragen und Antworten zu Mick Schumachers Debütsaison)

"Ich hätte einfach geradeausfahren sollen, dann hätte ich bloß die Nase beschädigt und hätte zurück an die Box fahren können", sagt er im Nachgang. "Ich denke nicht, dass es uns zu sehr beeinträchtigt, weil wir nicht allzu viel Zeit verloren haben. Natürlich hätte ich gerne nochmal einen weiteren Anlauf gehabt."

Als die Gruppenphase startete, kam es zu einem peinlichen Moment für den Veranstalter. Kaum waren die ersten Autos auf der Strecke, musste gleich wieder abgebrochen werden, weil sich ein Catering-Team auf die Strecke verirrt hatte. Womöglich war man dem Irrglauben aufgesessen, die Session sei bereits vorbei gewesen, doch die Gruppenphase stand noch an. Das zog eine längere Rotphase nach sich, um die Sicherheitslücke zu stopfen.

Für eine vierte rote Flagge sorgte Marcus Armstrong (Meyer-Shank-Honda; 3.) mit einem Dreher in der Zieleingangskurve. Da er ähnlich wie Dixon an einer unübersichtlichen Stelle stehen blieb, wurde das erste Gruppentraining mit der roten Flagge unterbrochen.

Penske fällt hinter Honda-Quintett zurück

Die Bestzeit holte sich Kyle Kirkwood (Andretti-Honda; 1.) in 1:33.141 Minuten. Er genießt in IndyCar-Kreisen den Ruf als Straßenkurs-Spezialist. Meister Alex Palou (Ganassi-Honda; 2.), Armstrong, Power und Marcus Ericsson (Andretti-Honda; 5.) sorgten für fünf Hondas auf den ersten fünf Plätze.

Die am Freitag noch bestimmenden Penske-Chevrolets fanden sich nun mit einem Rückstand wider; David Malukas (6.) und Scott McLaughlin (7.) fehlte bereits mehr als eine Sekunde auf die Bestzeit von Kirkwood. Auch der Freitag ebenfalls starke Pato O'Ward (McLaren-Chevrolet; 8.) setzte sich diesmal nicht in Szene.

Das Qualifying beginnt um 19:35 Uhr MEZ, was 13:35 Uhr Ortszeit entspricht. Es gibt diesmal einen neuen Modus in Q3. Die "Fast Six" werden diesmal im Einzelzeitfahren ausgefahren. (Alle Infos zum Arlington Grand Prix)