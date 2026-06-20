IndyCar Elkhart Lake 2026: Mick Schumacher doch wieder in Q1 raus

Das Rennwochenende hatte für Mick Schumacher (RLL-Honda) vielversprechend begonnen, doch im Qualifying folgte das nächste Q1-Aus. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher schied in Elkhart Lake als Letzter seiner Gruppe im ersten Qualifying aus. Keines der Fahrzeuge von Rahal Letterman Lanigan Racing nahm die erste Hürde. (Ergebnis von Mick Schumachers Quali-Gruppe)

Nach vielversprechenden Freien Trainings ist dies ein Rückschlag, zumal Schumacher im Vorfeld des Wochenendes an einem Test auf der Road America teilgenommen hat. Im ersten Training hatte er als Achter aufgezeigt, auch im zweiten Training ließ ein 15. Platz ohne Nutzung der weichen Reifen auf einen Q2-Einzug hoffen. (Startaufstellung IndyCar Elkhart Lake 2026)

Doch es reichte nicht, als es drauf ankam. Im ersten Anlauf brachte ihn eine Zeit von 1:44.729 Minuten auf harten Reifen auf den achten Rang. Noch gab es Hoffnung, denn einige Gegner hatten bereits die weichen Reifen ausgepackt.

Für den finalen Schlagabtausch ging es dann für alle auf die "Alternates", also die rot markierten weichen Pneus. Schumacher gelang eine Verbesserung auf 1:44.456 Minuten, doch das reichte nicht aus. Der Cut lag letztlich bei 1:44.098 Minuten.

Noch schlimmer für Schumacher: Mehrere Gegner, die er zuvor hinter sich gelassen hatte, fanden noch mehr Performance. Damit wurde er noch auf den letzten Platz seiner Gruppe zurückgereicht. (Günther Steiner: Wer sofort Mick-Siege erwartet hat, ist ein Träumer)

Aufgrund der komplizierten Regeln mit zwei Gruppen war er dennoch als Drittletzter auf P23 qualifiziert. Da Alexander Rossi (ECR-Chevrolet; 25.) eine Startplatzstrafe wegen Motorwechsels erhielt, rückte Schumacher noch auf den 22. Startplatz auf. Auch Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) hat eine Motorstrafe, qualifizierte sich aber für Q2.

Bitter für Schumacher: Wäre er in der anderen Gruppe gestartet, hätte seine Zeit zwar auch nicht fürs Q2 gereicht, allerdings hätte seine Zeit dort für den zehnten Platz und damit Startplatz 20 gereicht. So bleibt der kleine Trost, dass er durchaus mehr Pace im Auto hat als einige Gegner for ihm.

Palou drei Zehntel vor allen

Die Poleposition fuhr wieder einmal Alex Palou (Ganassi-Chevrolet; 1.) heraus. Der Tabellenführer fuhr zwei Runden in Q3 ("Fast Six"), die für den besten Startplatz gereicht hätten. Sein Vorsprung auf David Malukas (Penske-Chevrolet; 2.): 0,293 Sekunden.

Malukas und die beiden MSR-Hondas von Marcus Armstrong und Felix Rosenqvist landeten innerhalb einer Zehntelsekunde, Marcus Ericsson (Andretti-Honda; 5.) hatte 0,512 Sekunden Rückstand. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet; 6.) brachte in Q3 keine wirkliche Runde zusammen.

Das Rennen beginnt am Sonntag um 20:27 Uhr. (Alle Infos zum IndyCar-Rennen in Elkhart Lake!)