IndyCar-Auftakt 2026: Mick Schumacher in Startcrash ausgeschieden

Ohne eigenes Verschulden ist Mick Schumacher (RLL-Honda) beim Saisonauftakt der IndyCar-Serie in St. Petersburg ausgeschieden. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde ohne eigenes Verschulden in einen Startunfall verwickelt und ist draußen.

Der Unfall ereignete sich in Kurve 4 der ersten Runde, dem ersten wirklichen Bremspunkt auf der Strecke. Schumacher war als 21. gestartet und konnte einem Unfall zwischen Sting Ray Robb (Juncos-Hollinger-Chevrolet) und Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) nicht mehr ausweichen und wurde zusammen mit Ferrucci mit aus dem Rennen gerissen. Robb fuhr weiter.

Ersten Replays zufolge verbremste sich Robb, wodurch Ferrucci nicht einlenken konnte. Schumacher befand noch links von Ferrucci und wurde ebenfalls ins Verderben gerissen.

In einem ersten Interview mit FOX, das aber wegen Mikrofon-Problem abgebrochen werden musste, geht Ferrucci hart mit Robb ins Gericht: "Es ist ein 100-Runden-Rennen mit drei Stopps. Alle haben unterschiedliche Strategien. Da gibt es keinen Grund für solche Manöver in der ersten Runde."

