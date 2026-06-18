IndyCar Elkhart Lake 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Sie ist vielleicht die schönste Naturrennstrecke Amerikas, für viele gehört sie zu den besten Rennstrecken der Welt: Die Road America in Elkhart Lake in Wisconsin begeistert seit 1955 mit einem Layout, das alles bietet und Mensch und Maschine alles abverlangt.

Die IndyCars stellen sich seit 1982 der 6,515 Kilometer langen Strecke im Sheboygan County. Eine Unterbrechung gab es 2005 und von 2008 bis 2015 im Zuge der Vereinigung von Indy Racing League (IRL) und ChampCar zur IndyCar-Serie.

Bis zum bitteren Ende 2007 war Elkhart Lake eine der Bastionen der ChampCar-Serie. Die Siegerliste liest sich wie ein Who-is-Who der amerikanischen Open-Wheel-Historie. Die 1997 als IRL gegründete IndyCar-Serie wandte sich im Zuge ihrer Rückbesinnung auf die CART-Zeit in den 2010er-Jahren der Traditionsstrecke wieder zu. Zehn Jahre später hinterfragt niemand dieses Rennen, das einfach in den Kalender gehört.

Aushängeschild der Strecke ist - neben dem abenteuerlichen Anstieg bei Start und Ziel - vor allem der berühmt-berüchtigte "Kink" (Kurve 11), der mit fast 300 km/h Vollgas genommen werden kann. An dieser Stelle wurden gleichermaßen Helden geboren wie auch schwerste Unfälle verzeichnet.

Obwohl es an vielen Stellen weitläufige Auslaufzonen gibt, bestraft die Road America Fehler aufs Härteste. An fast allen Stellen lauern Kiesbetten, die viel Zeit kosten, an anderen wiederum steht die Mauer ganz nah.

Im Vorfeld des Wochenendes nahm Mick Schumacher an einem Test mit 13 Fahrzeugen teil und hat damit diesmal keinen ganz so großen Erfahrungsrückstand wie an den meisten bisherigen Rennwochenenden.

Was das ausmachen kann, zeigte sich bereits beim Indianapolis-Grand-Prix, als Mick Schumacher bereits mit einem Top-10-Ergebnis liebäugelte, bevor er sich im Zweikampf mit Santino Ferrucci eine Strafe einhandelte. Man darf also gespannt sein, wie sich das Training auszahlt.

Zeitplan IndyCar Elkhart Lake 2026 (MESZ)

Für die Ortszeit müssen sieben Stunden abgezogen werden.

Freitag, 19. Juni

22:00 - 23:15 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 20. Juni

17:00 - 18:15 Uhr: 2. Freies Training

20:00 - 21:15 Uhr: Qualifying

Sonntag, 21. Juni

17:00 - 17:20 Uhr: Warm-up

20:27 Uhr: Rennstart

Die Freien Trainings werden wie immer in einem dreigeteilten Modus ausgetragen. Zunächst stehen 40 Minuten für alle zur Verfügung, anschließend wird das Feld in zwei Gruppen eingeteilt, die jeweils zwölf Minuten Training bekommen. Das Qualifying ist viergeteilt: Zunächst wird wieder in zwei Gruppen das Q1 ausgetragen, anschließend Q2 und Q3 ("Fast Six"). (FAQ IndyCar mit Mick Schumacher 2026)

Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Freitag, 19. Juni

22:00 - 23:30 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 20. Juni

17:00 - 18:00 Uhr: 2. Freies Training

20:00 - 21:30 Uhr: Qualifying

Sonntag, 21. Juni

18:30 - 20:00 Uhr: Wiederholung Qualifying

20:00 - 22:30 Uhr: Rennen

Starterliste IndyCar Elkhart Lake 2026

In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt, gleichzeitig aber auch verpflichtet. Gaststarter in Form von zusätzlichen Meldungen sind bis Ende der Saison 2026 noch bei allen Rennen erlaubt, ab 2027 dann nur noch beim Indy 500.

Die Autos aller Rookies sind in der IndyCar-Serie mit einer gelben Markierung am Heck versehen, damit Nachfolgende Bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato" O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank Racing - Honda

#76 - Rinus "VeeKay" van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zur Road America

Typ: Permanente Rennstrecke

Länge: 4,05 Meilen (6,515 Kilometer)

Kurven: 14

Zuschauerkapazität: 50.000

Renntitel: XPEL Grand Prix at Road America

Renndistanz: 55 Runden (220,55 Meilen/354,94 Kilometer)

Im Kalender seit: 1982 (mit Unterbrechung 2008-2015)

Rundenrekord: 1:41.874 Minuten

Rundenrekordhalter: Alessandro Zanardi (1998)

Pole-Rekord 1:39.866 Minuten

Pole-Rekordhalter: Dario Franchitti (2000)

Meiste Siege: Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Michael Andretti, Alex Palou (3)

Alle IndyCar-Sieger in Elkhart Lake

2025 (IndyCar): Alex Palou

2024 (IndyCar): Will Power

2023 (IndyCar): Alex Palou

2022 (IndyCar): Josef Newgarden

2021 (IndyCar): Alex Palou

2020 (IndyCar): Scott Dixon / Felix Rosenqvist

2019 (IndyCar): Alexander Rossi

2018 (IndyCar): Josef Newgarden

2017 (IndyCar): Scott Dixon

2016 (IndyCar): Will Power

2008 bis 2015 nicht im Kalender

2007 (Champ Car): Sebastien Bourdais

2006 (Champ Car): A.J. Allmendinger

2005 nicht im Kalender

2004 (Champ Car): Alex Tagliani

2003 (CART): Bruno Junqueira

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Bruno Junqueira

2000 (CART): Paul Tracy

1999 (CART): Christian Fittipaldi

1998 (CART): Dario Franchitti

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Michael Andretti

1995 (CART): Jacques Villeneuve

1994 (CART): Jacques Villeneuve

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Emerson Fittipaldi

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Danny Sullivan

1988 (CART): Emerson Fittipaldi

1987 (CART): Mario Andretti

1986 (CART): Emerson Fittipaldi

1985 (CART): Jacques Villeneuve Sr.

1984 (CART): Mario Andretti

1983 (CART): Mario Andretti

1982 (CART): Hector Rebaque