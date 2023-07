IndyCar Iowa-Rennen 1: Penske-Show mit Newgarden als Sieger

Absolute Überlegenheit des Penske-Teams am Samstag des IndyCar-Wochenendes auf dem Iowa Speedway. Josef Newgarden, Scott McLaughlin und Will Power ließen nie einen Zweifel daran aufkommen, welche Autos auf dem kurzen Oval die mit dem besten Handling und Speed waren.

Den Sieg holte sich letztlich Newgarden, nachdem Power die erste Rennhälfte angeführt hatte, dann aber vom späteren Sieger verdrängt wurde und wenig später noch die Mauer streifte.

28 IndyCar-Boliden auf der mit 0,894 Meilen (1,438 Kilometer) kürzesten Strecke im gesamten Kalender, aber das Racing verlief im Hy-Vee Homefront 250 außerordentlich gesittet. Es gab nur eine einzige Gelbphase, nämlich aufgrund eines Abflugs von Graham Rahal (Rahal-Honda) nach etwas mehr als 150 der 250 Runden.

Im Ziel hatte Josef Newgarden 3,3 Sekunden Vorsprung auf Scott McLaughlin. Die "Bus Bros" machten damit einen Penske-Doppelerfolg perfekt. Ein lange Zeit absehbar gewesener Dreifacherfolg für die Penske-Truppe wurde nur verhindert, weil Will Power nach seinem leichten Mauerkontakt "nur" Fünfter wurde.

Für Newgarden, dessen größter Einzelerfolg der Sieg beim diesjährigen Indy 500 war, ist es bereits der fünfte Triumph auf dem Iowa Speedway, seiner erklärten Lieblingsstrecke im IndyCar-Kalender. Allerdings: Im Titelkampf 2023 hat Newgarden auch mit seinem dritten Saisonsieg nur wenig Boden gutmachen können auf Ganassi-Pilot Alex Palou, der auf P8 ins Ziel kam.

Zwei Poles für Will Power

Das Qualifying hätte eigentlich schon am frühen Samstagmorgen stattfinden sollen, ging aufgrund eines Regenschauers aber erst mit fast zwei Stunden Verspätung über die Bühne. Wie in jüngster Vergangenheit, so wurde im Einzelzeitfahren über zwei Runden die Startaufstellung für Samstag und auch gleich noch für Sonntag ermittelt.

Für das Samstagsrennen wurde die erste der zwei fliegenden Runden jedes Fahrers herangezogen. Für das Sonntagsrennen zählt die zweite Runde. Überlegen Schnellster auf beiden Runden war genau wie im Vorjahr wieder Will Power (Penske-Chevrolet). Mit zwei weiteren Poles hat Power den ohnehin schon von ihm gehaltenen Pole-Rekord in der IndyCar-Geschichte nun auf 70 nach oben geschraubt.

Die Startaufstellung für das Samstagsrennen wurde vom gesamten Penske-Trio angeführt. Polesetter Will Power führte in der Anfangsphase mit seinen beiden Teamkollegen Scott McLaughlin und Josef Newgarden als den ersten zwei Verfolgern.

Penske-Dreifacherfolg nur durch Powers Mauerkontakt verhindert

Im zweiten Stint des Rennens war es dann Newgarden, der Vorwärtsdrang entwickelte. In der 94. von 250 Runden ging er an McLaughlin vorbei auf die zweite Position nach vorn. In der 121. Runde, kurz vor dem zweiten Green-Flag-Stop, nahm er Power die Führung ab.

Power streifte wenige Runden später die Mauer in Turn 4 und fiel aus den Top 3 heraus. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) war derjenige, der fortan erster Verfolger des Penske-Duos Newgarden und McLaughlin war. Im letzten Stint kam auch Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) noch an Power vorbei und belegte im Ziel den vierten Platz hinter O'Ward, der Dritter wurde.

Scott Dixon am Geburtstag auf P6 - Tabellenführer Alex Palou auf P8

Scott Dixon (Ganassi-Honda) startete an seinem 43. Geburtstag aus der zweiten Reihe. Direkt im ersten Stint aber rutschte er mit Übersteuern bis ans Ende der Top 10 ab. Im zweiten Stint fiel er - wie so viele andere auch - aus der Führungsrunde heraus. Dank der einzigen Gelbphase des Tages konnten Dixon und Co. den Rundenrückstand aufholen. Für das Geburtstagskind wurde es am Ende der sechste Platz.

Der in der Gesamtwertung klar führende Alex Palou wiederholte mit P8 hinter Kyle Kirkwood (Andretti-Honda; 7.) das schlechteste Ergebnis seiner bisher absolut dominanten Saison. Die Top 10 des ersten von zwei Rennens am Iowa-Wochenende wurden abgerundet von Ganassis Teilzeitstarter Takuma Sato auf P9 und von Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) auf P10.

Vor dem Sonntagsrennen auf dem Iowa Speedway hat Alex Palou als weiterhin klarer Spitzenreiter der IndyCar-Gesamtwertung 2023 nun 98 Punkte Vorsprung auf Josef Newgarden.

Das Sonntagsrennen mit Will Power und Scott McLaughlin in der ersten Startreihe wird in mitteleuropäische Zeit umgerechnet um 20:30 Uhr MESZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.