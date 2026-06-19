IndyCar Elkhart Lake 2026: Top 10! Starker Auftakt für Mick Schumacher

Für Mick Schumacher (RLL-Honda; 8.) verlief das erste Freie Training in Elkhart Lake erfreulich: Mit der achtschnellsten Zeit, ohne dass er andere Reifen als die Gegner verwendet hätte, legte er einen starken Auftakt hin. Da sich bei den IndyCars im ersten Training häufig schon eine Tendenz für das restliche Wochenende abzeichnet, darf man vorsichtig optimistisch sein. (Ergebnis)

Anders als auf den bisherigen Strecken war das Training diesmal nicht zweigeteilt, da die Road America die längste Strecke im Kalender ist. 75 Minuten für alle Fahrzeuge standen auf dem Programm. Ein Unfall von Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet; 25.) sorgte für eine kurze Unterbrechung.

In der Session, die ohne weitere große Vorfälle verlief, ging es zunächst darum, ordentlich Reifenabrieb zu legen. Viele Fahrzeuge kämpften mit Untersteuern, das auch den Robb-Unfall auslöste.

Schumacher hielt sich zu diesem Zeitpunkt auf dem 15. Rang in der Nähe seines Teamkollegen Louis Foster (RLL-Honda; 20.) auf. Sein anderer Teamkollege, Graham Rahal (RLL-Honda; 22.), hatte hingegen Startschwierigkeiten und kam nicht aus dem Tabellenkeller raus.

In den letzten Minuten der Sitzung wurden dann die weicheren, rot markierten Reifen aufgezogen. Die nutzten Marcus Armstrong (1.) und Felix Rosenqvist (beide MSR-Honda; 2.), um am lange führenden Alex Palou (Ganassi-Honda; 3.) noch vorbeizugehen.

Palou gehörte zu einer Reihe von Fahrern, die sich auf dem weichen Reifen nur unwesentlich verbesserten. "Wir haben erwartet, dass die Sprünge auf den Alternates [weichen Reifen] größer ausfallen würden. Ich habe gerade einmal meine Zeit, die ich auf den Primaries [harten Reifen] erzielt hatte, bestätigen können", sagt der amtierende Meister bei FOX.

Schumacher gelang hingegen eine signifikante Verbesserung auf den Alternates, die ihn letztlich auf eine Zeit von 1:44.786 Minuten brachte, 0,515 Sekunden langsamer als die Bestzeit von Armstrong (1:44.271 Minuten).

Zu den positiven Überraschungen zählten neben Schumacher auch Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet; 5.) und Caio Collet (Foyt-Chevrolet; 6.), der damit noch vor Schumacher bester Rookie der Session war. Zu kämpfen haben hingegen die Penske-Chevrolets, die nicht über die Positionen zwölf, 14 und 19 hinauskamen.

Josef Newgarden hat sich seit St. Louis einer Operation unterzogen. Er muss nach wie vor mit dem rechten Fuß bremsen, da sein linker noch immer unter dem Unfall beim Indy 500 leidet. "Es ist Sandalenzeit", scherzt er im TV-Interview. Für alle Fälle steht als potenzieller Ersatzmann Felipe Nasr bereit.

Das zweite Freie Training beginnt am Samstag um 17 Uhr MESZ.