IndyCar Arlington 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Der IndyCar-Tross beendet auf dem neuen Stadtkurs von Arlington in Texas seinen Triple-Header zum Auftakt der Saison. Nach St. Petersburg steht damit bereits der zweite Stadtkurs des Jahres auf dem Programm. Mick Schumacher hat diesmal keinen Erfahrungsnachteil, denn die Strecke ist für den gesamten IndyCar-Zirkus neu.

Arlington ist die kleinste Stadt der Metropolregion Fort Worth-Arlington-Dallas und zwischen den anderen, deutlich größeren Metropolen quasi eingequetscht. Während die eigentliche Stadt Arlington nicht einmal 400.000 Einwohner zählt, bringt es der gesamte Metroplex auf mehr als acht Millionen Einwohner. Er ist damit größer als das Ruhrgebiet.

Der Stadtkurs für den Grand Prix von Arlington wird mit Spannung erwartet, denn von den drei neuen Stadtkursen im IndyCar-Kalender 2026 gilt er als die sportlich vielversprechendste Strecke.

Es stellen sich spannende Fragen: Kann Alex Palou nach dem Unfall in Phoenix zurückschlagen? Bringt Will Power endlich ein anständiges Ergebnis für Andretti zustande? Und: Wird Mick Schumacher eher stark wie in Phoenix oder schwach wie in St. Pete auftreten?

Zeitplan IndyCar Arlington (Alle Zeiten MEZ)

Normalerweise liegt Texas sieben Stunden hinter der europäischen Zeit zurück. Da die USA aber bereits die Umstellung auf Sommerzeit vollzogen haben, beträgt der Unterschied bis zum Beginn der Sommerzeit in Europa momentan nur sechs Stunden, was der normalen Ostküsten-Differenz entspricht.

Freitag, 13. März

21:05 - 22:25 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 14. März

14:35 - 15:55 Uhr: 2. Freies Training

19:35 - 21:15 Uhr: Qualifying

Sonntag, 15. März

15:05 - 15:35 Uhr: Warmup

18:07 Uhr: Rennstart

Für die Ortszeit müssen wie angegeben sechs Stunden abgezogen werden.

Livestream und TV-Übertragung

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Freitag, 13. März

21:00 - 22:30 Uhr: 1. Freies Training (Sky)

Samstag, 14. März

01:00 - 02:30 Uhr: Wiederholung 1. Freies Training (Sky)

14:30 - 16:00 Uhr: 2. Freies Training (Sky)

19:30 - 21:30 Uhr: Qualifying (Sky)

Sonntag, 15. März

00:00 - 02:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Sky)

18:00 - 20:30 Uhr: Rennen live (Sky)

19:00 - 22:05 Uhr: Rennen live (Motorvision TV)

22:30 - 00:30 Uhr: Wiederholung Rennen (Sky)

Starterliste IndyCar Arlington 2026

In der IndyCar-Serie 2025 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Das elfte Team, Prema, sucht derzeit einen Käufer und hat in Aussicht gestellt, möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison in die Serie zurückzukehren. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt. Hin und wieder stoßen Gaststarter hinzu.

Alle Rookies sind mit gelben Abklebungen an ihren Autos versehen, damit die Gegner bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato” O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank w/ Curb-Agajanian - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank w/ Curb-Agajanian - Honda

#76 - Rinus "VeeKay” van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zu den Streets of Arlington

Typ: Temporärer Stadtkurs

Länge: 2,730 Meilen (4,393 Kilometer)

Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn

Kurven: 14

Renntitel: Java House Grand Prix of Arlington