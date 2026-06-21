IndyCar Elkhart Lake 2026: Strafen und Verbremser werfen Mick zurück

Eine Unachtsamkeit in der Boxengasse hat Mick Schumacher (RLL-Honda; 17.) um ein mögliches starkes Resultat beim IndyCar-Grand-Prix in Elkhart Lake gebracht. Er beendete das Rennen auf der Road America auf dem 18. Platz, nachdem er zwischenzeitlich Zehnter war. Eine Strafe gegen Josef Newgarden (Penske-Chevrolet; 22.) spülte ihn noch auf P17 vor.

Schumacher musste vom 22. Startplatz ins Rennen gehen und hielt sich zunächst schadlos. Er hatte jedoch Pech, als in der 15. von 55 Runden die erste von drei Gelbphasen fiel, da er als einer von sechs Fahrern noch nicht gestoppt hatte. Er kam dennoch zum "Emergency Service" rein, um fünf Sekunden Sprit nachzufüllen.

Dabei überschritt er aber das Tempolimit in der Boxengasse. Die nun folgende Strafe sollte entscheidend für sein Rennen werden: Er wurde ans Ende des Feldes zurückversetzt. Die Umstände, unter denen dies geschah, sind jedoch konfus. Denn Schumacher und auch Scott Dixon (Ganassi-Honda; 11.) hatten keine Möglichkeit, ihren regulären Stopp zu absolvieren, bevor die Strafe verhängt wurde.

Das ist insofern entscheidend, als dass ein Fahrer, nachdem die Strafe einmal verhängt worden ist, nicht mehr unter Gelb an die Box kommen darf. Schumacher und Dixon kamen dennoch an die Box und fingen sich dafür eine Durchfahrtsstrafe ein. Es war trotzdem das geringere Übel, als gar nicht zu stoppen.

Absatz 9.2.2.4. des IndyCar-Reglements besagt: "Rückversetzung auf der Rennstrecke - IndyCar kann während des Rennbetriebs eine Rückversetzungsstrafe verhängen. Die Rückversetzungsstrafe führt zu einer Änderung der Reihenfolge der Fahrzeuge auf der Rennstrecke. Der mit der Rückversetzungsstrafe belegte Fahrer darf erst wieder an die Box fahren, wenn eine 'Green Condition' vorliegt, es sei denn, IndyCar genehmigt etwas anderes."

Das zu schnelle Fahren in der Boxengasse hatte also enorme Konsequenzen für Schumacher. Es schien jedoch, dass ihm wie in Detroit das Caution-Glück zur Seite stand: Als Christian Rasmussen (ECR-Chevrolet; DNF) in der 30. Runde mit einem Hybriddefekt ausrollte, hatte Schumacher als eines von nur zehn Fahrzeugen schon seinen zweiten regulären Stopp eingelegt. Plötzlich wirkte die Doppelstrafe wie ein Segen.

Damit war er beim Restart auf der zehnten Position und hatte zudem noch eine Menge Push-to-Pass übrig. Er nutzte diese, um sofort Romain Grosjean (Coyne-Honda; 15.) zu attackieren. Dabei blockierte er aber beide Vorderreifen. Am Ende derselben Runde wurde die dritte Gelbphase wegen Trümmerteilen auf der Strecke ausgerufen.

Schumacher kam an die Box, um seine eckig gebremsten Reifen zu wechseln. Das war jedoch zu früh, um es ohne weiteren Boxenstopp ins Ziel zu schaffen. Eine vierte Gelbphase gab es zwar kurz vor Schluss, da hatte Schumacher aber bereits den letzten Stopp eingelegt.

Somit musste er noch einen weiteren Boxenstopp einlegen - inklusive der Durchfahrtsstrafe war er damit sieben Mal in der Boxengasse. Damit fiel er wieder ans Ende des Feldes zurück. Dort überholte er noch Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet; 19.) und Dennis Hauger (Coyne-Honda; 20.) und war 22., wo er auch gestartet war.

Das Rennen wurde letztlich in einem Ein-Runden-Sprint entschieden, der in das erwartete Chaos ausartete. Schumacher machte in dieser Runde noch mehrere Plätze gut und beendete das Rennen als 18. Da Josef Newgarden noch eine 20-Sekunden-Strafe erhielt, weil er Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet; 21.) wurde es letztlich der 17. Rang.

Riesendrama um Armstrong, Lundgaard gewinnt vom letzten Platz

Das Rennen war so chaotisch, wie es Schumachers Auf und Ab bereits andeutet: Mit vier Gelbphasen und dem Ein-Runden-Sprint am Ende kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Die Story des Siegers verrät eigentlich alles: Christian Lundgaard (McLaren-Chevrolet; 1.) war nach der ersten Runde Letzter mit beschädigtem Frontflügel und durfte sich trotzdem in der Victory Lane feiern lassen.

Die Favoriten schossen sich reihenweise raus: Alex Palou (Ganassi-Honda; 5.) hatte bei der ersten Gelbphase Pech, als er die Führung an Felix Rosenqvist (MSR-Honda; 8.) verlor. Beim nächsten Stopp unter Grün schnitt er sich jedoch ins eigene Fleisch, als er denselben Fehler wie Mick Schumacher machte und zu schnell in der Boxengasse war. Trotz Durchfahrtsstrafe wurde der Polesetter Fünfter.

Rosenqvist wurde von der zweiten Caution zurückgeworfen, da er noch nicht gestoppt hatte. Damit lag es an seinem Teamkollegen Marcus Armstrong (MSR-Honda; DNF), den Sieg an einem bärenstarken Wochenende von Meyer Shank Racing einzufahren.

Armstrong führte bis vier Runden vor Schluss und schien auf Siegkurs zu liegen, als ein Motorschaden sein Rennen auf bitterste Weise beendete. "Aus Kurve 6 heraus hat der Motor plötzlich zu stottern angefangen, als wäre der Tank leer, aber das war er nicht. Und dann ist er komplett abgestorben", sagt der untröstliche Neuseeländer.

David Malukas (Penske-Chevrolet; 2.) versuchte am Ende, mit weichen Reifen im Schlussspurt noch den Sieg abzugreifen, aber die "Alternates" funktionierten bei Team Penske im Renntrimm nicht so gut wie bei anderen Teams. So blieb einmal mehr ein zweiter Platz für den US-Amerikaner.

Will Power (Andretti-Honda; 3.) schien im Spurt über eine Runde die meiste Feuerkraft zu haben, verbremste sich aber in Kurve 7. Dadurch rückte Graham Rahal (RLL-Honda; DNF) auf den dritten Platz vor, Power konterte aber nochmal.

Rahal ließ ihm nur die Außenbahn für die Canada Corner, zog dann aber in der Bremszone rüber. Dadurch kam es zur Kollision und Rahal landete in der Mauer. Power holte als Dritter endlich ein anständiges Resultat nach seinem Wechsel zu Andretti Global.

So blieb letztlich Lundgaard übrig, der beim Start noch auf Scott Dixon aufgefahren war. Er musste den Flügel tauschen lassen und fiel anschließend durch überragende Rundenzeiten auf. Die Gelbphasen brachten ihn wieder ins Spiel. Beim letzten Boxenstopp überrumpelte er mehrere Gegner mit einem Overcut. Am Ende war Armstrongs Pech sein Glück. Es ist der dritte Sieg für den Dänen.

Der nächste Termin der IndyCar-Serie ist der Mid-Ohio Sports Car Course bei Lexington am 5. Juli. (IndyCar-Kalender 2026)