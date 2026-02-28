IndyCar-Auftakt FT2: Wieder dreimal Rot, Mick Schumacher erneut weit hinten

Das zweite Freie Training beim IndyCar-Auftakt in St. Petersburg (Florida) war eine zähe Angelegenheit. Die Strecke war nach nächtlichen Regenfällen zu Beginn noch feucht, zudem gab es erneut drei rote Flaggen innerhalb der ersten 40 Minuten. Bei der ohnehin knapp bemessenen Trainingszeit in der IndyCar-Serie war das so ziemlich das Letzte, was das Feld gebrauchen konnte. (Ergebnis)

Erst die beiden zwölfminütigen Segmente, in denen jeweils nur die Hälfte des Feldes fährt, liefen ohne Unterbrechung durch. Mick Schumacher (RLL-Honda; 22.) war als Rookie in beiden Sitzungen startberechtigt. Anders als im ersten Training kamen diesmal die weichen Reifen nicht zum Einsatz, da diese vorrangig für das anstehende Qualifying gespart wurden.

Am Ende stand für Schumacher der 22. Platz bei 25 Fahrzeugen zu Buche. Auf die Bestzeit von Christian Lundgaard (McLaren-Chevrolet; 1.) von 1:01.616 Minuten fehlten ihm 1,291 Sekunden.

Zu seiner Ehrenrettung sei angemerkt, dass seine Teamkollegen kaum besser abschnitten: Routinier Graham Rahal (RLL-Honda; 16.) und Louis Foster (RLL-Honda; 21.) hatten auf dem anspruchsvollen Stadtkurs ebenfalls ihre liebe Mühe.

Will Power mit heftigem Einschlag

Immerhin brachten die RLL-Piloten ihre Fahrzeuge am Stück zurück, was man von der Konkurrenz nicht behaupten kann. Zwei Teams haben mächtig Reparaturarbeit vor sich.

In den ersten 40 Minuten, die allen Fahrzeugen offenstanden, gab es die erwähnten drei Unterbrechungen. Für die erste sorgte ausgerechnet wieder ein Altmeister: Nach Scott Dixon am Vortag war es diesmal Will Power (Andretti-Honda; 25.), der sein Auto massiv beschädigte.

Auf noch teils feuchter Strecke untersteuerte Power in die Mauer. Für den Australier ist es ein denkbar schlechter Start in das neue Kapitel nach seinem Wechsel von Penske zu Andretti, der bislang ohnehin mit einem schwer fahrbaren Auto nicht nach Plan läuft. Die Andretti-Crew wird alle Erfahrung aufbieten müssen, um den Boliden bis zum Qualifying wieder einsatzbereit zu bekommen.

Anschließend gab es zwar 20 Minuten freie Fahrt, doch wegen der feuchten Stellen hielt sich der Betrieb in Grenzen. Gerade als das Feld aktiver wurde, verlor Christian Rasmussen (Carpenter-Chevrolet; 24.) in Kurve 2 die Kontrolle und schlug ebenfalls ein. Der Schaden blieb hier jedoch deutlich geringer als bei Power.

Für ein vorzeitiges Ende der Kollektiv-Sitzung sorgte schließlich Caio Collet (Foyt-Chevrolet; 23.). Als Spätfolge eines vorherigen Mauerkontakts brach in Kurve 1 die Aufhängung in der Anbremszone. Der brasilianische Rookie konnte einen Einschlag zwar vermeiden, blieb aber in der Auslaufzone stehen, was zum Abbruch der Sitzung führte. Die beiden zwölfminütigen Segmente im Anschluss liefen ohne Unterbrechung durch.

Das Qualifying beginnt um 22:35 Uhr MEZ.