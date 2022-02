IndyCar bestätigt Gespräche über Dokumentarserie oder -film

Audio-Player laden

Die von Netflix ausgestrahlte Dokumentarserie "Drive to Survive" hat die Bekanntheit der Formel 1 vor allem in den USA erhöht. Die Motorrad-WM ist diesem Beispiel bereits gefolgt und hat die Premiere von "MotoGP Unlimited" auf Amazon bestätigt.

Derartige Überlegungen gibt es auch in der IndyCar-Serie. Sowohl Fahrer als auch leitende Offizielle der Rennserie haben wie inoffiziell geäußert, dass ihnen "Drive to Survive" gefallen hat und sie etwas Ähnliches in der IndyCar-Szene begrüßen würden.

Nun erklärt Mark Miles, Präsident und CEO der Penske Entertainment Corporation und in dieser Funktion der IndyCar-Chef, dass ein solches Projekt rund um die IndyCar-Serie tatsächlich mit Sendeanstalten besprochen wird. Die genaue Art des Projekts könne aber noch nicht verifiziert werden.

"Wenn Sie Dokumentarfilm sagen, dann ist es historisch, retrospektiv und ein Genre, über das wir Gespräche geführt haben", sagt Miles gegenüber unserer englischsprachigen Schwesterplattform 'Motorsport.com'.

IndyCar-Chef Mark Miles kann sich eine Doku-Serie durchaus vorstellen Foto: Motorsport Images

"Und dann gibt es noch eigens erstellte Schultersendungen, beispielsweise eine einstündige Sendung über die IndyCar-Serie. Das kann eine einmalige Sache sein, aber es ist keine Live-Übertragung eines Rennens, sondern ein spezieller Inhalt", sinniert Miles.

"Wir haben jetzt, ich sage mal, ermutigende Gespräche über all diese Themen geführt und ich denke, dass wir mit dem letzteren, dem Sonderbeitrag, und mit dem ungeschriebenen Beitrag am nächsten dran sind. Aber in Wirklichkeit ist es ein bisschen wie bei unserer Suche nach Herstellern. Man kann wirklich gute Gespräche führen, sich zum Abschlussmeeting zusammensetzen - und trotzdem kommt nichts dabei heraus."

"Wir müssen also abwarten. Was ich sagen kann ist, dass von sehr kompetenten Schöpfern und Produzenten eine Menge Arbeit geleistet wird. Die Gespräche über die Plattformen und die mögliche Verbreitung gehen weiter", so der IndyCar-Chef.

Die Rennen an sich stehen für Miles beim angedachten Projekt nicht im Fokus Foto: Motorsport Images

"Wenn man sich 'Drive to Survive' anschaut, hat man einen britischen Produzenten, der das Konzept entwickelt, es zusammenstellt, die Episoden buchstäblich produziert und an Netflix verkauft. Sie kreieren, was sie wollen. Sie schauen sich an, was passiert und entwickeln Geschichten, die auf aktuellen Themen, Fahrern oder Teams basieren, die interessant sind. Das ist ein ziemlich fließender Prozess. Aber das geschieht erst im Nachhinein", so Miles.

"Wenn wir beispielsweise einen Deal machen würden, den wir im Mai ankündigen könnten, könnte er erst im September das Licht der Welt erblicken. Das Besondere an 'Drive to Survive' ist, dass es den Leuten die Möglichkeit bietet, hinter die Kulissen zu blicken. Die Zuschauer sehen sich nicht unbedingt die Rennen an. Sie interessieren sich für die Serie, weil sie dramatisch aufgezogen ist. Das Interesse besteht nicht darin, den Verlauf der Saison zu beobachten, wie es ein Fan tun würde."

Miles macht sich keine Sorgen, dass es der IndyCar-Serie an der grundlegenden Faszination fehle, die für den Erfolg von "Drive to Survive" verantwortlich ist: "Ich glaube nicht, dass das ein einschränkender Faktor oder ein großes Problem ist. Ich glaube nicht, dass jemand, der sich für ein IndyCar-Projekt entscheidet, die gleiche Formel wie 'Drive to Survive' anwenden wird. Das hat bei der Formel 1 funktioniert, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dasselbe zu tun, nur mit einer anderen Marke."

Neben "Drive to Survive" sieht Miles "MotoGP Unlimited" als Vorbild, aber ... Foto: Amazon

"Ideal wäre es, wenn das Format so beschaffen wäre, dass sowohl ein eingefleischter Fan als auch jemand, der die Rennen nicht verfolgt, die Persönlichkeiten, die Dynamik und die wie auch immer gestalteten Handlungsstränge auf eine Art und Weise verstehen und schätzen lernt, die er durch das bloße Verfolgen eines Rennwochenendes nicht erreichen kann."

"Das ist wirklich hilfreich und wichtig, denn wir bekommen nicht annähernd so viel Berichterstattung über unsere Fahrer, Besitzer und Ingenieure, wie wir sie gerne hätten. Was wir haben, konzentriert sich in erster Linie auf Fahrer in Helmen in Rennwagen. Sie zu öffnen, sie als Menschen zu zeigen, ist wirklich hilfreich, um mehr Fans zu gewinnen", meint der IndyCar-Chef.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.