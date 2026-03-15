IndyCar Arlington 2026: Mick Schumacher nach Strafe Letzter

Völlig überraschend ging das Premierenrennen der IndyCar-Serie beinahe ohne Gelbphase über die Bühne. Für Mick Schumacher (RLL-Honda; 22.) waren das schlechte Nachrichten, denn nach dem frühen Rückschlag durch eine Durchfahrtsstrafe nach einer Kollision mit Christian Lundgaard (McLaren-Chevrolet) war er auf Gelbphasen angewiesen, um sich wieder nach vorne zu fahren. (Ergebnis)

Stattdessen erlebte er wie schon nach dem Rückschlag in Phoenix (defekter Schlagschrauber beim ersten Boxenstopp) ein Rennen am Ende des Feldes. Eine weitere Kollision, diesmal mit Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) in der 39. von 70 Runden zwang Schumacher in einen Dreher, der weitere Zeit kostete.

Dadurch fiel er auf den letzten Platz zurück, den er mangels Gelbphasen nicht mehr abschütteln konnte. Allerdings erhielt er durch Ausfälle noch drei Plätze.

Drei Runden vor Schluss gab es doch noch eine Caution, als Christian Rasmussen (Carpenter-Chevrolet; DNF) mit technischen Problemen stehen blieb. Das kam für Schumacher, der zu dem Zeitpunkt überrundet war, viel zu spät. Beim anschließenden Restart kollidierten Romain Grosjean (Coyne-Honda; DNF) und Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet; DNF), was Schumacher zwei weitere Plätze einbrachte.

Dennoch sah er als Letzter die Zielflagge, was nicht der Plan gewesen sein dürfte. Immerhin beendete der Pilot von Rahal Letterman Lanigan Racing erstmals ein IndyCar-Rennen auf einem Straßenkurs, nachdem er beim Saisonauftakt in St. Petersburg unschuldig in einem Startcrash aus dem Rennen gerissen wurde. Die Erfahrungen kann er mitnehmen.

Ebenfalls tröstend dürfte wirken, dass auch seine Teamkollegen im Rennen nur eine untergeordnete Rolle spielten. Louis Foster (RLL-Honda; 14.), der auf einer alternativen Strategie unterwegs war, und Graham Rahal (RLL-Honda; 19.), der das ganze Wochenende über nicht Fahrt kam, blieben ebenfalls im Rennen blass.

Kirkwood bügelt Pitcrew-Desaster mit irrem Überholmanöver aus

Das Rennen gewann Stadtkurs-Spezialist Kyle Kirkwood (Andretti-Honda; 1.). Seinem Team dürfte er damit ganz üble Schlagzeilen erspart haben, denn er bügelte im Alleingang eine katastrophale Leistung von Andretti Global bei den Boxenstopps aus.

Und das mit einem Überholmanöver, das wohl in allen Saisonrückblicken zu sehen sein wird. Er überrumpelte den bis dahin führenden Alex Palou (Ganassi-Honda; 2.) komplett in der Zieleingangskurve und ging mit diesem sensationellen Manöver an die Spitze, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab.

Die Andretti-Honda waren auf dem neuen Stadtkurs überlegen, nur Palous Extraklasse unterband einen Dreifachsieg. Und natürlich die Probleme bei den Boxenstopps: Alle drei Fahrzeuge aus dem Team von Michael Andretti hatten Schwierigkeiten beim Reifenwechsel.

Den Anfang machte Polesetter Marcus Ericsson (Andretti-Honda; 4.), der das Rennen für die ersten 16 Runden anführte, bis er beim Stopp die Führung an Palou verlor. Das rechte Vorderrad kam nicht runter.

Will Power (Andretti-Honda; 3.) blieb bei seinem ersten Stopp ebenfalls nicht ohne Probleme. Zwar klemmte hier kein Rad, dafür schickte ihn das Team geradewegs in den vor ihm einparkenden Louis Foster (RLL-Honda) hinein. Power konnte eine Kollision verhindern, verlor aber wertvolle Sekunden. Der Veteran fuhr eine nicht für möglich gehaltene Zweistoppstrategie, die ihn letztlich aufs Podium brachte.

Bei Kirkwood ging beim zweiten Stopp alles schief, als die Radmutter vorne rechts davonrollte. Beim letzten Stopp klemmte es erneut, diesmal hinten rechts. Dadurch geriet er erst in die Situation, Palou überholen zu müssen.

Durch die Andretti-Dominanz reisen alle anderen Teams mit ordentlich Hausaufgaben aus Arlington ab. Patricio "Pato" O'Ward (McLaren-Chevrolet) war als Fünfter bester Chevy-Pilot, gefolgt von David Malukas (Penske-Chevrolet; 6.).

Das Team Penske kam überhaupt nicht in Fahrt und stand sich auch noch selbst im Weg, als Malukas und Newgarden nach einem Boxenstopp miteinander kollidierten. Die Top 10 komplettierten Lundgaard, Scott Dixon (Ganassi-Honda; 8.), Alexander Rossi (Carpenter-Chevrolet; 9.) und Marcus Armstrong (Meyer-Shank-Honda; 10.), der sich nach einem schleichenden Plattfuß beim Start zurückkämpfte.

Nach drei Rennen an drei Wochenenden hintereinander atmet der IndyCar-Zirkus nun ein Wochenende durch, bevor es am 29. März im Barber Motorsports Park bei Birmingham in Alabama auf den ersten permanenten Rundkurs des Jahres geht. (IndyCar-Kalender 2026)