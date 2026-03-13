IndyCar Arlington 2026: Mick Schumacher von Bodenwellen geschockt

"Willkommen bei IndyCar, Mick. Das ist hier nicht Monaco, Dschidda oder Singapur. So fahren wir hier." - Kommentator und Ex-Fahrer Townsend Bell amüsierte sich im ersten Freien Training beim Grand Prix von Arlington von Texas über einen Funkspruch von Mick Schumacher (RLL-Honda; 21.), bei dem er sich heftig über die Bodenwellen auf dem Straßenkurs beschwerte.

"Ich habe das Gefühl, mein Auto fällt auseinander!", funkte der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher gegen Ende der Sitzung an die Box. Sein Ingenieur bestätigte ihm, dass es in Kurve 10 tatsächlich unangenehm aufsetzte. (Ergebnis 1. Freies Training)

Doch das fasst schon alles zusammen, denn eigentlich gibt es nach dem ersten Training nur ein Gesprächsthema: Die unfassbaren Bodenwellen, die unter anderem Sting Ray Robb (Juncos-Hollinger-Chevrolet; 25.) aushebelten. Er sorgte für den einzigen größeren Unfall der Sitzung.

Zweimal Rot durch Juncos Hollinger

Der US-Amerikaner, der den Unfall mit Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet; 22.) und Schumacher in St. Peterburg auslöste, sorgte für die erste rote Flagge der Sitzung nach 15 Minuten. Eine zweite Unterbrechung gab es kurz vor dem Ende der Kollektivsitzung, als Robbs Teamkollege Rinus "VeeKay" van Kalmthout (Juncos-Hollinger-Chevrolet; 24.) seine hinteren Bremsen abfackelte. Offenbar hatte das Team die Kühlung falsch eingestellt.

Doch auch mehrere andere Fahrer hatten ihre liebe Mühe. Vor allem eine Bodenwelle nach der langen Gegengerade vor Kurve 10 mitten in der Bremszone stellt Fahrer und Teams vor enorme Herausforderungen. Teilweise hoben die Fahrzeuge mit der Vorderachse sogar ab, was für mehrere Verbremser sorgte, die aber dank einer großzügigen Auslaufzone ohne Folgen blieben. Auch in anderen Kurven gab es zahlreiche harmlose Verbremser.

Zeiten waren in der Eröffnungssitzung noch zweitrangig. Die neue Strecke muss erst noch eingefahren werden, die Zeiten steigerten sich immer wieder um ganze Sekunden.

Dennoch lassen sich erste Tendenzen ablesen und es scheint, als wäre RLL nach dem Zwischenhoch in Phoenix wieder in seine Form vom Auftakt zurückgefallen, der ebenfalls auf einem Stadtkurs stattfand. Schumacher hielt sich in der Kollektivsitzung stets um den 15. Rang herum auf, war dabei aber konstant schnellster RLL-Fahrer.

Als in der Gruppenphase die Zeiten gesteigert wurden, fand er nicht so viel Zeit wie andere und blieb auch hinter seinen Teamkollegen zurück. Es ist unklar, ob er ein anderes Programm fuhr.

Alte Hasen machen das Tempo

Einen starken Eindruck hinterließen die großen Namen der Szene: Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) sah wie seine Teamkollegen während des ganzen Trainings sehr stark aus und markierte in der ersten Gruppe in 1:34.893 Minuten die schnellste Zeit des Tages. Er erklärte Arlington sofort zu seiner Lieblingsstrecke. Diese Zeit dürfte im Laufe des Wochenendes noch deutlich gesteigert werden, wenn der Grip richtig gelegt wurde.

Titelverteidiger Alex Palou (Ganassi-Honda; 2.) war 0,059 Sekunden langsamer, fuhr aber in der zweiten Gruppe, die die besten Streckenverhältnisse vorfand. Ganassi scheint noch einen kleinen Schritt hinter Penske zurückzuliegen. Will Power (Andretti-Chevrolet; 3.) fuhr ebenfalls in der ersten Gruppe und lag seinerseits konstant unter den Top 3. Patricio "Pato" O'Ward (McLaren-Chevrolet ;4.) war Schnellster nach der Gruppenphase.

Das zweite Training steht am Samstag um 14:35 Uhr auf dem Programm.