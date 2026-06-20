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Trainingsbericht
IndyCar Elkhart Lake

IndyCar Elkhart Lake 2026: Mick Schumacher auch im FT2 solide

Mick Schumacher liefert auch im zweiten Freien Training eine vielversprechende Leistung - Zwei Unterbrechungen bei Qualifying-Generalprobe

Heiko Stritzke
Heiko Stritzke
Veröffentlicht:
IndyCar Elkhart Lake 2026: Mick Schumacher auch im FT2 solide

Mick Schumacher kam im zweiten Training auf P15

Foto: Penske Entertainment

Zwei Unterbrechungen und Qualifying-Versuche am Ende kennzeichneten das zweite Freie Training der IndyCar-Serie in Elkhart Lake. Mick Schumacher (RLL-Honda; 15.) darf sich dabei weiterhin Hoffnungen machen, es erstmals in seiner IndyCar-Laufbahn über das Q1 hinaus zu schaffen.

Der Deutsche fuhr auf der Road America die 15. Zeit im zweiten Training, verzichtete dabei aber, anders als mancher Gegner, auf die weichen Reifen. Auch zuvor hielt er sich im Training überwiegend auf der 15. Position auf.

Schumacher führt seine verbesserte Form an diesem Wochenende vor allem auf den Test zurück, an dem er im Vorfeld teilnahm: "Natürlich sehe ich viele dieser Strecken zum ersten Mal (am Rennwochenende). Die Gelegenheit, hierherzukommen und zu testen, beschleunigt daher den gesamten Prozess der Vorbereitung auf das Rennwochenende."

"Diese Wochenenden sind nicht besonders lang, und man muss jede Sekunde auf der Strecke nutzen. Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht." Auch beim Set-up habe er mit dem Team am Freitag eine Richtung gefunden, die es im zweiten Training zu verfeinern galt. Dabei ging es auch darum, seinem Teamkollegen Graham Rahal (RLL-Honda; 18.) zu helfen, der bislang ein ausgesprochen schwieriges Wochenende hat.

Seinem anderen Teamkollegen, Louis Foster (RLL-Honda; 25.), erging es noch schlimmer: Sein Dallara-Honda blieb mit technischen Problemen stehen und löste damit eine von zwei roten Flaggen in der Sitzung aus. Die andere verursachte Will Power (Andretti-Honda; 8.), der bei einem spektakulären Ausritt die Fahrbahn in der Zieleingangskurve verschmutzte, die daraufhin gereinigt werden musste.

Schumacher landete knapp hinter seinem Rookie-Kollegen Dennis Hauger (Coyne-Honda; 14.), doch alle Rookies überstrahlt bislang Caio Collet (Foyt-Chevrolet; 5.), der erneut eine bärenstarke Session hinlegte.

Gegenüber dem Vortag ist außerdem das Team Penske aufgewacht: Scott McLaughlin und David Malukas kamen auf die Plätze drei und vier. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet; 13.) beißt weiterhin auf die Zähne. Ersatzmann Felipe Nasr ist zwar anwesend, doch Newgarden will es Stand jetzt durchziehen.

Die Bestzeit fuhr Patricio "Pato" O'Ward (McLaren-Chevrolet; 1.) in 1:44.003 Minuten. Er erzielte diese allerdings auf weichen Reifen ("Alternates"), die bei der Mehrzahl der Fahrer nicht zum Einsatz kamen. Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet; 23.) war nach seinem Unfall am Freitag wieder dabei.

Das Qualifying startet um 20 Uhr MESZ.

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