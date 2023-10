IndyCar-Aus für Grosjean bei Andretti: Der Franzose verklagt das Team

Bei Andretti in der IndyCar-Serie kracht es gewaltig: Der Rennstall hat Romain Grosjean, der in den vergangenen zwei Jahren für das Team gefahren ist, vor die Tür gesetzt. Der Franzose mit Schweizer Wurzeln hat daraufhin seinen Anwalt eingeschaltet, um gegen Andretti zu klagen.

In einer Erklärung des 37-Jährigen heißt es: "Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Andretti IndyCar Team sehr genossen und bin stolz auf die Erfolge, die wir gemeinsam in zwei Saisons erzielt haben. Ich bin dankbar für die vielen Freundschaften, die sich auf der höchsten Ebene des amerikanischen Formelsports entwickelt haben."

"Ich hatte erwartet, auch in den kommenden Jahren mit den großartigen Leuten von Andretti Rennen zu fahren. Ich bin enttäuscht, dass dies nicht der Fall sein wird und wünsche dem Andretti-Team alles Gute. Ich verfolge andere Optionen, um meine IndyCar-Karriere fortzusetzen und nach Spitzenleistungen zu streben".

"Ich habe in Indiana eine Klage gegen Andretti Autosport eingereicht, um meine Rechte zu wahren. Ich werde von John Maley und Mark Owens von Barnes & Thornburg, LLP vertreten." Von Andretti gab es bislang keine Stellungnahme zum Fall Grosjean, der nach seiner Formel-1-Karriere mit 179 Starts in die USA gewechselt war.

In der IndyCar-Serie startete der Franzose zunächst mit Dale-Coyne-Rick-Ware und wechselte nach einer erfolgreichen Saison 2021 zum Top-Team von Michael Andretti. In 34 Rennen für den Rennstall holte Grosjean drei zweite Plätze, fünf Top-5-Ergebnisse und zwei Polepositions. In der Gesamtwertung belegte er in beiden Jahren Platz 13. Zu wenig?

Grosjean stand immer wieder in der Kritik, da er in seiner Zeit bei Andretti auch häufig in Unfälle verwickelt war und den Status als Top-Fahrer nicht zur vollsten Zufriedenheit ausfüllen konnte. Grosjean hat mit dem Thema IndyCar aber noch nicht abgeschlossen und will Optionen für eine Fortsetzung seiner Karriere in den USA prüfen - eine Rückkehr zu Dale Coyne scheint nicht ausgeschlossen.

Andretti hat bislang drei Fahrer für die Saison 2024 bestätigt: Marcus Ericsson, der 2022 das Indy 500 gewann, wechselt von Chip Ganassi zu Andretti und wird dort mit Colton Herta und Kyle Kirkwood auf Punktejagd gehen. Die IndyCar-Saison 2024 beginnt traditionell am 10. März auf dem Stadtkurs in St. Petersburg, Florida.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.