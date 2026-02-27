IndyCar-Auftakt FT1: Mick Schumacher nach fünf roten Flaggen Drittletzter

Der IndyCar-Auftakt in St. Petersburg in Florida ist mit einer zähen Session gestartet. Nach fünf Unterbrechungen sortierte sich IndyCar-Debütant Mick Schumacher (RLL-Honda) auf dem 23. Platz von 25 Autos ein. Er benutzte dabei bereits beide Reifenmischungen, die zur Verfügung standen.

Überhaupt standen Rundenzeiten natürlich nicht im Fokus. Es ging ums Lernen, und das hat der ehemalige Formel-1-Pilot gut gemacht: Mit 37 Umläufen spulte er mit Abstand die meisten Runden aller Fahrer ab, die zweitmeisten waren 30 Runden bei David Malukas (Penske-Chevrolet; 9.). (Ergebnis 1. Freies Training)

Es war eine enge Sitzung, das gesamte Feld landete innerhalb von 1,176 Sekunden. Schumacher fehlten 1,069 Sekunden auf die Bestzeit von Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet; 1.) von 1:01.102 Minuten. (FAQ zu Mick Schumachers IndyCar-Debüt)

Immer wieder rote Flagge

Das erste Freie Training sollte eigentlich über 40 Minuten für alle Fahrzeuge und dann zweimal zwölf Minuten für jeweils die Hälfte des Feldes gehen. Aufgrund der vielen Unterbrechungen entschloss sich die Rennleitung aber, im finalen Segment alle Autos zuzulassen.

Bevor es in die geteilte Session ging, standen 40 Minuten für alle Fahrer auf dem Programm. Ein wirklicher Rhythmus wollte aber auch hier nicht aufkommen, denn in der Zeit gab es drei Unterbrechungen mit roten Flaggen.

Die erste kam direkt nach dem Start der Session, weil bei Dennis Hauger (Coyne-Honda) eine Feder wegflog. Für die zweite Unterbrechung sorgte nach 16 Minuten Alexander Rossi (Carpenter-Chevrolet) mit einem harmlosen Dreher in Kurve 4, der ihn an einer schwer einsehbaren Stelle nicht wenden ließ.

Und zuletzt verbuchte der zweimalige Champion Josef Newgarden den Titel des ersten Abflugs der Saison für sich, als er in der schnellen Schikane im letzten Sektor den Randstein mit dem linken Vorderreifen berührte, was für so viel Rotation sorgte, dass er in Kurve 13 in die Reifenstapel einschlug. Er konnte zurück an die Box, musste aber wie Hauger und Rossi fünf Minuten an der Box als Strafe absitzen.

In der 40-minütigen Session landete Schumacher auf dem 20. Platz, hielt sich aber in seiner ersten offiziellen Session schadlos. Die meiste Zeit über fehlte ihm etwa eine Sekunde auf die Spitzenposition, also das, was ihm auch im Endklassement fehlt.

Heftiger Einschlag von Routinier Dixon

Die erste der zwei ursprünglich geteilten Sitzungen musste dann komplett abgebrochen werden, als ausgerechnet Altmeister Scott Dixon mit einem seltenen Fahrfehler seinen Ganassi-Honda in Kurve 9 zerlegte.

Und auch das finale Segment ging nicht ohne Unterbrechung über die Bühne: Mick Schumachers Teamkollege Louis Foster (RLL-Honda; 22.) flog an derselben Stelle wie zuvor Newgarden ab und sorgte für die letzte Unterbrechung. Danach gab es noch zehn Minuten unter Grün.

Das zweite Freie Training steht am Samstag um 15:30 Uhr auf dem Programm.