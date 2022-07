IndyCar Iowa-Rennen 1: Newgarden dominiert - Johnson macht die Show

Audio-Player laden

Beim Double-Header der IndyCar-Serie auf dem Iowa Speedway hat sich Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) den Sieg in Rennen 1 gesichert, während Jimmie Johnson (Ganassi-Honda) nach einem frühen Dreher und sehenswerten Überholmanövern auf Top-10-Kurs fuhr, eben diese Top 10 letztlich aber ganz knapp verpasst hat.

FOTOS: Rennen 1 beim IndyCar-Doppel auf dem Iowa Speedway

Das Samstagsrennen des von Hy-Vee gesponserten Doppel-Events ging über eine Distanz von 250 Runden. Newgarden war auf dem kurzen Oval einmal mehr der bestimmende Fahrer. Für ihn ist es bereits der vierte Iowa-Sieg und gleichzeitig auch der vierte Saisonsieg 2022 (nach Fort Worth, Long Beach und Elkhart Lake).

ERGEBNIS: Rennen 1 beim IndyCar-Doppel auf dem Iowa Speedway

Power erringt beide Poles - Newgarden gewinnt Rennen 1

Im Qualifying war zunächst Will Power (Penske-Chevrolet) der bestimmende Fahrer. Wie es schon in der Vergangenheit auf dem Iowa Speedway üblich war, so zählte die erste der beiden fliegenden Runden für die Startaufstellung zu Rennen 1. Die zweite fliegende Runde zählt für die Startaufstellung zu Rennen 2 (Sonntag).

Power war in beiden Quali-Runden der Schnellste. Ergebnis: Die 65. und die 66. Pole in der IndyCar-Karriere des Australiers. Auf Rekordhalter Mario Andretti fehlt Power jetzt nur noch eine einzige Pole.

Im Rennen verlor Power die Führung direkt beim ersten Restart an seinen von P2 gestarteten Penske-Teamkollegen Josef Newgarden. Der bis dahin dreimalige Iowa-Sieger dominierte große Teile des Rennens. Ganz nahe kam ihm kurz nach dem dritten Restart der aktuelle Tabellenführer Marcus Ericsson (Ganassi-Honda).

Vorbei kam Ericsson an Newgarden aber nicht. Im Gegenteil: Nachdem er um ein Haar abgeflogen wäre, verlor Ericsson ein paar Positionen und kam letztlich nur auf P8 ins Ziel. Die Rolle des schärfsten Newgarden-Verfolgers übernahm wieder Will Power. Und der von der Pole gestartete Australier machte in der Schlussphase Ernst.

Vorbei kam aber auch Power an Newgarden nicht. Im Gegenteil: In den letzten Runden wurde er noch von Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) von der zweiten auf die dritte Position verdrängt. Somit lautet die Besetzung des Podiums beim ersten der beiden Iowa-Rennen 2022: Josef Newgarden, Patricio O'Ward, Will Power.

Vierter wurde Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet). Die Top 5 machte Scott Dixon (Ganassi-Honda) komplett. Auf dem sechsten Platz kam Alex Palou (Ganassi-Honda) ins Ziel. Der IndyCar-Titelverteidiger hatte es auf seiner Qualifying-Runde nur zu Startplatz 14 gebracht, im Verlauf des Rennens aber acht Positionen gutgemacht.

Jimmie Johnson verpasst nach Dreher knapp die Top 10

Jimmie Johnson (Ganassi-Honda) beendete sein drittes Ovalrennen als IndyCar-Pilot auf dem elften Platz. Vom 15. Startplatz gekommen legte er nach wenigen Runden einen Dreher in Turn 4 hin, vermied dabei aber eine Beschädigung des Autos und fuhr schon bald wieder in den Top 10.

Strategiebedingt brachte es Johnson sogar auf einige Führungsrunden. Im Zuge seiner ungeplanten Vierstoppstrategie zeigte er mit frischeren Reifen gleich reihenweise sehenswerte Überholmanöver auf der Außenbahn.

Später knöpfte sich Johnson auf der Außenbahn auch identisch bereifte Gegner vor. Aus den Top 10 fiel er erst in der absoluten Schlussphase ganz knapp heraus. Johnsons bislang bestes IndyCar-Ergebnis datiert mit P6 von seinem Ovaldebüt in Fort Worth (Texas) im März.

Indes verlor der Dominator des damaligen Texas-Rennens - Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) - in der Schlussphase des ersten Iowa-Rennens alle Chancen auf ein Top-Ergebnis. Direkt nach dem unter Gelb eingelegten letzten Routinestopp fuhr McLaughlin noch einmal bei seiner Crew vor. Der Grund für den außerplanmäßigen Stopp unter Grün war ein nicht richtig fixiertes rechtes Hinterrad. Am Ende wurde es nur P22 mit mehreren Runden Rückstand.

Tabellenführer Marcus Ericsson verliert 20 Punkte seines Vorsprungs

Gar nicht ins Ziel kamen zwei der 26 gestarteten Piloten. Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) schied durch einen Crash in der 110. Runde aus. Ed Carpenter tat es Rosenqvist nach 160 Runden gleich. Der Boss von Ed Carpenter Racing schied im nur für die Ovalrennen gemeldeten dritten Auto seines Teams ebenfalls durch einen Crash aus.

In der IndyCar-Gesamtwertung 2022 hat Marcus Ericsson vor dem Sonntagsrennen mit P8 hinter Romain Grosjean (Andretti-Honda; 7.) am Samstag einen Großteil seines Vorsprungs eingebüßt. Rennsieger Josef Newgarden ist mit nur noch 15 Punkten Rückstand jetzt erster Verfolger. Will Power, der zuvor 35 Punkte Rückstand auf Ericsson hatte, ist mit P3 bis auf 22 Zähler an den Ganassi-Piloten herangekommen.

Rennen 2 des Double-Headers auf dem Iowa Speedway wird am Sonntag um 15:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ) gestartet und geht über eine Distanz von 300 Runden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.