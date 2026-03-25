IndyCar Barber 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos
In Birmingham steigt der IndyCar Grand Prix von Alabama - Der erste permanente Rundkurs im Kalender 2026 ist eine neue Chance für Mick Schumacher
Startphase des IndyCar-Rennens im Barber Motorsports Park 2025
Foto: Penske Entertainment
Nach zwei Stadtkursen und einem Kurzoval steht für die IndyCar-Serie der erste permanente Rundkurs 2026 auf dem Programm. Der Barber Motorsports Park mag weder herübergewechselten Formel-1- noch früheren ChampCar-Fans ein Begriff sein. Allerdings ist die 3,83 Kilometer lange, 2003 eröffnete Strecke seit Jahren ein Fixpunkt im IndyCar-Kalender.
Die IndyCars sind (mit Ausnahme des COVID-Jahres 2020) seit 2010 Stammgast auf der Berg- und Talbahn, die in eine Hügellandschaft nordöstlich von Birmingham eingebettet ist. Sie besticht mit spektakulären Kuppen und Kompressionen, die die Fahrer vor ganz eigene Herausforderungen stellen.
Die Strecke kommt von allen bisherigen Kurven einer europäischen Strecke am nächsten - daran sollte es also nicht liegen. Sie erinnert mit ihren abrupten Höhenänderungen an den Algarve Circuit in Portimao, allerdings mit schnelleren Kurven. Hervorzuheben ist insbesondere der letzte Sektor mit Kompressionen und Kuppen, die fahrerisch absolut spektakulär sind.
Mick Schumacher wird nach einem Ausfall durch unverschuldete Kollision in St. Petersburg, einem Fehler der Boxenmannschaft in Phoenix und einer Strafe in Arlington nun darauf brennen, endlich einmal sein Potenzial auch in ein entsprechendes Resultat umzumünzen.
Rahal Letterman Lanigan Racing feierte zuletzt im Jahr 2019 mit Takuma Sato einen Sieg im Barber Motorsports Park, seitdem hat es aber kein RLL-Pilot in Birmingham mehr aufs Podium geschafft.
Zeitplan IndyCar Barber Motorsports Park 2026 (MEZ/MESZ)
Da die europäische Zeitumstellung auf dem Wochenende liegt, sind die Zeitabstände unterschiedlich. Alabama ist bereits in die Sommerzeit gewechselt. Am Freitag und Samstag liegen sechs Stunden zwischen Deutschland und Birmingham, am Sonntag dann wieder die üblichen sieben Stunden.
Freitag, 27. März
20:35 - 21:55 Uhr: 1. Freies Training
Samstag, 28. März
16:05 - 17:25 Uhr: 1. Freies Training
19:35 - 21:00 Uhr: Qualifying
Sonntag, 29. März (Achtung, Zeitumstellung!)
16:05 - 16:35 Uhr: Warm-up
19:17 Uhr: Rennstart
Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026
Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)
Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.
Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.
Freitag, 27. März
20:30 - 22:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky)
Samstag, 28. März
16:00 - 17:30 Uhr: 2. Freies Training (Sky)
19:30 - 21:00 Uhr: Qualifying (Sky)
22:30 - 24:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Sky)
Sonntag, 29. März (Achtung, Zeitumstellung!)
19:00 - 21:30 Uhr: Rennen live (Sky)
19:30 - 01:00 Uhr: Rennen live (Motorvision TV)
23:30 - 01:30 Uhr: Wiederholung Rennen (Sky)
Starterliste IndyCar Arlington 2026
In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Das elfte Team, Prema, sucht derzeit einen Käufer und hat in Aussicht gestellt, möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison in die Serie zurückzukehren. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt. Hin und wieder stoßen Gaststarter hinzu.
Alle Rookies sind mit gelben Abklebungen an ihren Autos versehen, damit die Gegner bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)
#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet
#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet
#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)
#5 - Patricio "Pato” O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet
#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet
#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet
#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda
#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda
#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda
#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet
#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet
#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda
#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda
#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)
#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet
#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet
#26 - Will Power - Andretti Global - Honda
#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda
#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda
#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda
#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)
#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank w/ Curb-Agajanian - Honda
#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank w/ Curb-Agajanian - Honda
#76 - Rinus "VeeKay” van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet
#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet
Daten zum Barber Motorsports Park
Typ: Permanenter Rundkurs
Länge: 2,380 Meilen (3,830 Kilometer)
Fahrtrichtung: im Uhrzeigersinn
Kurven: 15
Renntitel: Children's of Alabama Indy Grand Prix
Im Kalender seit: 2010 (mit Unterbrechung 2020)
Rundenrekord: 1:05.502 Minuten - 130,038 mph (209,231 km/h)
Rundenrekordhalter: Patricio O'Ward (2021; im Q2-Segment)
Meiste Poles: Will Power (4)
Meiste Siege: Josef Newgarden (3)
Alle IndyCar-Sieger in Birmingham
2025 (IndyCar): Alex Palou
2024 (IndyCar): Scott McLaughlin
2023 (IndyCar): Scott McLaughlin
2022 (IndyCar): Patricio O'Ward
2021 (IndyCar): Alex Palou
2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)
2019 (IndyCar): Takuma Sato
2018 (IndyCar): Josef Newgarden
2017 (IndyCar): Josef Newgarden
2016 (IndyCar): Simon Pagenaud
2015 (IndyCar): Josef Newgarden
2014 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2013 (IndyCar): Ryan Hunter-Reay
2012 (IndyCar): Will Power
2011 (IndyCar): Will Power
2010 (IndyCar): Helio Castroneves
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